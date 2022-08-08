شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد من الموظفين والذي بحاجة الى الحصول على مساعدات من الضمان الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية ،وتعتبر السعودية من الدول الأكثر مساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين داخل المملكة، وتعمل على تقديم مشاريع للنهوض بالدولة ومنها الضمان الاجتماعي المطور ، تابعوا معنا للتعرف على الفئات المستفيدة منه .

ما هو مطور الضمان الاجتماعي

هو نظام اجتماعي أنشأته وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المختلفة، خاصة ذوي الدخل المحدود وكبار السن والعاطلين عن العمل وكذلك من هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا البرنامج يساهم بشكل فعال في الحد من انتشار الفقر بين المواطنين السعوديين، وقد نشأت هذه الفكرة بتاريخ 2/4/2022، بناءً على مرسوم ملكي.

تطوير شروط الضمان الاجتماعي للعاملين 1444

وضعت الجهات المسؤولة عن الضمان الاجتماعي المطور مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الضمان للموظفين الذين تقل نسبة دخلهم عن الحد الأدنى، ومن هذه الشروط ما يلي

أن يكون طالب الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

شريطة أن يكون الموظف المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي مقيمًا داخل أراضي الدولة السعودية.

أن يكون دخل الفرد أقل من الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي.

يشترط ألا يمتلك الموظف أصولا ومباني قيمة.

يجب ألا يكون الموظف المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي مقيمًا في الملاجئ.

يشترط ألا يستفيد الموظف من أي طرف آخر في نفس الوقت.

يجب أن يستوفي الموظف جميع الشروط والمعايير التي تضعها هيئات الضمان الاجتماعي.

تقديم جميع الإثباتات مثل الشهادات التعليمية والتقارير الصحية وغيرها.

من بين أهداف الضمان الاجتماعي المطوَّر للموظفين

يحقق نظام الضمان الاجتماعي المطور للموظفين مجموعة من الأهداف منها ما يلي

رفع المستوى الاقتصادي لذوي الدخل المحدود.

القضاء على الفقر في المملكة العربية السعودية.

المساواة بين المواطنين داخل حدود الدولة.

تحقيق الضمان الاجتماعي.

النهوض بالمجتمع وتوزيع القدرات الأساسية.

تقديم المساعدة للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان وصولها.

فئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي للموظف 1444

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية مجموعة من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي للموظفين، منها

موظفين مؤهلين.

موظفين قادرين على العمل.

الموظفون غير القادرين على العمل والتأهيل.

الموظفون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الموظفون الذين لا تتجاوز رواتبهم الحد الأدنى للأجور.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

هناك عدة خطوات يجب على الموظف الذي يسعى للتقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر اتباعها، ومنها ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمنصة دعم الحماية الاجتماعية “”.

اكتب الاسم وكلمة المرور.

انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

اكتب البيانات الأساسية متضمنة ما يلي الاسم. رقم الهوية الوطنية. تاريخ الولادة. رقم هاتف.

اكتب رمز التأكيد الذي يظهر على الشاشة.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال.

الأوراق والمستندات المطلوبة للموظفين للتأمينات الاجتماعية المطورة 1444

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأوراق التي يجب أن تكون متاحة للموظفين المتقدمين للضمان الاجتماعي المطوَّر، ومنها ما يلي

إحضار رقم قومي ساري المفعول.

في حالة إصابة الموظف المتقدم للتأمين بإعاقة، يجب إثبات ذلك من قبل السلطات الصحية.

إرسال سجل الأسرة.

في حالة تقديم الكفالة للأرملة والمطلقة يجب إثبات ذلك بتقديم الأوراق.

تقديم مستند يفيد بعدم وجود مصدر دخل آخر.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد للموظفين 2022

تختلف قيمة الراتب للضمان الاجتماعي للموظفين في المملكة العربية السعودية، حسب مجموعة من الاعتبارات، ومن بين هذه الاعتبارات عدد أفراد الأسرة، فكلما زاد عدد الأفراد زادت قيمة المعاش. التي تحددها وزارة التنمية والموارد الاجتماعية على النحو التالي

قيمة راتب الموظف ورب الأسرة في الضمان الاجتماعي ألف ومائة ريال سعودي.

قيمة ونسبة راتب كل فرد من أفراد الأسرة خمسمائة ريال سعودي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر للموظفين

حددت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للموظفين، في النظام المطور، في العشرين من كل شهر ميلادي، في المملكة العربية السعودية، وفق مجموعة من الآليات التي ذكرتها الجهات الرسمية. في الوزارة.

خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي للموظفين 1444

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الموظف الذي يسعى إلى التقديم والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطوَّر أن يتخذها، وتشمل هذه الخطوات ما يلي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ““.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق خيار خدمة المواعيد عبر الإنترنت.

حدد نوع الحجز.

كتابة خيار حجز موعد الضمان الاجتماعي.

انقر على أيقونة تشغيل الخدمة.

اكتب البيانات الأساسية متضمنة ما يلي الاسم الكامل. رقم الهوية. رقم الإقامة. رقم الهاتف المحمول. قطع فرع الضمان والمدينة التي ينتمي إليها. تحديد تاريخ ووقت الحجز.

اكتب رمز التحقق.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

انقر على أيقونة الحجز.

في انتظار رسالة في يوم الموعد.

حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر للموظفين

أشارت وزارة التنمية والموارد السعودية إلى عدد من الحالات التي يكون فيها راتب الضمان الاجتماعي للموظف ضمن النظام المطور، منها ما يلي

في حالة عدم قيام المستفيد بتطبيق جميع الشروط المذكورة.

إذا كانت البيانات التي سجلها الموظف غير صحيحة.

سيتوقف الراتب في حالة عدم الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل الشاملة.

إذا كان الموظف غير مؤهل للعمل.

تنازل الموظف عن المعاش.

يتوقف الراتب في حالة وفاة الموظف.

آليات التواصل مع منصة الدعم الاجتماعي السعودية

حددت الجهات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد مجموعة آليات للتواصل مع منصة الدعم الاجتماعي، تتعلق بتقديم المساعدة والاستعلام عن الضمان الاجتماعي للموظفين، ومنها ما يلي

الرقم المجاني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية هو 19911.

رقم صندوق البريد هو 12484.

رقم صندوق البريد هو 11157.

رابط تنزيل منصة الدعم الاجتماعي السعودية

يمكنك تنزيل منصة الدعم الاجتماعي، والاطلاع على جميع المعلومات التي توفرها المنصة، سواء كانت تتعلق بالضمان الاجتماعي المطور للموظفين والمواطنين وجميع الأوراق المطلوبة وغيرها من المعلومات.

وفي الختام تعرفنا على شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1444 ، بالإضافة إلى خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي ، والأوراق المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي ، وكذلك أرقام التواصل مع منصة الدعم الاجتماعي السعودية.