شروط الحصول على رخصة معلم في الإمارات، يحتاج الحاصلون على شهادات البكالوريوس والماجستير في التعليم بالإمارات العربية المتحدة التقديم لوظيفة مدرس في إحدى مدارس الإمارات العربية ومن أجل التأهيل لمنصب مدرس في هيئة التدريس بإحدى مدارس الإمارات، ويجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو درجه جامعيه لمدة أربع سنوات على الأقل في التخصصات المطلوبة.

شروط الحصول على رخصة المعلم في الإمارات

يجب على المتقدمين لوظيفة مدرس في إحدى مدارس الإمارات العربية أن تنطبق عليهم بعض الشروط الخاصة والعامة وتشمل تلك الشروط:

أن يكون المؤهل الحاصل على شهادة تحقيق جنائي أو شهادة حسن سير وسلوك من قبل وزاره الداخلية.

أن يكون المؤهل الحاصل على شهادة لياقة طبية صادرة عن دوله الإمارات العربية.

أن يكون مؤهلا وحصل على الشهادة التعليمية أو الشهادة الجامعية لمعلم.

أن تكون الشهادة مصدقة إذا كانت صادرة عن جامعة خارج الدولة فتكون مصدقا قبل وزاره الخارجية والتعاون الدولي التي صدرت منها الشهادة.

رابط الحصول على رخصة معلم في الإمارات

يمكن الانضمام إلى هيئة التدريس في إحدى مدارس الحكومة التابعة إلى الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر البوابة الخاصة للتوظيف التابع لوزارة التربية والتعليم، تعال على الشخص الذي يرغب في التوظيف التواصل مع أداره كل مدرسه وتقديم طلب إليها وبعد أن توافق عليه المدرسة تقوم المدرسة في تسليم الأوراق المطلوبة للمعلم إلى وزارة التربيه والتعليم للموافقه على الشخص بشكل نهائي، اما بالنسبة لطالبات المعلمين في المدارس الخاصة يتم تقديم المدارس المهنية طلبات التوظيف الى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لكي يتم الموافقة على الطلبات ويتم تعيين أعضاء هيئه التدريس والهيئه الإدارية في كافه المدارس الخاصة عبر المكاتب الإقليمية التابعة التعليم والمعرفة في حاله استيفاء الشروط المطلوبة ويمكن التسجيل في رخصة معلم في الامارات اضغط هنا.

نظام ترخيص المعلم

ترخيص المعلم هي مرحلة أجرتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 ويشمل ذلك الترخيص جميع معلميه للمدارس الحكومية والخاصة في الإمارات العربية ويعدى الترخيص هو أحد شروط ممارسة مهنة التدريس في الإمارات ويمكن إلى المعلمين الذين حصلوا على الرخصة ممارسة مهنة التدريس المهني، ويتم الحصول على الترخيص من خلال عقد اختبار أو ما يعرف باختباري أحدهم اختبار متخصص وحدهما يتعلق بالأساليب التعليمية وفي حال تم اجتياز ذلك الاختبار التحقيق المعلم في برنامج التدريب المهني ويتأهل إلى التدريس ويحصل على ترخيص التعليم.

شكلت الإمارات العربية المتحدة ميثاق مهني وأخلاقي للحفاظ على المعلمين في المؤسسات التعليمية واشتمل الميثاق المهني مجموعة من مبادئ والقيم الأخلاقية تحدث إلى تعزيز الوعي والمسؤولية في القطاع التعليمي بكافة مدارس الإمارات