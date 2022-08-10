شروط الحصول على معلم متقدم 1444 ، قد اثار تسائل العديد من العاملين في مجال التعليم والقطاع التربوي داخل المملكة السعودية حول التعرف على معايير وشروط الحصول على معلم متقدم ، ونظراً ذلك الى الحصول على مراتب أعلى ، وهذا ما دعا إلى تحديد المعيير التي يستوجب توافرها في الفرد ليمكن من الترقي من معل الى مرتبة أعلى ، ممارس إلى درجة متقدمة ثم أعلى ، وجميع هذه الشروط وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة ، تابعوا معنا .

من هو المعلم المتقدم

يعتبر المعلم المتقدم من درجات الترقية المتميزة للعاملين في القطاع التربوي، ومن حصل عليها يكون الحامل الذي استطاع فهم المدارس بشكل جيد، وبالتالي فإن حامل الدرجة له ​​أهمية خاصة بالنسبة لكفاءته. ومعرفته بمختلف جوانب المنهج وآلية تدريسه للطلاب، ناهيك عن مهارته في جذب انتباه الطلاب. يقوم الطلاب بشرح وتحديد نقاط القوة والتوازن ومعالجة نقاط الضعف، وبالتالي فهو مدرس ماهر في مهنته من الدرجة الأولى، وهو على دراية ودراية بالتعامل مع طلابه بطريقة ممتازة.

ما هو الفرق بين المعلم المتقدم والممارس

توجد فروق كثيرة بين المعلم المتقدم والمعلم والممارس، ونوضح هذه الفروق كما جاءت بالشكل التالي

المعلم الممارس هو من اجتاز درجة مدرس مساعد واستطاع الحصول على رخصة تدريس ومزاولة المهنة من الجهات المختصة. في هذه المرحلة، يسعى المعلم إلى التعمق في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى التعامل مع الطلاب واكتساب أساليب متعددة في العملية التعليمية.

المعلم المتقدم هو من تجاوز درجة المعلم الممارس، وهو مدرس ماهر قادر على التعامل مع الطلاب المختلفين بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى قدرته على التنويع في اختيار الأساليب التعليمية وبالتالي تكون قادرة على جذب انتباه الطلب وشرح المعلومات له بسهولة أكبر، من أجل تحسين العملية التعليمية.

شروط الحصول على مدرس متقدم 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وجود مجموعة من الشروط التي يجب على المعلم الممارس استيفاؤها من أجل الترقي إلى رتبة مدرس متقدم. وفيما يلي أبرز هذه الشروط على النحو التالي

يجب أن يكون لدى المعلم ترخيص “ساري المفعول” لمزاولة مهنة التدريس.

يجب أن تكون مهنة المعلم متدرجة جيدًا خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.

يجب أن يقضي المعلم ما يقرب من ست سنوات في رتبته الحالية حتى يصل إلى رتبة مقدم، وفي حالة الحصول على درجة الماجستير تمر خمس سنوات، وبالنسبة لدرجة الدكتوراه تكون أربع سنوات.

شرط أن يحصل المعلم على الأقل على الحد الأدنى من الدرجات لأداء التطوير المهني.

شرط حصول المعلم على نقاط لتقييم الممارسات الإبداعية.

يجب أن يكون المعلم حاصلًا على أي من المؤهلات العليا مثل البكالوريوس أو البكالوريوس.

أن يكون قد تمت ترقية المعلم لمدة لا تقل عن سنتين.

كيفية التقدم للحصول على ترقية إلى المعلم المتقدم 1444

وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من الخطوات للمعلم لتقديمه للترقية إلى مدرس متقدم. هذه الخطوات موضحة في الصورة التالية

الذهاب إلى موقع فارس الرسمي “” مباشرة.

انقر فوق خدمة الموظف الذاتية.

اختيار ترقيات المعلمين.

انقر فوق تطبيق للترقية من مدرس ممارس إلى مدرس متقدم.

أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

تسليم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن الترقية إلى مدرس متقدم

بعد الانتهاء من عملية التقدم للترقية إلى مدرس متقدم، يمكن للمتقدم الآن الاستعلام عن الترقية من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى نظام أجرة الخدمة الذاتية “” مباشرة.

أدخل كلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على الأيقونة للدخول إلى نظام فارس.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.

