شروط الحصول علي تصريح حج داخلي لعام 2022

أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروط الحج الداخلي في المملكة العربية السعودية ، الشروط والضوابط التي تحكم عملية اختيار الراغبين في أداء فريضة الحج أثناء تواجدهم داخل الأراضي السعودية ، والوزارة. قدمت شركة الحج والعمرة خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها الشخص التقديم إلكترونيًا للحصول على تصريح الحج.

شروط الحج الداخلي في المملكة العربية السعودية

أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا ولا يزيد عن خمسة وستين عامًا كحد أقصى.

يجب أن تشير صفحته في موقع أبشر إلى حالته الصحية ، إذا كان غير مقيم أو متماثل أو غير فطري أو من جرعة أولى من التطعيم.

كما يجب ألا يكون لدى الشخص أي أمراض مزمنة.

لن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين أداوا فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية.

يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على تصريح الحج دون وجود محرم.

وهكذا ، يحق للرجل أن يتقدم دون وجود شخص آخر معه.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تصريح حج من وزارة الحج والعمرة.

اذهب إلى موقع مسار.

الضغط على عبارة تسجيل الرغبة في أداء مناسك الحج.

ضع علامة على الشروط والأحكام.

كتابة جميع البيانات والمعلومات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني للمواطن السعودي وكتابة رقم التعريف الشخصي وتاريخ الميلاد للمقيم وكتابة رقم الإقامة وتاريخ انتهاء الصلاحية للسيدات ومعرف محرم عدد وكذلك توضيح علاقة القرابة معه.

ثم تختار أيام الخروج من منى ، وهي اثني عشر يومًا وثلاثة عشر يومًا من ذي الحجة.

حدد الخدمات التي يمكنك الحصول عليها كخدمات إضافية.

وافق على الشروط والأحكام.

راجع البيانات مرة أخرى.

إذا تمت الموافقة على طلبك ، فسوف تدفع الرسوم في غضون اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ التسجيل.

ثم يتم طباعة تصريح الحج.

كيفية الاتصال بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية