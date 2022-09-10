ما هي شروط الدعم الريفي للنساء وخطوات التسجيل في دعم الريفي ،تعتبر من أكثر الخدمات التي قدمتها وزارة البيئة لفئة السيدات وذلك بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم ،بالإضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وتصدير عدد من المحاصيل الزراعية الى البلاد المجاورة ،كذلك تهدف الخدمة الى الارتقاء بفكر الشباب السعودي نحو الأفضل.

شروط الدعم الريفي للمرأة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السَعُودِيْة بعض الشُروطْ التي يجب على المرأة استيفاؤها لقبول طلب الدعم الريفِيْ. الشُروطْ هِيْ:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من والدين سعوديين.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت تقديم الطلب.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لديه خبرة فِيْ المجال الزراعي.

ألا يعمل المتقدم فِيْ أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

المتقدمة لديها حساب مصرفِيْ جاري.

يجب أن يقيم مقدم الطلب فِيْ إحدى المناطق التابعة لبرنامج الدعم الريفِيْ.

ألا يكون مستفِيْداً من أحد الأموال التي قدمتها المملكة سابقاً.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي 1444

بعد أن أوضحنا لك الشُروطْ التي يجب أن تستوفِيْها المرأة لقبول طلب الدعم الريفِيْ، نشرح خطوات التسجيل، وهِيْ:

اذهب أولاً إلى بوابة الدعم الريفِيْ بريد.

ستظهر الصفحة الرئيسية، انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد.

سوف تصل إلى صفحة تسجيل البيانات. أدخل البيانات المطلوبة (تاريخ الميلاد، رقم الهُوية، رقم الهاتف المحمول، إعداد كلمة المرور، تأكيد إعداد كلمة المرور).

سيظهر أمامك رمز تحقق، أدخله فِيْ المربع المخصص له.

ثم توافق وتقر بصحة البيانات المسجلة.

بعد ذلك، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ثم حدد برامج الدعم التي تريد الحصول عليها.

أكَمْل إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم أدخل بيانات المشروع الزراعي.

تحميل المستندات المطلوبة (دراسة جدوى المشروع، التحَلْيل المالي والاقتصادي).

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

وبالتالي، سيتم إرسال الطلب إلى برنامج الدعم الريفِيْ، وسيقوم البرنامج بة الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة، وسيتم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض، وسيتمكن مقدم الطلب من المتابعة. على التطبيق. ومعرفة نتيجة التطبيق.

ما هي شروط الدعم الريفي للنساء وخطوات التسجيل في دعم الريفي ذلك وفرت الوزارة عدد من الصفحات الإلكترونية الخاصة بتزويد المستفيدين بكل ما هو جديد وعن مواعيد صرف المستحقات وتحديث البيانات الخاصة بالأسرة كذلك قبول الطلبات الجديدة ورفضها.