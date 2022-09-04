شروط السفر من السعودية للمقيمين،ولقد صرحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية للمقيمين بالسفر دون اي شتراطات تتعلق بتلقيهم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للرجوع وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر للاجنبي المقيم وجود تأشيرة سارية التوقيت، ووثيقة سفر مجددة، مع الالتزام بقوانين دخول البلد المعين.

شروط السفر من السعودية للمقيمين

هناك بعض الشروط التي تم فرضها على المسافرين ويجب مراعاتها، وسوف نقدم هذه الشروط في عدة نقاط نوضحها أدناه

يدخل حاملو التذاكر أو المرافقون للركاب ذوي الإعاقة إلى المطار.

يُطلب من المسافر أن يصطحب معه طلب توكلنا، والذي يثبت أنه قد أخذ جرعات التطعيم.

يتم تقسيم الأفراد العائدين إلى المملكة العربية السعودية من قبل الممارسين الصحيين لإجراء الفحص البصري عليهم، سواء ظهرت عليهم بعض الأعراض أم لا.

يُطلب من المسافرين من المملكة العربية السعودية على الرحلات الدولية المسموح لهم بالسفر أخذ جرعات كاملة من اللقاح، باستثناء الأطفال دون سن 12 عامًا، بشرط حصولهم على بوليصة تأمين صحي من البنك المركزي السعودي، وتتم الموافقة على تلك البوليصة. .

يتم التعامل مع الأشخاص الذين تظهر حالتهم في تطبيق توكلنا على أنهم يتمتعون بصحة جيدة، على قدم المساواة مع أولئك الذين تبدو حالتهم محصنة.

من الضروري التأكد من تنفيذ المتطلبات الصحية التي تتطلبها وجهة المسافر.

لا يستثنى المستثنون من فيروس كورونا المستجد من إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

شروط إثبات استلام اللقاح

هناك شروط يجب توافرها في الوثيقة المقدمة تثبت تلقي التطعيم، وهذه الشروط تمليها عليك كالتالي

احصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون.

تلقي جرعتين من أحد اللقاحات التالية / Phase-Biontec و Comernaty و Oxford و AstraZeneca و Kovishield و SK Bioscience و Vaxzivia و Moderna و Specifax.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم قبول المسافرين الذين تلقوا جرعتين من لقاح Sinopharma أو Sinovac إذا تلقوا جرعة إضافية من أحد التطعيمات المذكورة في الفقرة السابقة.

هذه الوثيقة مصدق عليها من الجهات الصحية الرسمية في الدولة التي أتوا منها والتزام بحمل هذه الوثيقة معهم أثناء تواجدهم داخل المملكة.

شروط ظهور الحالة المحصنة في طلب توكلنا

لاستمرار ظهور حالة مناعية في تطبيق توكلنا، يشترط أن يحصل المسافر على الجرعة المنشطة لكل من تناول الجرعة الثانية من اللقاح لمدة ثمانية أشهر تقريبًا أو أكثر، وينطبق هذا الإجراء على من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فى عمر.

من بين الميزات التي يوفرها ظهور الحالة المحصنة في تطبيق Tawakkalna ما يلي

الوصول إلى الفعاليات الثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهية.

الوصول إلى المرافق الحكومية.

الوصول إلى الأنشطة الرياضية والاقتصادية.

إجراءات الحجر المؤسسي

جدير بالذكر، عند عرض شروط السفر من السعودية للمقيمين، لتوضيح إجراءات الحجر الصحي المتبعة، حيث يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، يتم خلالها إجراء فحصين، أول 24 ساعة بعد ذلك. الوصول، ويتم تنفيذ الثاني في اليوم الخامس من الوصول، وتنتهي فترة الحجر الصحي. إذا كانت النتيجة سلبية.

الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم تلقي الجرعة

من أجل الاستمرار في عرض شروط السفر من السعودية للمقيمين، يجب التنبه في حال عدم تلقي الجرعة، وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض للمرض، يجب على المسافر اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، وهي

يتم تطبيق الحجر المنزلي.

أخذ تعهد يلزمهم بالتسجيل في تطبيق “توكلنا” خلال مدة أقصاها 8 ساعات، وعليهم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في طلب “توكلنا”.

شروط السفر للسعودية

هناك بعض التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لجميع شركات الطيران السعودية، والتي تسمح لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة العربية السعودية بالحضور مباشرة دون تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

تم تنفيذ هذه التعليمات ابتداء من صباح السبت الموافق

1443/4/29 هـ الموافق 2022/12/4 م.

كيفية التعامل مع الوافدين إلى المملكة العربية السعودية

هناك آلية تستخدم في التعامل مع القادمين إلى المملكة العربية السعودية قبل صعود الطائرة. هذه الإجراءات هي

تقديم شهادة فحص PCR تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بشرط أن تكون الشهادة حديثة، أي أن مدة الحصول على الشهادة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة قبل المغادرة.

يتم إرجاع من لا تنطبق عليه الشروط ويتحمل تكاليف شركة الطيران، وهناك إجراءات على المنصات الإلكترونية يجب اتباعها، وهي كالتالي

المقيم في حال حصوله على جرعة من اللقاح خارج المملكة يتم تسجيل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة (البوابة الخارجية للتطعيمات)، وفي حال وجود أي تغيير في بيانات تطبيق توكلنا، يجب تعديله من خلال منصة القبول.

الزائر يجب على زائر المملكة قبل مغادرته بلاده التسجيل في منصة القبول، وإظهار مستندات التسجيل سواء أكانت إلكترونية أو ورقية، ويجب على شركة الطيران التحقق من اكتمال عملية التسجيل قبل طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة.

يجب على المسافر إلى المملكة العربية السعودية شراء باقات الحجر الصحي المؤسسي، وتشمل هذه الباقات

سعر تذكرة السفر.

تكلفة النقل من المطار إلى مكان الحجر الصحي المؤسسي.

تكلفة السكن لمدة ثلاثة أيام في الحجر المؤسسي.

تكلفة فحص كورونا لمن هم بعمر ثماني سنوات فأكثر.

يجب أن يكون لدى المسافرين تأمين طبي يغطي تكاليف العلاج في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العيادات والمستشفيات، ويجب أن يغطي التأمين تكاليف الحجر الصحي المؤسسي في حالة استمرار الإقامة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

جواز السفر هو عبارة عن ورقة سفر مصدقة، ويجب ألا تقل مفعولها عن ثلاثة أشهر. تجدر الإشارة إلى أنه في 28 يوليو2022،أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية الموافقة على رفع التوقيف عن السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي للسعوديين.