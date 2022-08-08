شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن لديهم الحاجة الى الحصول على قروض من البنك الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على المعايير التي يستوجب توفرها في الكفيل للتحصل على القرض ، حيث تم الإعلان عن شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1444 من قبل الجهات المختصة في البنك بجميع فروعه في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أكبر البنوك المصرفية في المملكة العربية السعودية، ويهتم هذا البنك دائمًا بتقديم مجموعة متنوعة من القروض والتمويل لمساعدة المواطنين في المملكة على تحسين مستوى معيشتهم وبدء مشاريع جديدة، على أن لا تتجاوز قيمة هذه القروض 60 ألف ريال، وبقسط شهري ألف ريال، ومن أشهر برامج التمويل والقروض التي تقدمها

تمويل الأسرة.

تمويل الزواج.

قرض عائلي.

قرض كينف.

تمويل الترميم.

شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1444

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الكفيل حتى يتمكن من الحصول على القرض، وهذه الشروط هي

أن يكون الكفيل سعودي الجنسية ومقيم هناك.

يشترط ألا يكون الضامن ضامنا في أي قرض آخر سواء في نفس البنك أو في بنوك أخرى.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة من قبل البنك.

يجب تقديم جميع الضمانات المطلوبة على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

يجب على الضامن إثبات انتظامه في سداد القروض إذا كان ضامناً في أي قرض سابق.

يجب أن يكون مبلغ السداد الشهري للقرض معادلاً لثلث راتب الكفيل.

يوقع الكفيل والمكفول على وثيقة التقسيط وفاتورة السداد إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص أو مستفيد من الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1444

يمكنك الاستعلام عن الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى بنك التنمية الاجتماعية “”.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول” من القائمة الرئيسية.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

يمكنك النقر فوق رمز الوصول الوطني الموحد وإدخاله.

اطلع على قائمة القروض الحالية واختر القرض منها.

انقر فوق الحقل المطلوب لعرض كافة تفاصيل القرض، ثم كافة تفاصيل الراعي.

الاستعلام عن رقم جوال الكفيل برقم الإقامة 1444

يمكنك الاستعلام عن رقم جوال الكفيل برقم الإقامة بإحدى الطرق التالية

من خلال التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من الرقم الموحد 920008002.

إرسال رسالة نصية برقم الهوية عبر شبكة زين إلى الرقم 700123.

أرسل رسالة برقم الهوية من خلال شبكة موبايلي إلى الرقم 616166.

طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يمكنك التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأكثر من طريقة للاستفسارات والاقتراحات والشكاوى وهي

اتصل أو تواصل من خلال رقم الواتساب وهو +966920008002.

تواصل عبر رسائل Instagram.

مراسلات عبر الحساب الرسمي على منصة تويتر ““.

التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

المراسلة عبر المساعد الذكي الموجود على يمين الصفحة.

ابدأ المحادثات الفورية.

رابط بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa

يمكنك الوصول إلى الرابط الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والاطلاع على جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بمختلف أنواع القروض والتمويل “”.

وفي الختام تعرفنا على معايير و شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1444 ، كما اوضحنا جميع الشروط التي يفرضها بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأسرة وشروط التي تتعلق بالكفيل لوحده ، كما وضعنا لكم الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للتسجيل ، وجميع طرق التواصل مع البنك.