شروط القبول في كلية الاميرة عائشة العسكرية 2022 ومعدلات القبول ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، ومن تلك الكليات كلية الاميرة عائشة العسكرية ، وتعد الكلية العسكرية للاميرة عائشة من الكليات البارزة وأهمها داخل المملكة الأردنية ، ويرجع ذلك الى الامتيازات التي يتم تقديمها للطلاب المنتسبين اليها ، تابعوا معنا .

كلية الأميرة عائشة العسكرية – ويكيبيديا

وهي من أبرز وأهم الكليات التي تقع تحت جناح كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساعدة. تأسست في أوائل الستينيات من القرن الماضي، ومرت بعدة مراحل لتصبح ما هي عليه الآن بعد حصولها على الاعتماد العام من وزارة التعليم العالي عام 1994. وتنقسم الجامعة إلى جناحين رئيسين وهما جناح الذكور ويقع في مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي في ماركا وجناح النساء. والتي تقع في مدينة الحسين الطبية. ويخضع الجناحان للإشراف المباشر لجامعة البلقان التطبيقية، حيث تسعى الجامعة إلى تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى داخل المملكة الأردنية.

شروط القبول لكلية الأميرة عائشة العسكرية

وضعت كلية الأميرة عائشة بالكلية الملكية للخدمات الطبية للمهن الطبية المساعدة عددًا من الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلاب في التخصصات المتاحة بالكلية، وقد أبرزت هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم أعزب.

توافر الخدمة من الناحية الصحية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.

تحقيق المعدلات المطلوبة.

تحقيق شرط أن يكون الطول متناسبًا مع وزن المتقدم.

أن لا يقل ارتفاع المتقدم عن 160 سم للذكور و 155 سم للإناث.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون محكوما عليه بأية أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.

معدلات القبول لكلية الأميرة عائشة العسكرية 2022

أوضحت كلية الأميرة عائشة العسكرية للعام 2022 م، معدلات القبول للطلاب والطالبات الذين أتموا المرحلة الثانوية، وفق المعدلات التالية

أن لا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 60٪

أن لا يقل معدل أي من مواد الثانوية العامة عن 40٪.

اختصاصات كلية الأميرة عائشة العسكرية

تتميز اختصاصات كلية الأميرة عائشة العسكرية بالنقاط التالية

تخصص السجلات الطبية.

برنامج صحة الفم.

تخصص تكنولوجيا الصوت.

برنامج التمريض المعاون.

التخصص في العلاج النفسي.

برنامج الصيدلة.

تخصص اسعاف فوري.

برنامج المساعدة الفورية.

تخصص المختبرات الطبية.

برنامج التخدير والإنعاش.

تخصص المراقبة الصحية.

برنامج تمريض الكلى الصناعية.

تخصص الأطراف الصناعية.

مميزات الدراسة في كلية الأميرة عائشة العسكرية 2022

تمتاز الدراسة في كلية الأميرة عائشة العسكرية للعام 2022 م بالآتي

تكاليف الدراسة مجانية بالكامل حيث تتحمل القوات المسلحة الأردنية التكاليف.

الحصول على راتب مجزي طوال فترة الدراسة.

تأمين سكن مناسب للطلاب والطالبات المنتسبين للجامعة.

مواصلات مجانية للطالبات لأقرب مكان للتجمع للسكن.

يحصل الخريج على الدرجة الجامعية المتوسطة “دبلوم شامل”.

يجب أن يحمل الخريج رتبة رقيب أكمل دبلوم الثلاث سنوات. يحصل الخريجون أيضًا على دبلوم لمدة عامين برتبة عريف.

يتمتع الطلاب والطالبات الحاصلين على المستويين الأول والثاني بمنح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية.

طرق الاتصال بكلية الأميرة عائشة العسكرية

يمكنك التواصل مع كلية الأميرة عائشة العسكرية من خلال قنوات الاتصال التالية

العنوان 230 شارع الملك عبدالله الثاني، عمان

الهواتف والفاكسات “”.

الاقتراحات والشكاوى “”.

رابط كلية الأميرة عائشة العسكرية

توفر كلية الأميرة عائشة العسكرية رابطًا إلكترونيًا تقدم من خلاله تعريفًا بالجامعة، وأهم إنجازاتها، وكذلك الشروط العامة للقبول، وإجراءات التسجيل، ليتمكن الطالب من الاطلاع على كل هذا وأكثر من خلال موقع كلية الأميرة عائشة.

شروط القبول في كلية الاميرة عائشة العسكرية 2022 ومعدلات القبول ، وترجع الكلية العسكرية الى نشأتها منذ الستينات من القرن الماضي ، حيث اوضحنا لكم أهم التخصصات التعليمية التي تحتويها ، وأبرز مميزات الدراسة في كلية الأميرة عائشة العسكرية 2022 .