اختر عرضًا ترويجيًا للخدمة الذاتية.

انقر فوق أيقونة قرار الترقية.

عرض جميع البيانات والمعلومات حول قرار الترقية.

سلم رواتب التعليم 2022

يتكون جدول رواتب الموظفين العاملين في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية من ست درجات، تتكون كل درجة من أربع رتب تقريبًا تبدأ من مساعد المعلم، ثم من خلال المعلم الممارس، ثم المعلم المتقدم، وصولاً إلى المعلم الخبير وفيما يلي صورة توضح سلم رواتب الوظائف التعليمية 2022 على النحو التالي

ما هي معايير الترقية للمعلم المتقدم

الترقية إلى معلم متقدم ليست بالأمر السهل إلى حد ما، حيث يتطلب ذلك تحقيق مجموعة من المعايير المحددة التي تمكن المعلم الممارس من الوصول إلى المعلم المتقدم، وهذه المعايير هي

إثبات الدور الفعال والبارز للمعلم خلال مسيرته التعليمية.

الالتزام بكافة الطرق والوسائل التي تم الاتفاق عليها كوسائل فعالة في تحسين مستوى الطلاب.

يأخذ المعلم في الاعتبار العمل الجماعي ومستعد دائمًا لتقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها ولمن هم أقل خبرة منهم.

أن يكون لدى المعلم معرفة ومعرفة كبيرة في المناهج التعليمية المبنية عليها.

يمتلك المعلم القدرة على تطوير وتعزيز مهاراته ومهارات الطلاب بشكل كبير.

العمل على تحسين وتطوير البرنامج الدراسي.

القيام بمبادرات مجتمعية لتحسين الأداء.

يجب أن يثبت نفسه وكفاءته في التعامل مع مختلف الطلاب.

متى يوقف المعلم عن مزاولة مهنته

وتجدر الإشارة لجميع العاملين في القطاع التربوي أن هناك العديد من الحالات التي إذا ارتكبها المعلم ستمنعه ​​من ممارسة مهنته في العملية التعليمية، وبالتالي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها هذه الحالات هي كالتالي

الإساءة إلى الدين الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة وأتباعهم.

تناول المواد المخدرة أو التي تخطر على البال.

القيام بأعمال تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي أو مع الآداب العامة وسلوك المجتمع.

اتهام المدرس بقضايا فكرية وأمنية متطرفة.

تقديم أفكار منحرفة ومضللة في المناهج التعليمية.

تأثير سلبي على معتقدات الطالب وأفكاره.

تغيب المعلم لمدة عشرة أيام ويتم الاشتباه به باستمرار دون تقديم أي عذر مقبول.

تغيب المعلم حوالي عشرين يوماً، ولكن بشكل منفصل فقط وبدون تقديم أي عذر مقبول.

تقديم دليل على أن المعلم غير لائق نفسياً وعقلياً لتدريس الطلاب.

دليل على أن المعلم قد عانى من مرض عقلي أو نفسي أو عانى منه من قبل.

قائمة الترقيات في وظائف التدريس pdf

يتمتع جميع العاملين في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية بالعديد من الترقيات والدرجات الوظيفية المختلفة، ولكن يجب الإشارة إلى أن عملية التقديم لهذه الترقيات تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الموضحة من قبل الوزارة في المملكة، و لذلك قمت بتوفير رابط مباشر لجميع العاملين في قطاع التعليم من خلال قائمة الترقيات في الوظائف التعليمية pdf والتي يمكن زيارتها “” مباشرة.

رابط لتقديم طلب ترقية المعلم

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعمل رابط التقدم بطلب ترقية المعلمين المتاح لجميع المعلمين في القطاع التعليمي الذين استوفوا جميع الشروط اللازمة للترقية، بشرط أن يتم التقديم من خلال موقع نظام فارس. ويمكن لجميع المعلمين تقديم طلب للترقية والاستفادة من الخدمة الذاتية والخدمات المتنوعة التي يقدمها النظام من خلال زيارته مباشرة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على شروط الحصول على معلم متقدم 1444 ، كيفية التقدم للحصول على ترقية إلى المعلم المتقدم 1444 ، و قائمة الترقيات في الوظائف التعليمية pdf ، وسلم رواتب الوظائف التربوية.