شروط القبول فِيْ جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين 2022

تم تحديد شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين 2022 بحيث يمكن للطلاب والطلاب المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحاصلين على منح داخلية، وكذلك الطلاب والطالبات من الدول الأخرى الحاصلين على منح خارجية، الالتحاق بالجامعة للدراسة و للتخرج هناك. لذلك، هذه المقالة مخصصة لمعرفة شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز للأجانب 2022 وكذلك قبول جامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين 2022.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. سميت على اسم مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز رحمه الله. تأسست الجامعة عام 1387 هـ. تتبع جامعة الملك عبد العزيز حالياً حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة ممثلة فِيْ وزارة التربية والتعليم وتهدف الجامعة إلى نشر التعليم العالي فِيْ المنطقة الغربية من المملكة. لديها حرمين جامعيين منفصلين للطلاب والطالبات.

شروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين 2022

تعتمد جامعة الملك عبد العزيز عددًا من المتطلبات التي يجب أن يستوفِيْها الطلاب والطالبات غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والراغبين فِيْ الالتحاق بالجامعة. هذه الشروط هِيْ كَمْا يلي

يجب أن يكون المتقدم طالبًا حسن السيرة والسلوك.

يلتزم المتقدم بالالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها فِيْ الجامعة.

أن يكون الطالب حاصلاً على الكفاءة الطبية المطلوبة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها.

مطلوب الحضور الكامل للطلاب على أساس منتظم فِيْ الوردية الصباحية.

لم يمر أكثر من ثلاث سنوات على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

أن لا يقل عمر الطالب عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

ألا يكون مفصولاً من أي جامعة أخرى لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على منحة دراسية من إحدى جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة.

بالنسبة للطالبات، يجب أن يكون لديهن محرم لديه تصريح إقامة دائمة أو منحة دراسية.

يجب استيفاء شروط القبول بالجامعة.

شروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز للمقيمين 2022

كَمْا وافقت جامعة الملك عبد العزيز على شروط القبول للطلاب والطالبات غير السعوديين المقيمين فِيْ المملكة. هذه الشروط هِيْ كَمْا يلي

يجب أن يكون المتقدم طالبًا بالمؤهل الطبي المطلوب.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة لدرجة البكالوريوس.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا لدرجة الماجستير.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا لدرجة الدكتوراه.

أن يكون حسن السيرة والسلوك بين المتقدمين من الذكور والإناث.

يلتزم المتقدم بالالتزام بالقواعد والأنظمة المعتمدة من الجامعة.

لا يجوز فصل الطالب من أي جامعة أخرى.

الرسوم الدراسية كاملة.

بالنسبة للطالبات، يجب أن يكون لديهن محرم لديه تصريح إقامة دائمة أو منحة دراسية.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على منحة دراسية سابقة من إحدى جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة.

لم يمر أكثر من ثلاث سنوات على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

معرفة اللغة العربية شفهِيْا وكتابيا.

يجب استيفاء شروط القبول بالجامعة.

كيفِيْة التقديم لجامعة الملك عبد العزيز 2022

يتم التسجيل للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز من خلال بوابة القبول عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة القبول عبر الإنترنت “”.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الطالب ثم انقر فوق تسجيل.

أدخل رقم هاتف الطالب ورقم الهُوية.

تحديد جنس الطالب.

أدخل جميع البيانات المطلوبة ثم قم بتأكيد صلاحيتها.

أدخل التخصص المراد دراسته.

انقر فوق تأكيد ثم انتظر المقابلة.

تاريخ التسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز 2022

افتتحت بوابة القبول بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 27 يونيو 2022 م. اعتبارًا من هذا التاريخ بدأت البوابة الإلكترونية بقبول الطلبات من الطلاب والطالبات سواء كانوا سعوديين أو مقيمين بالمملكة وكذلك المبتعثين الأجانب من الدول الأخرى، وتستمر بوابة القبول فِيْ قبول الطلبات حتى يوم الأحد 25 يوليو 2022. ميلادي

المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين

تطلب جامعة الملك عبد العزيز المستندات التالية من الطلاب غير السعوديين الراغبين فِيْ الالتحاق بها

صورة.

نسخة من جواز السفر.

شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

نسخة من كشف الدرجات.

وثيقة توضيح البيانات الشخصية.

خطة بحثية لأطروحة الطالب فِيْ حالة الحصول على درجة الماجستير.

منح جامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين 2022

تغطي المنح الدراسية لغير السعوديين فِيْ جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات المتاحة بالجامعة، وتمنح هذه المنح للطلاب المنتسبين للجامعة سواء المقيمين فِيْ المملكة أو من الخارج. تقدم الجامعة هذه المنح الدراسية مجانًا تمامًا وتشمل جميع المستويات الأكاديمية من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

مزايا منح جامعة الملك عبد العزيز

يتمتع الطلاب الأجانب بالمزايا التالية عند حصولهم على منحة للدراسة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

يتمتع الطالب بجميع المزايا التي يتمتع بها طلاب الجامعة مثل الأنشطة الرياضية والرحَلْات الجامعية والثقافة الاجتماعية.

توفر الجامعة التأمين على الوجبات المخفضة.

توفِيْر السكن والرعاية العلمية والاجتماعية والثقافِيْة والتعليمية.

توفِيْر تذاكر عودة للطلاب فِيْ كل عام دراسي.

يحصل الطلاب على راتب شهري من الجامعة.

يحصل الطلاب على مكافأة لمدة شهرين كبدل تحضير عند الوصول.

تمنح جائزة التميز للطلاب المتفوقين.

تُمنح منحة دراسية لمدة ثلاثة أشهر كبدل تخرج للكتب البحرية.

يستفِيْد الطلاب من المرافق الرياضية بالجامعة.

توفر الجامعة الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

طرق الاتصال بجامعة الملك عبد العزيز

توفر عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز الطرق التالية للاتصال بها لجميع الطلاب والطالبات

مراسلات مع عمادة القبول والتسجيل بريد جامعة الملك عبد العزيز.

الاتصال بأرقام هُواتف ممثلي عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز “”.

الاتصال بحساب عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز على تويتر “”.

تواصل مع عمادة القبول والتسجيل على حساب جامعة الملك عبد العزيز على الفِيْسبوك “”.

تعرفنا على شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز لغير السعوديين 2022 من الطلاب المقيمين خارج المملكة العربية السَعُودِيْة أو الطلاب غير السعوديين المقيمين فِيْ المملكة. حيث تحدد الجامعة الشروط اللازمة للقبول فِيْ منحها الدراسية.