شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك سعود 1444

شروط القبول عام 1444 م، اقترحت جامعة الملك سعود مجموعة شروط للقبول فِيْ برامج الدرجات للعام 1444 حيث أكدت على ضرورة استيفاء جميع متطلبات الالتحاق بأحد برامج الدرجات العلمية المقترحة، لذلك سنتحدث عن وأوضح أن من أهم شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود

تضم المملكة العربية السَعُودِيْة عدة جامعات كبيرة تتميز بنظام تعليمي هادف، ومن أكبر وأهم هذه الجامعات جامعة الملك سعود، وهِيْ ثاني جامعة من حيث التأسيس بعد جامعة أم القرى. .

شروط القبول فِيْ برنامج دبلوم جامعة الملك سعود 1444

تضم جامعة الملك سعود العديد من الكليات والتخصصات التي تقع ضمنها العديد من شروط وإجراءات القبول. يندرج ضمنه عدد من المتطلبات للطلاب والطالبات الراغبين فِيْ الالتحاق بأحد برامج درجة جامعة الملك سعود وسنشرح أهم هذه المتطلبات من خلال العناوين التالية.

شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك سعود للبنات 1444

حُددت شروط الالتحاق ببرامج دبلوم البنات على النحو التالي

إتمام الثانوية العامة و إرفاق الشهادة أو ما يعادلها من الخارج.

امتلاك سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة لمقدم الطلب.

الدخول مطلوب لاجتياز جميع امتحانات الجامعة خلال مرحَلْة التسجيل.

إجراء الفحص الطبي للتأكد من السلامة الجسدية والصحية لمقدم الطلب.

يجب دفع الرسوم الدراسية والتسجيل كاملة ودفعها.

شروط القبول لدبلوم جامعة الملك سعود للبنين 1444

فِيْما يلي الشروط المتعلقة بالطلبة الراغبين فِيْ الالتحاق بأحد برامج الدرجات العلمية بجامعة الملك سعود

الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بدرجة أعلى.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

حسن السمعة والسيرة الذاتية للطالب الملتحق.

اجتياز امتحانات الكلية مثل اختبارات المقابلة.

إحالة الطالب للفحص الطبي للتأكد من سلامته.

دفع رسوم كل درجة وتخصص.

برامج الدبلوم بجامعة الملك سعود 1444

تضم جامعة الملك سعود العديد من برامج الدرجات العلمية لعام 1444 حيث أعلنت عن مجموعة من برامج الدرجات العلمية للطلاب الجامعيين وطلاب الثانوية العامة على النحو التالي

دبلوم فِيْ الصحة والسلامة فِيْ العمل.

دبلوم فِيْ الأمن الصناعي.

دبلوم فِيْ اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.

دبلوم فِيْ إدارة المكاتب.

دبلوم فِيْ علوم الحاسوب التطبيقية.

دبلوم تنسيق وسكرتارية.

دبلوم السكرتارية التنفِيْذية.

دبلوم فِيْ الموارد البشرية.

دبلوم شبكات الحاسب الآلي.

دبلوم فِيْ إدارة الأعمال.

دبلوم فِيْ العلاقات العامة.

دبلوم الأمن والسلامة.

برامج الدراسات العليا جامعة الملك سعود 1444

ومن أهم برامج الدرجات المتقدمة التي تقدمها جامعة الملك سعود لمن يرغب فِيْ استكَمْال دراسته بعد حصوله على البكالوريوس ما يلي

شهادة دبلوم تاريخ التسجيل الدرجة المطلوبة مدة الدراسة مصاريف إنهاء مع الضريبة المجموعة المستهدفة التدقيق الداخلي 1443/11/6 بكالوريوس سنة واحدة 15000 17250 الطلاب أخصائي مساعد حوكَمْة ورقابة داخلية 1443/11/6 بكالوريوس سنة واحدة 15000 17250 الطلاب ادارة الموارد البشرية 1443/11/6 بكالوريوس سنة واحدة 15000 17250 الطلاب

مَوعِد التسجيل فِيْ البرامج الدراسية بجامعة الملك سعود 1444

أعلنت جامعة الملك سعود عن بدء القبول فِيْ البرامج الدراسية للعام 1444 فِيْ 6/11/1443 هـ، حيث تستمر طلبات الالتحاق لعدة أيام بعد ذلك، وشددت على ضرورة سداد جميع الرسوم المقررة للسنوات الدراسية خلال إحدى السنوات الدراسية. برامج الدراسة.

الرسوم الدراسية للبرامج الدراسية بجامعة الملك سعود

تختلف الرسوم الدراسية من درجة إلى أخرى حسب طول الدراسة ونوع الدرجة المطلوبة. تتراوح الرسوم الدراسية من 12000 ريال سعودي إلى 28000 ريال سعودي، باستثناء الضرائب، بناءً على قرارات هِيْئة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

فترة الدراسة للبرامج الدراسية بجامعة الملك سعود

تختلف فترة الدراسة من برنامج لآخر بناءً على خطته الدراسية كَمْا يلي

دبلوم فِيْ الصحة والسلامة فِيْ العمل مدة الدورة سنة واحدة.

دبلوم فِيْ الأمن الصناعي مدة الدورة سنة واحدة.

دبلوم فِيْ اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد تمتد الدراسة لمدة عام واحد.

دبلوم فِيْ إدارة المكاتب مدة الدراسة سنة واحدة.

دبلوم علوم الحاسب الآلي التطبيقي يستمر لمدة عام.

دبلوم القيّمة والسكرتارية يمتد لسنة واحدة.

دبلوم السكرتارية التنفِيْذية يستغرق سنة واحدة.

دبلوم فِيْ الموارد البشرية تمتد الدراسة لمدة عامين.

دبلوم شبكات الحاسب تستمر الدورة لمدة عامين.

دبلوم فِيْ إدارة الأعمال يستغرق الدبلوم عامين.

دبلوم العلاقات العامة يستغرق عامين.

دبلوم الأمن والسلامة تستمر الدورة لمدة عامين.

طرق الاتصال بجامعة الملك سعود

يمكنك التواصل مع جامعة الملك سعود بإحدى طرق الاتصال التالية

رقم الجامعة للتواصل من خلال الرقم 96614670888.

رقم الفاكس هذا 96614677580

بريد إلكتروني [email protected]

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وفِيْ ختام المقال تحدثنا عن شروط القبول لدبلوم جامعة الملك سعود 1444 للبنين والبنات، ما هِيْ أهم برامج الدبلوم للمرحَلْة الثانوية والثانوية العليا الذين يدفعون رسوم برامج الدبلوم الفترة المحددة للدراسة وأرفقنا طرق الاتصال بالجامعة.