شروط القبول في هندسة الطيران جامعة الملك سعود 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث تخصص هندسة الطيران جامعة الملك سعود هنالك معايير خاصة بالقبول في هندسة الطيران للأشخاص الذين يودون الالتحاق به ، سنوضح لكم معايير القبول في تخصص هندسة الطيران ، تابعوا معنا .

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود هي إحدى الجامعات السعودية الموجودة في الرياض. تم افتتاح الجامعة في ربيع الثاني 14/1377 هـ الموافق 6 نوفمبر 1957 م. وهي ثاني جامعة في المملكة العربية السعودية بعد جامعة أم القرى. تم بناء الجامعة بأمر ملكي من الملك عبد العزيز الذي أمر ببناء كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1369 هـ لتكون من أوائل الجامعات في المملكة العربية السعودية، وجامعة الملك سعود ثاني أكبر جامعة. في العالم من حيث المساحة. .

شروط القبول في هندسة الطيران جامعة الملك سعود 1444

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصص هندسة الطيران بجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1444 هـ الالتزام بهذه الشروط على النحو التالي

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون الشهادة مصدقة رسمياً من وزارة التربية والتعليم السعودية، في حال كانت الشهادة من جهة خارجية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مؤخرًا بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من 5 سنوات على تقديم طلب التسجيل في تخصصات الجامعة.

أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة الطبية الذي يجب أن يخضع له للقبول في الجامعة.

ألا يكون الطالب قد سبق فصله من إحدى كليات الجامعة لأسباب تأديبية أو غير ذلك، وألا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس سابقًا.

يجب على الطالب التحقق من شروط القبول بالجامعة والتي تم الإعلان عنها مسبقًا وقت فتح التسجيل.

كتابة جميع المعلومات الخاصة بطلب التسجيل من خلال النموذج الإلكتروني على موقع الجامعة خلال فترة التسجيل المحددة.

معايير القبول والتسجيل لجامعة الملك سعود 1444

هناك مجموعة من المعايير الخاصة للقبول في جامعة الملك سعود لعام 1444 هـ. يجب على الطلاب والطالبات التعرف على معايير القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود للعام 1444 هـ. هذه المعايير هي كما يلي

تعرف على شروط التسجيل في الجامعة والتي تخص كلا من الطلاب والطالبات على النحو التالي دخول واحد للطلاب “”. دخول واحد للطالبات “”.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية للقبول الإلكتروني.

اكتب المعلومات المطلوبة في طلب الالتحاق بالجامعة.

اكتب رغبات الجامعة في المكان المخصص لذلك. تأكد من ترتيب الرغبات حسب الأهمية

حدد كل الرغبات التي تم إدخالها ثم انتقل إلى صفحة الرغبات. يجب على الطالب مراعاة الجدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد، ومعرفة موعد فتح وإغلاق التطبيق عبر البوابة، ومعرفة موعد المقابلات الشخصية ومواعيد إعلان النتائج.

عملية القبول كالتالي تمييز الطلاب بشكل تنافسي بناءً على معايير قبول محددة مسبقًا. يعتمد القبول على ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد. لا يمنح القبول إلا إذا تم استيفاء شروط الكليات.

تأكيد الرغبات للتخصص الذي رشح له. نشير إلى أن عدم تأكيد الرغبة يعني التنازل عن حق الترشح.



كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات الهندسية التي يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بها حسب التخصصات التالية

هندسة التعدين

هندسة الطيران.

الهندسة النووية.

الهندسة الكيميائية وهندسة المواد.

هندسة ميكانيكي.

الهندسة المدنية والبيئية.

الهندسة الصناعية.

الهندسة الكهربائية والحاسوب.

النسبة المرجحة في تخصص هندسة الطيران جامعة الملك سعود 1444

تعتمد النسبة المرجحة في تخصص هندسة الطيران بجامعة الملك سعود لعام 1444 هـ على حصول المتقدمين على الاختبار التحصيلي – قدرات 50٪، والمتوسط ​​التراكمي للسنة الأولى بالمشترك 50٪. سعود للعام الدراسي 1444 هـ.

دليل القبول بجامعة الملك سعود 1444

أعدت جامعة الملك سعود دليل القبول الذي يتيح للطلاب والطالبات معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالقبول والتسجيل في جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود لعام 1444 هـ.

رابط موقع جامعة الملك سعود dar.ksu.edu.sa

يمكن للطالب التوجه مباشرة إلى موقع جامعة الملك سعود والتعرف على الكليات والتخصصات العديدة التي توفرها الجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات المسجلين في المسارات الجامعية المختلفة، رابط على موقع جامعة الملك سعود “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف شروط القبول في هندسة الطيران جامعة الملك سعود 1444 ، و رابط موقع جامعة الملك سعود ، و دليل القبول بجامعة الملك سعود 1444 ، و معايير القبول والتسجيل لجامعة الملك سعود 1444 .