شروط القبول في هندسة الطيران جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، دائماً ما يتسائل الأباء والأمهات حول الجامعات والكليات التي يمكن أبنائهم الطلاب من الدخول أليها عبر المعدلات الحاصلين عليها ، حيث تخصص هندسة الطيران جامعة الملك عبدالعزيز هنالك معايير خاصة بالقبول في هندسة الطيران للأشخاص الذين يودون الالتحاق به ، سنوضح لكم معايير القبول في تخصص هندسة الطيران ، تابعوا معنا .

هندسة طيران جامعة الملك عبد العزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من الكليات الرائدة في المجال الجامعي بالمملكة. يوجد بها أقسام نادرة في معظم الجامعات الأخرى، مثل علوم البحار والأرصاد الجوية، ومن أقسامها المتميزة قسم هندسة الطيران والفضاء .. تأسست الكلية في البداية تحت اسم هندسة الطيران عام 1980، و كان فرعًا له وهو فرع من فروع الهندسة الميكانيكية، ولا يزال في بعض الفروع، لكنه تحول في عام 2022 إلى تخصص قائم بذاته تحت اسم “هندسة الطيران والفضاء”، بعد إنشاء الهيئة السعودية للفضاء ؛ لتمكين أبناء المملكة العربية السعودية في مجالات الفضاء، والعمل على تطوير المناهج لتواكب احتياجات العصر ولتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل.

شروط القبول في هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز 1444

هناك شروط خاصة تسمح للطلاب بالحصول على فرص عالية للالتحاق بكلية هندسة الطيران. وعليه فإننا نشرح شروط القبول في هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز 1444

القبول في القسم متاح للطلاب فقط.

أن يكون لديه معرفة كافية باللغة الإنجليزية للدراسة كشرط أساسي للالتحاق بالقسم.

أن يلتحق الطالب بالمسار العلمي بالجامعة. يمنحه الفرصة للتقدم إلى كلية الهندسة بعد إكمال السنة التحضيرية، ولكي يلتحق بالقسم يجب أن تكون النسبة المئوية المرجحة الدنيا لهذا العام 40٪ ثانوية، 30٪ قدرات، 30٪ إنجاز.

للحصول على النسبة التي تحددها الجامعة في السنة التحضيرية للالتحاق بالكلية.

أن يجتاز الطالب أي اختبارات أو مقابلات شخصية تحددها الكلية.

الشروط العامة للقبول في هندسة الطيران

لكي يلتحق الطالب بكلية هندسة الطيران، يجب أن ينجح أولاً في الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز، وشروط القبول هي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية / ابن أم سعودية.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

إذا كانت شهادة الطالب من خارج المملكة فيجب عليه تصديقها وختمها من الدولة. ليتم التعرف عليها.

في حالة ارتباط المتعلم بوظيفة عامة أو خاصة، يجب عليه إحضار ما يثبت موافقة صاحب العمل على الدراسة.

يجب أن تتطابق البيانات المدخلة في الطلب مع المستندات المقدمة للجامعة.

أن لا سابقة للطالب في الفصل السلوكي أو التأديبي.

يحق لكل طالب التقديم مرتين فقط (فرصتان للقبول) وبعد ذلك سيتم رفضه بشكل دائم.

أن يجتاز الطالب مقررات السنة التحضيرية بدرجة لا تقل عن 75.

الخصائص الشخصية للقبول في هندسة الطيران جامعة الملك عبد العزيز

يشترط في الطالب الذي يرغب في الالتحاق بهذا القسم أن يتمتع ببعض الخصائص وهي

الثقة بالنفس وسرعة البديهة والإبداع.

يجب أن يكون المتعلم مؤهلاً تأهيلاً عالياً على المستوى المهني.

الالتزام بالمواعيد، والحرص على الالتزام بها.

أن يكون لدى الطالب درجة من المعرفة والثقافة حول المجال، ولديه الرغبة في تطوير نفسه ومتابعة كل جديد.

التحلي بروح القيادة والعمل الجماعي.

أن نكون متعاونين وقادرين على حل المشكلات بأسلوب علمي.

مستوى جيد في فهم المواد العلمية (فيزياء، كيمياء، رياضيات).

برامج هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز

برامج الطيران بالجامعة معتمدة من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج الهندسة الفنية (ABET)، وتهدف إلى ربط البرامج التعليمية على مستوى البكالوريوس بسوق العمل. فيما يلي البرامج المتاحة في هندسة الطيران

بكالوريوس هندسة ميكانيكية – طيران (حيث أن الهندسة الميكانيكية لها قسمان، وقسم هندسة الإنتاج معني بدراسة الطاقة بجميع أنواعها وأشكالها، وهذا هو سبب ارتباطها بعلوم مختلفة مثل علوم الطيران).

ماجستير العلوم (هندسة الطيران).

مستوى الدكتوراه دكتور في الفلسفة في هندسة الطيران والفضاء.

دورات في هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز

يتم تحديث وتطوير المناهج في المملكة وخاصة في المجالات المطلوبة التي لها مستقبل عظيم مثل أقسام كلية الهندسة. فيما يلي قائمة بالمواد التي تم تدريسها لهذا التخصص في هندسة الطيران

مواد هندسة الطيران

هناك مجموعة كبيرة من الموضوعات التي يمكن لطالب دراسات هندسة الطيران الاطلاع عليها، ويمكن الاطلاع على الخطة الدراسية لهذا القسم طوال سنوات الدراسة من خلال الرابط “”، وترد أدناه أسماء هذه المواد

اللغة الانجليزية.

اللغة العربية.

كيمياء.

الفيزياء.

