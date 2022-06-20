شروط الحصول على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية وتمويل حتي ١٠ مليون ريال

شروط الحصول على قرض الأفق المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. حيث يعمل بنك التنمية الاجتماعية دائمًا على دعم المستثمرين والشركات والعاملين لحسابهم الخاص. لذلك ، تقدم دائمًا العديد من القروض التي تساعد أصحاب العمل على تطوير أعمالهم. يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم الركائز التي تساعد في دعم الاقتصاد بشكل عام. كما يقدم البنك الكثير من الحلول التمويلية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​داخل المملكة. نستعرض معكم الآن شروط الحصول على قرض آفاق وتمويل يصل إلى 10 مليون ريال. كما نقوم بمراجعة طريقة التسجيل للحصول على التمويل المطلوب والمستندات المطلوبة للتقديم.

تمويل المشروع بنك التنمية الاجتماعية

يقوم البنك بمساعدة الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ مشاريع ولا تتجاوز تكلفة المشروع 300 ألف ريال سعودي.

تُمنح قروض المشاريع الطبية أو التعليمية للأشخاص الذين لديهم مؤهلات في نفس المجال أو اكتسبوا خبرة في نفس المجال ، وتعطى الأولوية لمن لديهم مؤهلات طبية.

أن يكون لمقدم الطلب وضعه المالي والانتساب ، يحق له الاقتراض وله الحق في التمويل ، وأن المشروع يضيف قيمة اقتصادية للدولة.

يجب أن يكون لدى طالب التمويل خبرة في المجال الذي يريد التمويل من أجله ، ويجب ألا تقل الخبرة عن سنة ، وأن تكون الخبرة موثقة من قبل شركات التأمين.

اولا شروط الحصول على قرض الافق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الشروط المطلوبة من المواطنين والمؤسسات السعودية للتقدم للحصول على التمويل. نقوم الآن بمراجعة جميع الشروط المطلوبة:

أن لا تتعرض الشركة أو المؤسسة الطالبة لضائقة مالية تقديم سجل تجاري صالح وغير منتهي الصلاحية للشركة يجب أن تكون المؤسسة المتقدمة قد قدمت ميزانية رسمية تم تحميلها على منصة القوائم للسنوات الثلاث الماضية ثم يتم تقديم صورة لصاحب المشروع. ذكر هوية الشركاء إن وجد أن تكون إيرادات الشركة ما بين 3 ملايين و 40 مليون ريال سنوياً

ثانياً ، المستندات المطلوبة للحصول على قرض آجل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة ببنك التنمية الاجتماعية ، عن الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل هورايزون. نقوم أيضًا بمراجعة جميع المستندات المطلوبة للحصول على التمويل:

إحضار خطاب رسمي من المفوض متضمنًا مبلغ القرض وطريقة السداد ومدة السداد ثم قم بتقديم سجل تجاري ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية بعد ذلك يتم تقديم عقد التأسيس وقرار الشركاء وخطاب الطرفين في حال كانت الشركة بين أكثر من شخص. ثم يقدم المالك صورة من بطاقة الهوية الوطنية في حالة المنشآت الفردية. أو هوية الشركاء في حال كانت شركة إرسال شهادة المجالات ثم تقديم شهادة تأمين اجتماعي توضح بيانات المنشأة وعدد الشركاء. بعد ذلك قم بتوفير العنوان الوطني يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات حساب مصرفي معتمد.

ثالثًا ، كيفية التقدم للحصول على قرض هورايزون

نقوم الآن بمراجعة طريقة التقديم من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة. نوضح لك جميع الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوصول الوطنية الموحدة من الرابط www.iam.gov.sa ثم اضغط على أيقونة تسجيل المنشأة الجديدة من القائمة الرئيسية بعد ذلك ، انقر فوق إضافة طلب جديد ثم نختار المرافق الموجودة بعد ذلك ، انقر فوق الرمز لقبول الإقرار ثم نملأ البيانات بشكل صحيح ونضغط على إرسال

برنامج التمويل افق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن الفئات المستهدفة للحصول على قرض هورايزون وهي قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتعليم والتجزئة. كما ينقسم قطاع السياحة إلى قسمين: التمويل طويل الأجل ، والتمويل قصير الأجل ، والتمويل قصير الأجل ، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. بالنسبة للتمويل طويل الأجل ، تصل فترة السداد إلى 5 سنوات لدعم التوسع المالي للمؤسسات.

في الختام أوضحنا معكم شروط الحصول على قرض آفق وطريقة تقديمه والشروط اللازمة. كما يقدم بنك التنمية العديد من الحلول التمويلية ويوفر التمويل اللازم للشباب. فضلا عن تقديم الدعم المالي والمساعدات للأسر والأسر المحتاجة للدعم. وكذلك تمويل الشركات التي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات ويجب أن يكون هناك حجم مبيعات كبير ومقدار الدعم لها يصل إلى 40 مليون ريال. كما يمكنك الاطلاع على قرض الزواج من بنك التسليف وشروط قرض الزواج والأوراق المطلوبة.