تعرف على نتائج القبول… رابِط النتائج المبدئية وشروط القبول بكلية الملك خالد 1444 العسكرية ،تعتبر من أكثر وأشهر المؤسسات العلمية شهرة في المملكة العربية السعودية ،وذلك لما تقدمه من خدمات وتسهيلات ومنح للطلبة المواطنين والوافدين من الخارج بالإضافة الى اعتمادها وبشكل رسمي من وزارة الحرس الوطني وتتبعها لكافة الشروط والضوابط التي تصدرها الدولة.

كلية الملك خالد العسكرية 1444 شروط القبول

وضعت كلية الملك خالد العسكرية بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها كل من يرغب فِيْ التقدم للالتحاق، وحرصًا على التبسيط لكل من يبحث عن نص هذه الشُروطْ، قمنا بتجميعها لك من خلال برنامج سهل. -فهم النقاط الموجزة حيث تكون الشُروطْ كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

بالإضافة إلى كونك مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة،

يستثنى من هذا الشرط إذا كنت تعيش خارج المملكة العربية السَعُودِيْة مع والدك أثناء خدمته الرسمية.

يجب أن يكون المجموع فِيْ المدرسة الثانوية، كحد أدنى للقبول فِيْ الكلية، 80٪.

مع توفر شرط السن القانوني لدخول الكلية العسكرية، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

مع توفر شرط السن القانوني لدخول الكلية العسكرية، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا. أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس له سجل جنائي سابق.

وبالمثل، يجب على مقدم الطلب اجتياز الفحوصات الطبية والجسدية، وكذلك اختبار القدرات العامة.

رابط لمعرفة نتائج القبول المبدئي بالمدرسة 1444

أوضحت الكلية الحربية من خلال لجنة القبول والتسجيل الرَابِطْ الرسمي لمعرفة نتائج القبول المبدئي لكلية الملك خالد 1444، وفِيْما يلي سنترك لكَمْ رَابِطْ الاطلاع على النتائج مع طريقة استشارتهم فِيْ الخطوات. .

عند الرجوع إلى النتائج، يجب عليك أولاً الوصول إلى الرَابِطْ الرسمي للمدرسة للاطلاع على النتائج

بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الموقع والبحث عن رمز “نتائج القبول الأولية”.

بعد ذلك تتم طباعة جميع البيانات المطلوبة على الصفحة المعروضة بشكل صحيح والتحقق منها، وهذه البيانات هِيْ رقم الهُوية الوطنية ورقم الطلب.

ثم انقر فوق رمز “الاستعلام” وستظهر النتائج بعد التنزيل.

تعرف على نتائج القبول… رابِط النتائج المبدئية وشروط القبول بكلية الملك خالد 1444 العسكرية كما وتعمل الكلية على توفير الخدمات الإلكترونية التي تتيح للطالب بسهولة التواصل مع الطاقم الإداري والوصول للمصادر التعليمية المسموعة والمرئية بشكل سهل.