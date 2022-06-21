شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات وخطوات تسجيل المتزوجة للضمان

شروط الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة من الفئات المؤهلة في الضمان الاجتماعي المطوَّر للمتزوجات ، ولكن بشروط خاصة تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال اللوائح والقرارات. والعاطلين عن العمل ، الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية لرفع مستوى معيشتهم ، وبذلك أوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت التعديلات التي أدخلت على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة ، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التسجيل والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر ، وفقا لشروط وأحكام النظام الجديد ، حيث دعت الوزارة جميع المستفيدين من المعاشات الأمنية مطالبون بتسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة ، قبل الموعد المحدد ، وسيتم صرف المعاش في الشهر التالي لإصداره. قرار التطبيق.

متطلبات الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة

يجب استيفاء شروط معينة لاستحقاق المرأة المتزوجة للضمان الاجتماعي الجديد والمتطور في المملكة العربية السعودية ، وفق الشروط التالية:

شروط الضمان للتخلي أكثر من ثلاثة أشهر ويجب إثباتها من قبل شاهدين. يشترط ألا يتجاوز دخل المرأة المتزوجة حد الضمان الاجتماعي. يجب إثبات هجرة الزوج أو تعليقه. بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي ولديها أطفال ، فإن المعيل غير مؤهل للعمل. أن تكون سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي. استحقاق الضمان الاجتماعي مطلوب لأعمارهن فوق 35 للمتزوجات. لا يملك المستحق قوة عاملة محترفة ، وفي حال وجود عمال يجب ألا يزيد عددهم عن ثلاثة. يجب أن تكون متزوجة من أي سجل تجاري أو مهني بالإضافة إلى أي تراخيص تجارية. المطلقة تشترط أن يكون زوجها السابق سعوديا. يجب أن تكون المطلقة مقيمة إقامة دائمة في المملكة. يشترط ألا تتزوج بعد الطلاق ، وفي حال زواجها يسقط راتب تقاعد الضمان الاجتماعي.

خطوات تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان

لكي تتقدم المرأة المتزوجة بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ، فإنها تتبع عدة خطوات ، منها: