شروط الحصول علي دعم الوحدات السكنية الجديدة عبر سكني 2022

شروط الحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة أعلن سكني تابع لوزارة الإسكان السعودية عبر الموقع ، حيث أشار إلى آلية الحجز وحدات سكنية جديدة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم تنزيله منذ إطلاقه ، أكثر من 2.25 مليون عملية تنزيل للتطبيق السكني على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة ، أشار تطبيق سكني إلى بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها للحصول على وحدات سكنية مدعومة ، من خلال موقعكم على الإنترنت ، تثقيفي.

شروط الحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يشترط على طالب دعم الوحدة السكنية عدم امتلاك منزل باسمه خلال سنة من تقديم الطلب.

المساعدة ليست مطلوبة للمرأة المطلقة أو الأرملة.

يجب أن يكون لمقدم الطلب دخل مستقل.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة العربية السعودية لمدة عام على الأقل قبل تقديم الطلب.

المطلقة التي تم إطلاقها لمدة عامين.

يشترط في طالب الوحدة السكنية المدعومة ألا يمتلك أصولا تصل إلى 5 مليارات ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم قد سبق له استخدام سكني للحصول على وحدة سكنية.

الابنة غير السعودية المعيل الوحيد للأسرة في حالة وفاة الأب.

الفتاة غير المتزوجة وعائلته من أهله.

يمكنك معرفة كل التفاصيل عن طريق إدخال ملف رابط اللائحة التنفيذية للدعم السكني.

دعم سكني رقم 2022

وأكدت وزارة الإسكان لجميع من لديهم استفسارات أو شكاوى الراغبين بالتواصل السريع مع وزارة الإسكان أو الاتصال على الرقم الموحد 920033321 أو التواصل مع صندوق التنمية. كما يمكنك التواصل من خلال خدمة “اتصال سكني” أو الاتصال بالمركز الموحد لرعاية المستفيدين 199090.

المنتجات السكنية التي يمكن استخدامها

ارض سكنية.

البناء الذاتي.

وحدات قيد الإنشاء.

فيلات جاهزة.

شراء الوحدات من السوق.

مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الإسكان مساحة الوحدات السكنية الجديدة والذي تم الإعلان عنه من خلال تطبيق سكني ، بينما تقدم وزارة الإسكان السعودية العديد من الخدمات والدعم الذي وصل إليه الإعفاء من دفع قيمة العقار ولكن بشروط يجب استيفاؤها ، تقدم أيضًا العديد من الخدمات والمزايا في تصميم الوحدات السكنية الجديدة.

كما حددت وزارة الإسكان عبر منصة سكني أسعار الوحدات السكنية السكن الجديد جزء من مخطط الإسكان رقم 197 والذي يوفر أكثر من 173 ألف وحدة سكنية جديدة للسعوديين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ، كما أوضح لـ الفئات المؤهلة للحصول على دعم الإسكان والتي تشمل المواطنين السعوديين فقط حيث أن الدعم لا يشمل المقيمين.

كيفية رفع رخصة البناء

يمكنك الآن تحميل رخصة البناء عن طريق تنزيل تطبيق سكني من المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول أو من خلال موقع وزارة الإسكان بالضغط على تحميل المستندات ثم إدخال بيانات رخصة البناء ، وتحميل نسخة من رخصة البناء ، ثم الضغط على تقديم الطلب ، حيث يكون لديك 6 أشهر من تصريح البناء من تاريخ توقيع العقد.

مزايا الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء

مسموح وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء أو أثناء مرحلة التطوير وفق المعايير والضوابط والمواصفات المتفق عليها من قبل الوزارة والتي تتميز بتخفيض التكاليف المالية ، والحصول على وحدة سكنية بجودة عالية ، وتقديم والتحقق من أهليتها. إلى عن على طريق الموقع السكني.

كيفية التسجيل في مبادرات الإسكان

يمكن لكل مواطن سعودي يستوفي معايير الدعم التقدم عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من المبادرات التالية:

مبادر جيش للدعم السكني

للدعم السكني المبادرة المدنية لدعم الإسكان.

لدعم الإسكان. مبادر موظفي التعليم لدعم الإسكان.

لدعم الإسكان. مبادر تجديد المساكن .

. مبادر أرض سكنية مجانية.

تختلف شروط كل مبادرة من المبادرات السابقة بحسب الآتي: قائمة دعم السكن تختلف قيمة التمويل المالي لكل من المبادرات المذكورة أعلاه.

تاريخ الافراج عن دعم الإسكان الجديد

أسئلة مختلفة تواجه مسؤولي وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية حول موعد البدء نزول الدعم السكني ما هي أسباب التأخير في تقديم الدعم ، والتي قد يتم الرد عليها دائمًا بأن الظروف الحالية التي تمر بها الدولة نتيجة فيروس كورونا تسببت في تعطيل العديد من الخدمات ، كما تم توضيح ذلك فقط عبر الإنترنت الخدمات غير كافية وعليك ايها المواطن العزيز المتابعة باستمرار الاتصال برقم الدعم السكني (920002431).

هنا نصل إلى خاتمة الشرح شروط الحصول على دعم الوحدات السكنية الجديدة من خلال “سكني”.