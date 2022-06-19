شروط القبول في معهد الإدارة العامة ipa.edu.sa

انه معتبر معهد الإدارة العامة يعتبر من أهم معاهد التنمية الإدارية في الوطن العربي. تأسست عام 1961 بأمر ملكي. يمثل معهد الإدارة العامة أول مؤسسة أكاديمية تعمل على تقديم برامج عليا في القانون في العالم العربي. كما يعمل المعهد على دعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية. ويهتم بالمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية ، ويقدم الحلول للمشاكل الإدارية التي قد تواجهها أجهزة الدولة والوزارات.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة

وأوضحت إدارة معهد الإدارة العامة أن المعهد يقبل خريجي الثانوية العامة وكذلك حملة الشهادات الجامعية بشروط محددة تتمثل في الآتي:

أن يكون سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية الأشخاص من جنسيات أخرى من أم سعودية. مطلوب شهادة الثانوية العامة لقسم العلوم الطبيعية أو قسم العلوم والإدارة وعلم الاجتماع أو قسم العلوم الشرعية. يتم قبول حاملي الشهادات الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا. يقبل المعهد حملة الشهادات من المعاهد العلمية بشرط حصولهم على تقدير عام لا يقل عن جيد.

التسجيل في معهد الإدارة العامة

يمكن للمواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الحاصلين على شهادات جامعية التسجيل في معهد الإدارة العامة ، من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى موقع معهد الإدارة العامة.

من أعلى الصفحة اختر قسم الخدمات الإلكترونية واضغط عليه.

تحديد المستفيد ومستوى تعليمه والشهادة التي يقدم بها في المعهد.

اختر الخدمة التي يرغبها الطالب.

اضغط على زر التنفيذ.

أدخل البيانات المطلوبة على المنصة.

أرقام الاتصال لمعهد الإدارة العامة

سنشرح لك أرقام وطرق الوصول إلى المعهد لطرح الأسئلة والاقتراحات للطلاب في التخصصات المختلفة:

يمكن التواصل مع المعهد على الرقم 8001248877

البريد الإلكتروني للمعهد: [email protected]

وبذلك أوضحنا لكم كل ما يتعلق بالتسجيل في معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية وشروط التسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد العلمية وكذلك لخريجي الجامعات ، بالإضافة إلى توضيح أرقام التواصل مع المعهد. نأمل أن نكون قد ساعدناك وننتظر ملاحظاتك واستفساراتك بخصوص معهد الإدارة العامة ، والتي نرحب بها دائمًا على موقع الويب الخاص بي.