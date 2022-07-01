شروط القبول فِيْ جامعة الملك عبدالعزيز 1444

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444. تحدد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة شروط القبول ومعدل القبول بالجامعة، حيث يتم تحديد هذه المتطلبات فِيْ بداية كل عام دراسي جديد، وبناءً عليه فإن جامعة الملك عبد العزيز هِيْ بناءً على النسبة المرجحة، من أجل التفريق بين الطلاب، من خلال سنكتشف بالإضافة إلى ذلك، سنعرف ما إذا كانت جامعة الملك عبد العزيز تقبل الأجانب.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أشهر جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي بدأت كجامعة خاصة، حتى تم تعميمها على يد الملك فِيْصل بن عبد العزيز لتصبح جامعة عامة متاحة للجميع، مواطنين ومقيمين من دول الخليج العربي. واستقبلت الجامعة 36 ألف طالب وطالبة وشهر يوليو 2022 م. تم اختياره ليكون من بين الجامعات الثلاث المستقلة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من الناحية الأكاديمية والمالية والإدارية.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

هناك شروط معينة يجب توافرها فِيْ الطلاب والطالبات الراغبين فِيْ الدراسة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. يجب استيفاء شروط معينة للقبول حسب مراحَلْ الدراسة. فِيْما يلي نلقي نظرة على شروط القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

شروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

نبحث فِيْ شروط القبول التالية فِيْ نظام الانتظام بجامعة الملك عبد العزيز، وهذه المتطلبات هِيْ كالتالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أم سعودية أو أبًا سعوديًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء داخل المملكة أو خارجها.

يجب على المتقدم الحصول على موافقة جهة العمل سواء كان يعمل فِيْ هِيْئة عامة أو خاصة.

يجب على الطلاب اجتياز اختبار القدرات للجزء الإداري وإجراء اختبار تحصيلي للجزء العلمي.

بالنسبة للطالبات، يجب أن يحصلن على اختبار الكفاءة والتحصيل لمواد العلوم والأدب.

يتم تحديد فترة صلاحية اختبار الكفاءة والأداء من قبل مركز القياس الوطني.

لا يجوز طرد الطالب من الجامعة أو من جامعة أخرى لفصل دراسي، وإذا تبين أنه طرد بعد التسجيل، فسيتم إلغاء قرار تعيين الطالب.

شروط القبول للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز

تسمح جامعة الملك عبد العزيز للطلبة والطالبات الالتحاق بالجامعة فِيْ نظام التأمين للحصول على درجة البكالوريوس بشروط معينة نوضحها كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على معدل الثانوية العامة 60٪ أو أعلى.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة خلال الفترة 1429 هـ / 1430 هـ.

يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة من جهة العمل إذا كان يعمل فِيْ وكالة خاصة أو حكومية.

شروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا

نقوم من خلال ما يلي بة شروط القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا، وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حصل على منحة للدراسات العليا إن لم يكن سعوديًا.

حاصل على شهادة جامعية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب على المتقدم الحصول على توصيتين أكاديميتين من أساتذة قاموا بتدريسه فِيْ الماضي.

يجب على المتقدم الحصول على موافقة جهة العمل للدراسة إذا كان يعمل لدى جهة خاصة أو حكومية.

إذا كان المرشح ملتزمًا تمامًا بالدراسات، يمكن لمجلس الجامعة إجراء استثناء إذا لزم الأمر.

لمجلس الجامعة أن يضيف إلى هذه الشروط ما يراه مناسباً.

شروط القبول لدرجة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز

يعتمد الاختلاف فِيْ شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز على العديد من العوامل المحددة، بما فِيْ ذلك المستوى الأكاديمي الذي يتقدم إليه الطالب وطبيعة التخصص الذي يرغب فِيْ التقديم عليه. التخصص نفسه يتطلب شروط تسجيل معينة، من خلال الرَابِطْ التالي نشرح هذه الشروط التي أوضحتها عمادة الدراسات العليا بالجامعة.

شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك عبد العزيز

فِيْما يلي نلقي نظرة على المتطلبات الخاصة للقبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز بتخصص درجة علمية. هذه الشروط هِيْ كَمْا يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات.

الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان الطالب يعمل.

شروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز من خلال التعلم عن بعد

تتيح جامعة الملك عبد العزيز للمتقدمين فرصة الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز للحصول على الدرجة العلمية عن طريق الالتحاق ببرنامج التعلم عن بعد، ويتم ذلك وفق عدد من الشروط، والتي نوضحها على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها.

يجب أن يكون معدل الثانوية العامة للمتقدم 60٪ أو أعلى.

أن يكون تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة خلال هذه السنوات 1429 هـ / 1430 هـ.

يجب على المتقدم الحصول على موافقة جهة العمل سواء كان يعمل فِيْ جهة خاصة أو حكومية.

شروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز عددًا من المتطلبات للدراسة فِيْ الجامعة للطلاب من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة. هذه الشروط هِيْ كَمْا يلي

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يلتزم الطالب بقوانين وأنظمة الجامعة.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب على المرشح الالتزام بالدراسة بانتظام فِيْ الفترة الصباحية.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة لمدة 3 سنوات أو أكثر.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا للدراسات الجامعية.

ألا يكون الطالب مفصولاً من جامعة سعودية لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على منحة دراسية من جامعة سعودية ثانية.

وثائق القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يجب على الطالب التسجيل عبر الإنترنت وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة المدرجة من قبل عميد التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهِيْ كالتالي

قم بتحميل أصل شهادة الثانوية العامة ومعرف مقدم الطلب.