الرياضيات العامة.

رسم هندسي.

مقدمة في التصميم الهندسي (1،2).

ميكانيكا الهندسة.

حساب التفاضل والتكامل والنواقل.

المعادلات التفاضلية.

أساسيات الهندسة الكهربائية.

اقتصاديات الهندسة.

الثقافة الإسلامية.

الديناميكا الحرارية.

ميكانيكا الموائع.

الطرق التحليلية الهندسية.

أساسيات ورشة العمل.

ميكانيكا المواد.

أساسيات الطيران.

الاحتمالات والإحصاءات الهندسية.

الأساليب الحسابية في الهندسة.

تصميم أجزاء الماكينة.

الديناميكا الهوائية منخفضة السرعة.

بناء الطائرات (1،2).

رسم هندسة الحاسوب.

أداء الطائرات.

الديناميكا الهوائية لسرعات أعلى.

مواد المركبة الطائرة.

دفع الطائرات.

استقرار الطائرة والتحكم فيها.

معمل الديناميكا الهوائية.

معمل بناء الطائرات.

التصميم الهيكلي للطائرات.

الجدير بالذكر أن توزيع المواد وعدد الساعات الخاصة بها يمكن الاطلاع عليه في قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز من خلال الرابط “”. أما بالنسبة لوصف هذه المواد فيمكنك أن تجد “”.

مواد هندسة الطيران

بالنسبة لقسم هندسة الطيران العادي، هناك مجموعة من المواد التي يدرسها الطالب وهي

مقالات إخبارية مواد اختيارية الطرق التحليلية الهندسية.

تصميم أجزاء الماكينة.

الديناميكا الهوائية منخفضة السرعة.

صناعة الطائرات.

الديناميكا الحرارية.

ميكانيكا هندسية في علم الحركة.

استقرار الطائرة والتحكم فيها.

أداء الطائرات.

محرك الطائرة.

تصميم ميكانيكي.

الديناميكا الهوائية للسرعات العالية.

معمل بناء الطائرات.

تصميم الطائرات.

أساسيات الطيران.

أساسيات ورشة العمل.

المواد / ميكانيكا الموائع.

معمل الديناميكا الهوائية.

مواد المركبة الطائرة.

التصميم الهيكلي للطائرات.

دفع الطائرات.

مشروع البكالوريوس. الديناميكا الهوائية اللزجة.

أنظمة إلكترونيات الطيران.

موضوعات خاصة في هندسة الطيران.

دفع المركبة الفضائية.

أنظمة صيانة الطائرات.

أنظمة الطائرات الأساسية.

تطبيقات الحاسوب في هندسة الطيران.

التحكم الآلي في الطائرات.

متانة بناء الطائرات.

اختيار مقرر هندسي من أحد الأقسام الهندسية الأخرى.

تدفق تفوق سرعة الصوت.

هندسة النقل الجوي.

أساسيات المركبة الفضائية.

لعرض القائمة الكاملة للمواد الأكاديمية في قسم هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز، يمكن القيام بذلك من خلال الرابط “”.

تخصصات هندسة الطيران في المملكة العربية السعودية

يغير هذا القسم الاختصاصات حسب الجامعة أو الأكاديمية، والمناهج الدراسية وسنوات الدراسة لكل منهما. بشكل عام، تنقسم تخصصات هندسة الطيران في المملكة العربية السعودية إلى

الديناميكا الهوائية.

هندسة التحكم والاستقرار.

علم نظم الدفع.

الهندسة الإنشائية والإنشائية.

إلكترونيات الطيران.

وهناك فروع أخرى في بعض الكليات مثل (صيانة الطائرات، إدارة المطارات).

فرص وظيفية لخريج هندسة طيران من جامعة الملك عبد العزيز

قد يطبق البعض على بعض شروط القبول في هندسة الطيران، جامعة الملك عبد العزيز، 1444. إلا أنه بالرغم من تفضيل التخصص إلا أن الطالب يرغب في فرص عمل جيدة بعد التخرج. ماذا يقدم تخصص هندسة الطيران لخريجيها

يوفر القسم فرصة للخريج للعمل في مجال الصناعات العسكرية، وذلك انسجاماً مع نية المملكة لتوطين 50٪ من الصناعات العسكرية (بما في ذلك قسم هندسة الطيران) للعمل في هذا المجال.

إمكانية العمل في شركات الطيران وشركات الطيران.

العمل في قطاع الطيران المدني الحكومي أو الخاص.

العمل كمهندس ميكانيكي في مجالات الطاقة والتحلية.

العمل كباحث أكاديمي.

الانضمام للجيش.

عدد سنوات دراسة هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز

طالب دراسات هندسة الطيران لمدة 5 سنوات، وخلال هذه الفترة يتم تقسيم إجمالي عدد المواد على سنوات الدراسة، بحيث يتراوح متوسط ​​المواد التي تمت دراستها في الفصل الدراسي من 5 6 مواد تقريبًا، تتخللها بموضوعات ولغات ثقافية.

تويتر هندسة الطيران والفضاء جامعة الملك عبد العزيز

يمكن الاستعلام عن شروط القبول في هندسة الطيران بجامعة الملك عبد العزيز 1444، أو تقديم أي استفسارات واقتراحات أخرى من خلال الحساب الرسمي للدائرة على منصة تويتر، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط “”، وهي كذلك يمكن التواصل مع القسم عبر البريد الإلكتروني.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف شروط القبول في هندسة الطيران جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، و تويتر هندسة الطيران والفضاء جامعة الملك عبد العزيز ، وعدد سنوات دراسة هندسة الطيران ، فرص وظيفية لخريج هندسة طيران .