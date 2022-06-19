شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة وطريقة الاستعلام عن الدعم. يعد برنامج الدعم الريفي من أهم برامج الدعم التي أنشأتها المملكة العربية السعودية ، بالاتفاق مع وزارة البيئة والزراعة ، حيث يهدف إلى تقديم الدعم لصغار المزارعين والأسر المنتجة الذين يمتلكون مشاريع صغيرة متعلقة بالزراعة في من أجل زيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادي. من المتقدمين حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم ، ومن خلال ما يلي نشرح لكم شروط التسجيل في الدعم الريفي ، وكذلك كيفية الاستعلام عن الدعم الريفي ، من خلال موقع ثقافني.

شروط الدعم الريفي

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة الزراعة التي يجب على المتقدمين الانتباه إليها حتى يصل الدعم إلى المستفيدين منه. الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يُستثنى حاملو بطاقات التنقل من هذا المطلب.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يكون المستفيد مسجلاً في أكثر من 3 برامج دعم.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 6000 ريال سعودي.

يجب عليه التسجيل من خلال الرابط الرسمي لمنصة Reef.

أن يزاول المتقدم المهنة بنفسه.

يجب أن يكون لديه حساب مصرفي نشط.

للإقرار بصحة البيانات المدخلة على الموقع.

يجب عليه أيضًا إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

استفسر عن الدعم الريفي

تقدم البوابة العديد من الخدمات للمزارعين ذوي المهن الصغيرة المتعلقة بالزراعة ، العديد من الخدمات منها الاستعلام عن الدعم والذي يتم من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى بوابة Reef الرسمية. الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. انقر فوق الاستفسار عن الدعم الريفي. اكتب البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وغيرها. ثم اضغط على الاستفسار. بعد ذلك ، ستظهر جميع التفاصيل المطلوبة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على دعم Reef

إرفاق نسخة من IBAN.

قم بإرسال شهادة المصادقة بتنسيق pdf و jpa.

إرفاق تصميم ملصق المزرعة.

إرسال نسخة صالحة من الوكالة بصيغة pdf و jpg.

يجب أن يحمل تصميم المزرعة الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية بالإضافة إلى رقم التسجيل.

إلى هذا الحد قدمنا ​​لكم في هذا المقال شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة وطريقة الاستعلام عن الدعم. أوضحنا لك أيضًا المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم الريفي.