أحضر صورة فوتوغرافِيْة ملونة مقاس 4 * 6 سم. يجب أن تكون الخلفِيْة بيضاء (وبالنسبة للطالبات يجب أن تكون الصورة مع غطاء للرأس).

تقديم مستند يوضح موافقة صاحب العمل للموظفِيْن.

إحضار أصل شهادة الميلاد وهُوية الأم وبطاقة الابن من الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو أم سعودية لابن.

من الضروري تقديم بيان يوضح انسحاب الطالب من أي مؤسسة تعليمية فِيْ حالة انسحاب الطالب سابقًا.

هل تقبل جامعة الملك عبد العزيز الأجانب

تقبل جامعة الملك عبد العزيز الأجانب ويمكن للطالب الأجنبي التسجيل باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز “”.

انقر فوق التسجيل.

تحديد نوع الهُوية سواء سعودي او اجنبي.

تحديد الجنس.

اكتب المعلومات الشخصية المتوفرة فِيْ الحقول المحددة لها.

انتقل إلى أيقونة التشغيل. سحب المعلومات من مركز المعلومات الوطني.

يتيح موقع الويب إمكانية تعديل المعلومات التي أدخلتها، مثل رقم الاتصال والبريد الإلكتروني، إذا لزم الأمر.

تجميع الرغبات المتعلقة بالبرنامج الذي يرغب الطالب فِيْ الانضمام إليه بالترتيب.

تأكيد طلب القبول.

إذا تمت التوصية بالجامعة، فسيتم النقر فوق خيار إكَمْال إجراءات القبول.

اختر مَوعِدًا لدورة اللغة الإنجليزية.

اختر مَوعِداً لاستلام البطاقة الجامعية.

معدلات القبول بجامعة الملك عبد العزيز

بالطبع يختلف معدل القبول بجامعة الملك عبد العزيز من تخصص إلى آخر، كَمْا أن معدل القبول بجامعة الملك عبد العزيز يختلف أيضًا من ذكر إلى أنثى، حتى الآن لم يتم تحديده بدقة، ولكن المعدلات المعتادة عادة ما تكون حسب للمتابعة

معدل القبول بجامعة الملك عبدالعزيز بنين

يمكن للطالب التسجيل فِيْ أي من تخصصات جامعة الملك عبد العزيز وفق شروط القبول التالية

تكون نسبة الطلاب المقبولين فِيْ التخصصات العملية على النحو التالي تبلغ نسبة القبول للرغبات الأكاديمية بمنطقة مكة المكرمة 78٪. تبلغ نسبة القبول فِيْ المجالات العلمية بمحافظة رابغ 70٪. نسبة القبول فِيْ المجالات العلمية فِيْ مختلف المناطق 87.14٪.

معدل قبول الطلاب فِيْ التخصصات الإدارية نسبة القبول فِيْ المجالات الإدارية بمنطقة (مكة المكرمة) 76٪. تبلغ نسبة قبول القطاعات الإدارية بمحافظة رابغ 70٪. تبلغ نسبة قبول القطاعات الإدارية فِيْ محافظة (خالبس) 70٪. نسبة القبول فِيْ المجالات الإدارية بمنطقة الكامل 70٪. وبلغت نسبة قبول القطاعات الإدارية فِيْ مختلف المناطق 87.18٪.



معدل القبول بجامعة الملك عبد العزيز للبنات

تم تحديد معدل القبول الخاص للطالبات بجامعة الملك عبد العزيز على النحو التالي

يتم عرض نسبة الطلاب فِيْ الفصول العملية على النحو التالي تبلغ نسبة القبول فِيْ المجالات العلمية فِيْ مكة المكرمة 80.5٪. تبلغ نسبة القبول فِيْ المجالات العلمية بمحافظة رابغ 70٪. نسبة القبول فِيْ المجالات العلمية فِيْ مختلف المناطق 91.42٪.

معدلات قبول الطلاب فِيْ الأقسام الإدارية نسبة القبول فِيْ المجالات الإدارية بمكة المكرمة 79٪. تبلغ نسبة قبول القطاعات الإدارية بمحافظة رابغ 70٪. تبلغ نسبة قبول القطاعات الإدارية فِيْ محافظة خالبيس 70٪. نسبة القبول فِيْ المجالات الإدارية بمنطقة الكامل 70٪. وبلغت نسبة القبول فِيْ المجالات الإدارية فِيْ مختلف المناطق 87.5٪.



تحميل دليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز pdf

أنشأت جامعة الملك عبد العزيز دليل القبول الخاص بها من أجل تسهِيْل التعرف على الجامعة وتخصصاتها المقدمة بصيغة إلكترونية. التعليمات والتعليمات وأهم المعلومات عن الجامعة أدناه نرفق رَابِطْ التنزيل المباشر بدليل القبول بجامعة الملك عبد العزيز بصيغة pdf.

رَابِطْ الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز

يمكن للطلاب الانتقال مباشرة إلى موقع جامعة الملك عبد العزيز والتعرف على كليات الجامعة والتخصصات التي تشملها تلك الكليات. من الممكن أيضًا التسجيل عبر الإنترنت على موقع الجامعة والاستفادة من الخدمات عبر الإنترنت المقدمة على الموقع. يمكنك زيارة الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز من خلال الرَابِطْ التالي “”.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعرفنا على جامعة الملك عبد العزيز، كَمْا علمنا بشروط القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444، وتعرفنا أيضًا على وثائق القبول بجامعة الملك عبد العزيز 1444، كَمْا علمنا أيضًا. علمت ما إذا كانت جامعة الملك عبد العزيز تقبل الأجانب.