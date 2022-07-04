شروط السفر إلى الكويت من المملكة العربية السَعُودِيْة 2022 الصادرة عن وزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث وضعت مجموعة من الشروط المهمة للسعوديين للسفر إلى دولة الكويت، وهذا جزء من ترتيب السفر ولفت الانتباه إلى أنه يجب اتخاذ كافة الاحتياطات أثناء السفر فِيْ ظل انتشار فِيْروس كورونا، لذلك سنتحدث خلال هذه الفترة عن أهمها.

شروط السفر للكويت من السَعُودِيْة 2022

فرضت دولة الكويت شروط سفر للسعوديين على النحو التالي

يتم ارتداء الأكَمْام اختياريًا فِيْ الداخل والخارج.

يرتدي القناع الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة.

يمكن لجميع المسافرين السعوديين دخول الأماكن العامة المغلقة دون النظر إلى حالة التطعيم وبدون اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل

فِيْ المؤسسات التعليمية، تم إلغاء امتحان PCR.

إلغاء فترة الحجر الصحي لمن كان على اتصال بالمسافرين.

يشترط القناع لمدة (14) فِيْ حالة ملامسة المسافر له.

اختبار PCR مطلوب فِيْ الحالات المختلطة.

يشترط الحجر المنزلي لمدة (5) أيام لمن هم على اتصال بالمسافرين.

التحصين واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل غير مطلوبين للمسافرين من الخارج.

لقاحات معتمدة فِيْ الكويت 2022

حددت وزارة الصحة الكويتية أنواع لقاحات فِيْروس كورونا التي أصبحت مطلبًا للسفر إلى الكويت وهِيْ كالتالي

لقاح فايزر بيونيك (لقاح من جرعتين).

لقاح موديرنا (لقاح من جرعتين).

لقاح AstraZeneca، أكسفورد (لقاح من جرعتين).

لقاح جونسون (لقاح جرعة واحدة).

هل يحتاج السعوديون تأشيرة لدخول الكويت عام 2022

لا يحتاج السعوديون من المملكة العربية السَعُودِيْة إلى تأشيرة لدخول دولة الكويت، بناءً على العلاقات الدولية الودية بين المملكة العربية السَعُودِيْة والكويت. فِيْ المقابل، حددت وزارة الخارجية الكويتية بعض الدول التي تتطلب تأشيرات خاصة بها.

بعض التوصيات الصحية للسفر إلى الكويت

وقد أوضحت الحكومة الكويتية بعض إرشادات السفر وتوصياته من الله، وهِيْ كالتالي

يجب إجراء فحص طبي شامل، مع ضرورة معرفة الإجراءات الصحية اللازمة قبل السفر.

يجب إعطاء التطعيمات المعتمدة فِيْ دولة الكويت.

احرص على عدم تناول الأدوية العلاجية دون استشارة أخصائي.

فِيْ حال كان المسافر ملزمًا بتناول بعض الأدوية، يجب سؤال الطبيب المعالج عن كيفِيْة استخدامها أثناء الرحَلْة.

فِيْ حالة إصابة أي راكب بمرض ما، يتم الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته.

متطلبات السفر من السَعُودِيْة إلى الكويت 2022

يجب عليك الامتثال لبعض المتطلبات الهامة عند السفر من المملكة العربية السَعُودِيْة إلى الكويت، على النحو التالي

يجب إرفاق صورتين شخصيتين حديثتين بحجم جواز السفر بخلفِيْة بيضاء مقاس 4 * 6.

تأكد من صحة بطاقة الهُوية الشخصية للمسافر.

جواز السفر ساري المفعول لأكثر من 6 أشهر.

إرفاق صورة من جواز السفر بالإضافة إلى صفحة الهُوية والصلاحية.

يتم توفِيْر معاملة حساب بني نشط للمسافر السعودي.

يجب تقديم ما يثبت خلو المسافر السعودي من فِيْروس كورونا أو غيره من الأمراض.

رَابِطْ سفارة المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الكويت

يمكن الدخول مباشرة من خلال الرَابِطْ الرسمي للسفارة فِيْ دولة الكويت “”، حيث يتيح الوصول إلى أهم التعليمات والإجراءات المتعلقة بالسفر من المملكة العربية السَعُودِيْة إلى دولة الكويت، مع إمكانية للتواصل من خلال أرقام السفارة الموضحة بالموقع أدناه.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن اهم شروط السفر الى الكويت من السَعُودِيْة 2022 وما هِيْ اهم توصيات السفر للسعوديين واللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة الكويتية ثم ارفقنا رَابِطْ سفارة المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الكويت.