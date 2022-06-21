شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات وخطوات تسجيل المتزوجة للضمان

شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة من الفئات المؤهلة في الضمان الاجتماعي المطوَّر للمتزوجات ، ولكن بشروط خاصة تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال اللوائح والقرارات. والعاطلين عن العمل ، الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية لرفع مستوى معيشتهم ، وبذلك أوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت التعديلات التي أدخلت على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة ، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التسجيل والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر ، وفقا لشروط وأحكام النظام الجديد ، حيث دعت الوزارة جميع المستفيدين من المعاشات الأمنية مطالبون بتسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة ، قبل الموعد المحدد ، وسيتم صرف المعاش في الشهر التالي لإصداره. قرار التطبيق.
متطلبات الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة
يجب استيفاء شروط معينة لاستحقاق المرأة المتزوجة للضمان الاجتماعي الجديد والمتطور في المملكة العربية السعودية ، وفق الشروط التالية:
- شروط الضمان للتخلي أكثر من ثلاثة أشهر ويجب إثباتها من قبل شاهدين.
- يشترط ألا يتجاوز دخل المرأة المتزوجة حد الضمان الاجتماعي.
- يجب إثبات هجرة الزوج أو تعليقه.
- بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي ولديها أطفال ، فإن المعيل غير مؤهل للعمل.
- أن تكون سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي.
- استحقاق الضمان الاجتماعي مطلوب لأعمارهن فوق 35 للمتزوجات.
- لا يملك المستحق قوة عاملة محترفة ، وفي حال وجود عمال يجب ألا يزيد عددهم عن ثلاثة.
- يجب أن تكون متزوجة من أي سجل تجاري أو مهني بالإضافة إلى أي تراخيص تجارية.
- المطلقة تشترط أن يكون زوجها السابق سعوديا.
- يجب أن تكون المطلقة مقيمة إقامة دائمة في المملكة.
- يشترط ألا تتزوج بعد الطلاق ، وفي حال زواجها يسقط راتب تقاعد الضمان الاجتماعي.
خطوات تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان
لكي تتقدم المرأة المتزوجة بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ، فإنها تتبع عدة خطوات ، منها:
- تسجيل الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- انقر فوق تسجيل جديد.
- يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- سجل كلمة المرور وقم بتأكيدها.
- ثم اكتب رمز التحقق ووافق على الشروط والأحكام بالضغط على موافق.
- تسليم المستندات اللازمة عن طريق تسجيلها إلكترونياً
- أدخل رقم الهاتف المحمول ، ثم اضغط على إرسال.
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