شروط القبول في معهد الإدارة العامة بالسعودية والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي يتطلبها المعهد ، حتى يتمكنوا من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تؤهلهم لدخول مجال سوق العمل ، ومعهد الإدارة العامة هيئة عامة مستقلة أنشئت من أجل تحسين كفاءة الأفراد وخريجي المدارس وموظفي الخدمة المدنية وإنشاء تدريب علمي لتحسين مستوى الإدارة.

كما تعمل على دعم المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني ، ويختار المعهد تعزيز التنظيم الإداري وتقديم المشورة بشأن المشكلات الإدارية التي تواجه الوزارات ومؤسسات الدولة ، وتحقيق التنمية الإدارية وحل المشكلات القائمة والمستقبلية لمعالجة قضايا التنمية الشاملة في الدولة. المملكة العربية السعودية.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة

هناك شروط يضعها معهد الإدارة العامة للقبول ، وتختلف هذه الشروط باختلاف كل فئة ، وسنقدمها لكم على النحو التالي:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

ويستثنى من ذلك غير السعوديين من أم سعودية.

إذا كان المتقدم قد درس سابقًا في برامج اللغة الإنجليزية وتم طرده من المعهد ، فيجب أن يكون قد مضى عام على الأقل منذ تاريخ طرده.

يجب أن يكون المرشح قد التحق سابقًا ببرامج الدراسات العليا ، وإذا تم طرده من المعهد ، يجب أن يكون قد مضى عام على تاريخ طرده بسبب الغياب.

شروط القبول في برنامج الدبلوم العالي من معهد الإدارة العامة

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة.

يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس باستثناء مجالات القانون.

يجب على المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي في العلوم القانونية اجتياز اختبار القدرات.

يجب أن يتمتع المرشح بتقدير عام جيد جدًا.

يجب أن تجتاز المقابلة الشخصية في معهد الإدارة العامة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد الإدارة

يجب عليك الانضمام إلى النموذج ، وإعداد نسخة من شهادة الثانوية العامة الخاصة بك.

احضار صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من خلاصة القيد.

يجب تجهيز صورة لمقدم الطلب.

الدفع المستندي لرسوم إرسال المستندات.

خطوات التسجيل في دورات معهد الإدارة