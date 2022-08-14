شروط القرض الحسن للعسكريين 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يعملون داخل وزارة الدفاع السعودية من قبل العسكريين حول التعرف على المعايير والشروط التي تتيح لهم الفرصة للحصول على القروض الحسنة ، حيث قد تم تبنيها عن عمد من قبل تلك المؤسسة المهمة ، حيث يجب أن يمر من يعملون داخل المجال العسكري ضمن شروط قبول الدعم الجيد من أجل الحصول على تلك الخدمة، وتحقيق غرضها، وهي واحدة من الخدمات المتميزة للعسكريين ، تابعوا معنا .

ما هو القرض الجيد للجيش 1444

القرض الجيد للعسكريين من أنواع القروض التي تقدم للعاملين في المسارات العسكرية دون إضافة أي فائدة عليها، حيث يقتصر على الجماعات العسكرية في المجتمع السعودي، لما لها من دور بارز في حماية الشعب. أمن وسلامة الدولة، على أن يتم تنظيم سداد هذا القرض من خلال مجموعة مدفوعات تتناسب مع قيمة راتب العسكري. يستخدم هذا القرض لتمويل الإسكان الذي يساعد العسكريين في الحصول على مسكن بالتنسيق بين البنك العقاري ووزارة الإسكان السعودية. هي إحدى نوافذ ومسارات الدعم السكني التي تم تبنيها في المملكة.

شروط الإعارة الجيدة للعسكريين 1444

يتطلب القرض الجيد من المواطن السعودي المتقدم استيفاء عدد من الشروط والمعايير الخاصة، وقد تم اعتمادها من قبل الجهات المعنية بعدد من المعايير الأساسية، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون طالب القرض الجيد من مواطني المملكة العربية السعودية ويحمل جنسية الدولة.

يشترط في مقدم الطلب أن يكون منتسبا إلى القطاع العسكري على وجه الخصوص مع استبعاد الآخرين من باقي القطاعات.

من المهم أن يكون المتقدم في الوظيفة، وغير متقاعد من وظيفته العسكرية.

يشترط على مقدم الطلب ألا تتجاوز قيمة القرض العقاري المعلن عنه والتي تتراوح ما يقارب (500) ألف ريال سعودي.

أن يكون القرض الجيد ضمن المبالغ المتاحة المعتمدة من وزارة الإسكان والتي لا تزيد عن (140.000 ريال سعودي).

كيفية التسجيل في مبادرة القرض السكني للعسكريين السعوديين

تتم طريقة التسجيل في مبادرة القرض السكني وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية المهمة التي يجب الالتزام بها وتنفيذها بصرامة، وجاءت على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لإتمام عملية التسجيل مباشرة.

نقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، من خلال الحقول المخصصة لكل منها. الصناديق المميزة بعلامة النجمة الحمراء

إنها معلومات ضرورية من الدرجة الأولى، لذلك لا تكتمل عملية التسجيل قبل ملئها بما هو مناسب. سيقوم الجيش بملء جميع الخانات المفتوحة بما يتناسب مع ترتيب التصنيفات المتاحة عبر موقع التسجيل، والتي تنقسم إلى حوالي ثلاثة أقسام قسم للمعلومات الشخصية يجب تحديد الخيار (العسكري) في القسم المتعلق ببيانات العمل، حيث يأتي ذلك ضمن الحقل المرتبط بنوع العمل. تأكد من إدخال جميع الحقول الخاصة باسم القطاع والرتبة العسكرية وما إلى ذلك. قسم المعلومات الخاصة هو المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي يرغب العسكريون في الحصول عليه.

قسم المعلومات المالية القيمة المالية للعسكريين التي يجب تمريرها للحصول على القرض مع التقيد بالحد الأعلى.

يجب على الجيش بعد ذلك وضع علامة اختيار في خيار “القبول والالتزام” ومربع “القبول والالتزام”.

انقر فوق خيار “إرسال”.

كيف أعرف ما إذا كنت مؤهلاً للدعم العسكري

يمكن للجيش اختبار ما إذا كان يمكن قبوله في فئات الأشخاص المقبولين للدعم العسكري. خطوات الاستفسار كالتالي

أدخل رابط موقع السكن مباشرة ().

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم إدخال كلمة المرور والرمز المرئي.

حدد علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خيار (خدمة الاستعلام برقم الهوية) ثم اضغط على (التحقق) من الأهلية للدعم.

املأ رمز التحقق عبر الموقع.

أدخل البريد الإلكتروني للجندي الراغب في الاستفسار.

اكتب رقم الهاتف العسكري.

اضغط على خيار (استفسار).

الاتصال بدعم الإسكان في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الرسمية الأخرى بإتاحة عدد كبير من نوافذ التواصل التي يمكن للجيش من خلالها الاستعلام عن كافة الأمور والترتيبات الخاصة بقروض دعم الإسكان، وهذه النوافذ هي على النحو التالي

يتم ذلك عن طريق التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص وهو ([email protected] or [email protected]).

من خلال التواصل مع رابط الشكاوى والاستفسارات والدعم السكني من خلال الرابط التالي () مباشرة.

يمكننا التواصل عبر رقم الهاتف (199099) او على (00966114569999).

منصة سكاني الرسمية على تويتر

انطلاقا من أهمية هذه الخدمة التي تم تقديمها للعسكريين في المملكة العربية السعودية، فإن الجميع حريص على التحقيق في آخر الأخبار، حول إمكانية فتح باب القبول للحصول على القرض الجيد، وغيرها من المبادرات الإسكانية التي تساهم في توفير ذلك. خدمات مميزة للعسكريين العاملين في المملكة مما يتطلب من العسكريين أن يقوموا على متابعة منصة برنامج سكني عبر تويتر والتي تقوم على عرض كل ما هو جديد في تلك النافذة المهمة ويمكن زيارتها ومتابعتها مباشرة “”.

شروط القرض الحسن للعسكريين 1444 ، تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تهتم بتحقيق الخدمات بشتى انتواعها للأشخاص العاملين بوزارة الدفاع في المملكة ، ومن الخدمات المهمة التي تقدمها لهم القروض الحسنة والتي تمكنهم من تحقيق متطلباتهم ، ورابط إلى منصة سكني على تويتر.