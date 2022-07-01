شروط القبول فِيْ كلية الاقتصاد والادارة جامعة الملك عبدالعزيز 2022

كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز شروط القبول 2022. تعد كلية الاقتصاد والإدارة من الكليات رفِيْعة المستوى فِيْ جامعة الملك عبد العزيز حيث تضم عددًا من التخصصات المطلوبة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك من خلال متطلبات القبول بالكلية الرئيسية فِيْ العلوم المالية والإدارية وما هِيْ النسبة المطلوبة للقبول فِيْ كلية الإدارة والاقتصاد .

عن جامعة الملك عبد العزيز

تقع جامعة الملك عبد العزيز فِيْ قائمة أفضل أربع جامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تتميز بمساحتها الكبيرة، كونها أكبر جامعة فِيْ الشرق الأوسط. تم تحويله من جامعة خاصة فِيْ جامعة عامة مجانية.

خريجو كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز 2022

تضم كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز التخصصات التالية

حيازة فِيْ إدارة الموارد البشرية.

إدارة الخدمات الصحية والمستشفِيْات.

تخصص التسويق.

محاسب عام.

تخصص فِيْ إدارة الأعمال.

صناديق الخزينة.

متخصص فِيْ نظم المعلومات الإدارية.

الإدارة العامة (الإدارة العامة والتنظيم والتطوير الإداري).

متخصصة فِيْ العلوم السياسية (الاقتصاد السياسي العالمي والسياسة العامة والتنمية).

تخصص فِيْ الاقتصاد (النقود والمؤسسات المالية، التأمين، اقتصاديات الأعمال).

كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز شروط القبول 2022

وضعت جامعة الملك عبد العزيز العديد من المتطلبات الخاصة للقبول فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة، للبكالوريوس والماجستير، حيث تتضمن كل درجة شروط القبول والتسجيل الخاصة بها، وسنشرح أهم هذه المتطلبات من خلال العناوين التالية

كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز متطلبات الحصول على الدرجة 2022

تشمل شروط القبول للحصول على درجة فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز النقاط التالية

الجنسية السَعُودِيْة لمقدم الطلب.

مطلوب شهادة الثانوية العامة.

موافقة خطية من جهة عمل الطالب على الدراسة.

اجتياز اختبار القدرات والإنجاز.

تصديق المعلومات والبيانات المدخلة فِيْ عملية التسجيل بمستندات رسمية وأصلية.

تحدد مدة صلاحية اختبار الكفاءة والأداء للطالب.

يُلغى قبول الطالب فِيْ حال رفضه سابقًا.

لن يتم قبول المتقدمين الذين تم سحب ملفهم من قبل جامعة سابقة.

يجب أن يكون عمر شهادة الثانوية العامة أقل من خمس سنوات.

لا يُطلب من المتقدم الكفِيْف إجراء اختبار القياس.

أمام المتقدم فرصتان للتسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز.

كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز متطلبات الماجستير 2022

الشروط التي تشمل الحصول على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد والإدارة هِيْ كَمْا يلي

الجنسية السَعُودِيْة مطلوبة لمقدم الطلب.

مطلوب منحة رسمية إذا كان المتقدم أجنبيًا.

حسن السيرة والسلوك للمتقدم.

حاصل على بكالوريوس فِيْ الإجازة من إحدى جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة.

يشترط فِيْ الطالب الحصول على الدرجة العامة للشهادة الجامعية الأولى (جيد).

يجب إرفاق مرجعين أكاديميين من الأساتذة السابقين.

العمل على جميع متطلبات الكلية والالتزام بها.

دراسة بدوام كامل.

يجب إرفاق موافقة صاحب العمل على الدراسة العليا.

يمكن دراسة درجة الماجستير فِيْ تخصص آخر بناءً على توصية من القسم المناسب ومجلس الكلية، بالإضافة إلى مجلس الدراسات العليا.

يشترط أخذ سلسلة من المقررات التكَمْيلية من الدرجة فِيْ مدة لا تتجاوز 3 فصول دراسية.

أن يجتاز الدورة التكَمْيلية بمعدل لا يقل عن جيد.

يشترط أن يكون المعدل التراكَمْي فِيْ الدورات التكَمْيلية أكثر من جيد جداً.

ويلاحظ أن المقررات التكَمْيلية لا تحسب فِيْ المعدل التراكَمْي.

كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبد العزيز معدل القبول 1444

لم تحدد كلية الاقتصاد والإدارة معدل القبول للعام 1444، ولكن الجدير بالذكر أن معدل القبول يختلف من سنة إلى أخرى بناءً على عدة عوامل منها عدد الخريجين الراغبين فِيْ الالتحاق بكلية الاقتصاد و الإدارة، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الكلية تقوم على اختيار المتقدمين والمقبولين فِيْ التخصصات بناءً على رغباتهم الخاصة.

معدل القبول فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1444

النسبة المئوية للقبول المطلوب لكلية المالية والإدارة ليست ثابتة، حيث تختلف النسب المطلوبة فِيْ كل تخصص من سنة إلى أخرى حسب عدد الطلاب المتقدمين لتخصص معين، حيث تحدد الكلية عدد الطلاب فِيْ كل تخصص. يعتمد القسم على نسبة أعضاء هِيْئة التدريس بالقسم إلى عدد أعضاء هِيْئة التدريس بالكلية، ثم يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لتخصصات مختلفة بناءً على تفضيلهم الأول ومتوسط ​​الثانوية العامة.

ينتسب إلى كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

يمكنك الدخول من خلال الرَابِطْ الرسمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز “” حيث تقدم الكلية كافة الخدمات والتعليمات والإرشادات التي يحتاجها الطالب المتقدم ويمكن التعرف على أبرز تخصصات الكلية و اهم الخطط دراسة وارشاد.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن شروط القبول فِيْ كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 2022 لكل من البكالوريوس والماجستير، ونسبة ومعدل القبول فِيْ تخصصات الكلية، ثم أرفقنا الرَابِطْ الرسمي. إلى كلية الاقتصاد والإدارة.