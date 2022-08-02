شروط القبول في كليات جامعة الحدود الشمالية 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث كليات جامعة الحدود الشمالية لديها معايير خاصة بالقبول في الكلية للأشخاص الذين يودون الالتحاق في جامعة الحدود الشمالية ، سنتحدث لكم على اهم المعلومات حول معايير القبول في كليات جامعة الحدود الشمالية ، تابعوا معنا .

جامعة الحدود الشمالية

تعد جامعة الحدود الشمالية من الجامعات السعودية التي تأسست عام 1402 هـ، حيث كانت بدايتها الأولى بالكلية المتوسطة للبنات والتي تعتبر حجر الأساس لتشكيل جامعة الحدود الشمالية، والتي تحولت بعدها. في كلية المعلمين عام 1408 هـ. حول إنشاء جامعة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما زار منطقة الحدود الشمالية، وفقًا لهذا القرار، كليات المعلمين وفرعي جامعة الملك عبد العزيز في رفحاء وعرعر تم دمجها.

شروط القبول لكليات جامعة الحدود الشمالية 1444

تتوافر مجموعة شروط للقبول في كليات جامعات الحدود الشمالية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعة بعد استيفاء الشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي كلية أو جامعة.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة 5 سنوات.

إذا سحب الطالب أوراقه الجامعية فلا يجوز له التسجيل في الجامعة.

يجب على المتقدم الحصول على شهادة اجتياز اختبار القدرات.

يجب أن يكون المتقدم حراً للدراسة.

أن يلتزم المتقدم بكافة شروط وقوانين الجامعة.

التسجيل بجامعة الحدود الشمالية 1444

سهلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية التسجيل في الجامعة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع جامعة الحدود الشمالية.

الضغط على خيار عمادة القبول والتسجيل على الواجهة الرئيسية.

انقر فوق خيار بوابة القبول.

انقر فوق خيار إنشاء حساب لأول مرة ضمن خيارات تسجيل الدخول.

اكتب المعلومات المطلوبة على النحو التالي رقم السجل المدني. الرمز السري. البريد الإلكتروني.

انقر فوق خيار متابعة.

اكتب معلومات عن الطالب.

سجل الدخول وانقر على خيار تقديم طلب جديد.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة مع مراعاة صلاحية وفعالية البيانات.

حفظ المعلومات.

كتابة الرغبات بدقة بناءً على ترتيب أولويات الطالب لزيادة فرص القبول.

يذكر أن أقل عدد من الرغبات هو 5، والرغبة الأولى تتأكد بشكل دائم إذا تحققت.

معلومات التوفير ثم أكمل الطلب.

تاريخ تسجيل جامعة الحدود الشمالية 1444

يبدأ موعد تسجيل جامعة الحدود الشمالية للعام الدراسي 1444 هـ يوم الأحد الموافق 2/1/1444 هـ الموافق 31/7/2022 م، علما بأن التسجيل ينتهي يوم الخميس الموافق 6/1/1444 هـ الموافق إلى 08/04/2022 م. من خلال الجدول التالي نستعرض الجدول الزمني للقبول والتسجيل المعتمد من جامعة الحدود الشمالية

الحدث يبدأ من ينتهي في بدء استقبال الطلبات من خلال البوابة الأحد 02/1/1444 هـ _ 31/7/2022 م الخميس 1/6/1444 هـ – 8/4/2022 م إعلان نتائج الترشيح الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م – تأكيد القبول الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م الأربعاء 1444/1/12 هـ _ 10/8/2022 م نشر ارقام الجامعات الأحد 16/1/1444 هـ _ 14/8/2022 م الاثنين 17/1/1444 هـ _ 15/8/2022 م الأسبوع التمهيدي للسنة التحضيرية وتسجيل الدورة الأحد 1444/1/23 هـ _ 21/8/2022 م يوم الخميس 1444/1/27 هـ _ 25/8/2022 م بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول الأحد 02/1/1444 هـ _ 2022/8/8 م _

كليات جامعة الحدود الشمالية

تضم جامعة الحدود الشمالية تخصصات متنوعة لكل من الطلاب والطالبات. تقدم الجامعة عددًا من التخصصات التي تهم مجموعة كبيرة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للاستفادة من هذه التخصصات. فيما يلي استعراض لكليات جامعة الحدود الشمالية على النحو التالي

كلية المجتمع بعرعر (طالبات).

كلية المجتمع برفحاء (بنين – بنات).

كلية المجتمع طريف (بنين – بنات).

كلية الهندسة (طلاب).

الكلية الجامعية بطريف (طالبات).

كلية الطب (بنين – بنات).

كلية العلوم (بنين – بنات).

كلية إدارة الأعمال (بنين – بنات).

كلية الاقتصاد المنزلي (طالبات).

الكلية الجامعية برفحاء (بنين – بنات).

كلية التربية والآداب (بنين – بنات).

كلية الصيدلة برفحاء (بنين – بنات).

كلية العلوم الطبية التطبيقية (بنين – بنات).

كلية التمريض (بنين – بنات).

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء (بنين – بنات).

جامعة الحدود الشمالية رقم

توفر جامعة الحدود الشمالية أكثر من طريقة يمكن من خلالها التواصل والتواصل مع الجامعة. أتاحت الجامعة الرقم الموحد الذي يمكن من خلاله الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تخطر ببال الطلاب والطالبات. فيما يلي نستعرض رقم جامعة الحدود الشمالية 920000540.

جامعة الحدود الشمالية تويتر

بالإضافة إلى موقع جامعة الحدود الشمالية، تمتلك الجامعة حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة Twitter. ومن خلال المنصة تشارك الجامعة مع الطلاب والمهتمين كافة المعلومات والأخبار المتعلقة بالجامعة على حسابها الرسمي على منصة تويتر. يمكن الاطلاع على حساب جامعة الحدود الشمالية على تويتر من خلال الرابط التالي ““.

رابط مدخل جامعة الحدود الشمالية

يمكن للطلاب والطالبات الدخول مباشرة إلى موقع جامعة الحدود الشمالية، حيث يمكن معرفة جميع المعلومات المتعلقة بالجامعة. كما يمكن معرفة مواعيد التسجيل في الجامعة، والتعرف على شروط وطريقة التسجيل في الجامعة بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يمكن التعرف عليها عند زيارة الموقع. جامعة الحدود الشمالية “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف شروط القبول في كليات جامعة الحدود الشمالية 1444 ، و رابط مدخل جامعة الحدود الشمالية ، حساب جامعة الحدود الشمالية تويتر ، و جامعة الحدود الشمالية رقم ، شروط القبول لكليات جامعة الحدود الشمالية .