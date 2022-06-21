شروط الحصول على قرض سكني للمتزوجات من وزارة الإسكان 1443 وطريقة التقديم

شروط الحصول على قرض إسكاني للمتزوجات من وزارة الإسكان السعودية. هناك عدد كبير جدًا من العائلات السعودية التي ليس لديها منزل خاص بها للعيش فيه ، وبالتالي فهم يبحثون عن طريقة للحصول على منزل من خلالها. لذلك حرصت الحكومة السعودية وبالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على: تقديم قرض عائلي للمرأة المتزوجة ، وذلك حتى تتمكن الزوجة من التقدم للحصول على منزل تكون فيه قيمة العقار. يتم تحديد القرض السكني بقيمة المنزل ، ويتم تحديد فترة سداد أقساط القرض بما يتناسب مع مقدم الطلب ، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب مراجعتها قبل القدوم لتقديم طلب القرض للحصول عليه.

شروط قرض الإسكان للمرأة المتزوجة من وزارة الإسكان السعودية 1443

حددت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها في طالب القرض السكني ، وذلك لقبول طلب القرض ، وهذه الشروط هي:

تقديم قرض إسكاني للمرأة المتزوجة للسعوديات.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

مقدم الطلب ليس لديه منزل للعيش فيه.

كما يشترط ألا يقل عمر زوج مقدم الطلب عن 25 عامًا ، ولكن لا يوجد شرط محدد لسن الزوجة.

ألا تكون الأسرة قد سبق لها الحصول على دعم إسكاني من وزارة الإسكان.

يشترط أن تكون المتقدمة تابعة لزوجها في دعم السكن ويشترط أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

وافق على الشروط والأحكام.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض المنزل للمرأة المتزوجة

يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على قرض سكني للمتزوجات إلكترونياً من خلال بوابة دعم الإسكان بخطوات بسيطة وسهلة:

أولا ، اذهب إلى الرابط دعم الإسكان الرسمي.

ثم قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسجل ، أو انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الحساب ، أدخل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد).

ثم وافق على الشروط والأحكام.

ثم أكمل إدخال بيانات تسجيل الحساب.

أدخل البريد الإلكتروني ، ورقم الجوال ، وكلمة المرور ، وأكد كلمة المرور ، ثم اضغط على تسجيل.

بعد ذلك ، اضغط على قرض السكن للنساء المتزوجات من القائمة الرئيسية.

ثم املأ استمارة طلب قرض السكن للمرأة المتزوجة.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم راجع البنود والشروط ووافق عليها.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

استفسارات حول دعم السكن

يمكن لجميع المتقدمين والمسجلين للحصول على الدعم السكني أيضًا الاستعلام عن الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لدعم الإسكان ، وطريقة الاستعلام هي: