شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد من المتقاعدين العسكريين والذي بحاجة الى الحصول على الضمان الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية ، حول معرفة المعيير والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي ، و لا تنسى حكومة المملكة أبنائها الذين خدموا الوطن ، تابعوا معنا .

نظام الضمان الاجتماعي السعودي

وهو أحد الأنظمة التي توفرها المملكة العربية السعودية لرعاية الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع السعودي. حيث يقوم هذا النظام على منح مبالغ مالية شهرية للمستفيدين، ويتم تحصيل هذه الأموال من عدة مصادر لعل أبرزها صناديق الزكاة، ويتلقى المستفيدون معاش الضمان الاجتماعي من وزارة الإنسان. الموارد والتنمية الاجتماعية بعد استيفاء الشروط المطلوبة. أو على المدنيين التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا احتاجوا إليه، بعد استيفاء شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، والتي نتعرف عليها في الفقرة التالية.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التالية للمتقاعدين العسكريين حتى يتمكنوا من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أن يكون العسكري المتقاعد سعودي الجنسية.

أن يكون العسكريون المتقاعدون حاضرين في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عمر العسكريين المتقاعدين أكثر من 60 عامًا.

يجب أن يكون العسكريون المتقاعدون من الفئات ذات الدخل المحدود المؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

على العسكريين المتقاعدين تقديم طلب مساعدة القطع الذي تقدمه المملكة للفئات الأشد احتياجاً.

يتم تقديم طلب الضمان الاجتماعي للعسكريين إلكترونيًا.

يجب تحميل المستندات المطلوبة من العسكريين المتقاعدين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يمتلك العسكري المتقاعد أي سجل تجاري أو رخصة تجارية.

المستندات المطلوبة من المؤسسة العسكرية للتأمينات الاجتماعية 1444

يتم تقديم طلب الضمان الاجتماعي إلكترونياً وعند التقديم للعسكريين المتقاعدين يتم تحميل المستندات التالية

بطاقة الرقم القومي وصورة عنها.

تقديم وثيقة تثبت قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد العسكري.

إحضار صورة من خلاصة القيد للعسكريين المتقاعدين.

كيف أتقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي

يمكن للعسكريين السعوديين المتقاعدين التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1444 بعد استيفاء الشروط باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، ثم قم بتسجيل الدخول “”.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على “ضمان معاش التقاعد”.

انقر فوق “قدم الآن”.

أدخل البيانات المطلوبة للتقديم.

قم بتحميل المستندات المطلوبة للتقديم.

انقر فوق “إرسال الطلب” بعد الانتهاء.

ستتم ة الطلب، ويجب على مقدم الطلب انتظار الرد.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 1444

يمكن للأفراد العسكريين المتقاعدين الذين يتلقون معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي مباشرة.

اكتب رقم السجل المدني للمستفيد.

اكتب رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد.

أدخل رمز التحقق للاستخدام البشري.

انقر على أيقونة “عرض”.

ثم ستظهر بيانات الضمان الاجتماعي للمستفسر.

حدود الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

تم تحديد القيد الذي يمنع الوصول إلى دعم الضمان الاجتماعي، وفقًا لعدد أفراد الأسرة، على النحو التالي

عدد أفراد الأسرة المعاش الشهري حد الضمان الاجتماعي شخص واحد 1،000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي شخصان 1،285 ريال سعودي 2570 ريال سعودي 3 أشخاص 1،570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي 4 اشخاص 1،855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي 5 أشخاص 2،140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي 6 أشخاص 2،420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي 7 أشخاص 2،710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي 8 أشخاص 3،000 ريال 6000 ريال سعودي 9 أشخاص 3،280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي 10 أشخاص 3،560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي 11 شخصا 3،840 ريال سعودي 7680 ريال سعودي 12 شخصا 4،130 ريال سعودي 8260 ريال سعودي 13 شخصا 4،410 ريال سعودي 8820 ريال سعودي 14 شخصا 4،700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي 15 شخصا 5،000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

حالات الغاء معاش الضمان الاجتماعي 1443

تم تحديد الحالات التي يتم فيها إلغاء معاش الضمان الاجتماعي للمستحق سواء كان متقاعدا أو غير متقاعد، وهذه الحالات هي على النحو التالي

إذا فات المتقاعد أي من شروط الأهلية.

إذا قدم المتقاعد معلومات كاذبة عن نفسه أو عن أسرته.

وفي حال تأخر المتقاعد عن تحديث بياناته بناء على طلب الوزارة لمدة تزيد عن ثلاثين يوما.

إذا لم يلتزم المستفيد بشروط التأهيل، إذا كان قادرًا على ذلك.

إذا ثبت أن المستفيد لا يبحث عن عمل إذا كان قادراً على ذلك.

وإذا ثبت أنه مقيم دائم في أحد دور الإيواء أو مراكز العلاج.

إذا تنازل المتقاعد عن معاشه.

إذا توفي المستحق أو المتقاعد.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

على عكس العسكريين المتقاعدين، نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على أن المستحقين للمعاش هم الفئات التالية

الكبار في السن سواء كانوا رجالاً أو نساء.

الأشخاص غير القادرين على العمل سواء بشكل دائم أو مؤقت.

العائلات التي لا معيل لها مثل المطلقة وأبنائها، والأرملة مع أولادها، والأسر المهجورة والمعلقة، وأسرة الغائب والمفقود، وكذلك أسرة مدمن المخدرات.

المرأة التي لا عائل لها مثل المطلقة، والأرملة، والمهجورة والموقوفة عن العمل، وزوجة الغائب والمفقود، وزوجة مدمن المخدرات.

الأطفال الأيتام.

كيفية الاتصال بالضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية عدة طرق للتواصل معها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لجميع المواطنين في المملكة، وفيما يلي طرق التواصل

التوجه إلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض بحي المغرزات طريق الإمام سعود الفرعي مع العلم أن ذلك يكون في أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخميس. 220 بعد الظهر.

اتصل برقم الهاتف 920020301، وهو الرقم المجاني الموحد.

أو اتصل بالرقم المختصر المجاني 19911

للتواصل عبر صندوق بريد 12484 أو الرمز البريدي 11157.

راسل الوزارة

التواصل عبر حساب خدمة العملاء على منصة تويتر “.

التواصل عبر صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي الختام تعرفنا على شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1444 ، حيث عملت المملكة على إمكانية الاستفادة من الضمان للعسكرين المتقاعدين وجاء ذلك كون ذلك جزء من التقدير لمن قدموا الخدمات للوطن ، لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم وبأبنائهم .