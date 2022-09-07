شروط برنامج سفير للابتعاث الخارجي 1444 ، قد أثار الالهام من قبل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول إحدى الخدمات والتي عمل على إنشائها المملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ، وتهدف تلك الخدمة الى تقديم الخدمات لطلبة المملكة وطالباتها الدارسين في الخارج حيث يوفر لهم هذا البرنامج العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعدهم على تسهيل مسار دراستهم ، تابعوا معنا لمعرفة شروط برنامج سفير للابتعاث الخارجي .

برنامج السفير للبعثات الأجنبية

برنامج سفير للبعثات الخارجية هو أحد البرامج المتميزة التي تم إطلاقها لجميع الطلاب في مختلف التخصصات العلمية إلى مؤسسات تعليمية دولية، من أجل تحقيق عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع من حيث التعليم والتعليم و تنمية مستدامة. تعمل هذه البرامج على تعزيز قدرات ومعرفة المملكة العربية السعودية وزيادة حجم الإنتاج الفكري والمعرفي، مما يزيد من الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية 2030.

شروط برنامج السفير للمنح الدراسية 1444

هناك مجموعة من الشروط للقبول في برنامج سفير للمنح الأجنبية، وهذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يتم قبوله في مؤسسة تعليمية مستوفية للشروط والمعايير المطلوبة.

أن يكون التخصص المطلوب ضمن التخصصات المتوفرة في البرنامج.

الالتزام بأسلوب الدراسة والأسلوب الخاص بكل مسار.

تأكد من استيفاء جميع الشروط والالتزام بالمسار المطلوب.

اجتياز معايير المفاضلة بين الطلاب.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب أن يكون المتقدم متاحًا بالكامل للدراسة في الخارج.

خطوات التسجيل في برنامج سفير للمنح الأجنبية 1444

وفيما يلي نستعرض طريقة التسجيل في برنامج سفير للبعثات الخارجية للعام 1444 هـ

انتقل مباشرة إلى موقع برنامج Ambassador على الويب “”.

اختيار المرحلة المطلوبة (دبلوم – بكالوريوس – دراسات عليا).

وافق على التنبيهات والتعليمات من خلال الموقع.

اقرأ جميع شروط المنحة ثم وافق عليها.

تعبئة رقم السجل المدني في المكان المخصص.

تحديد تاريخ الميلاد.

اكتب رقم الهاتف بشكل صحيح.

قم بتعيين رمز التحقق المرئي وتأكد من صحته.

اكتب رمز التفعيل.

اكتب المعلومات الأساسية لمقدم الطلب.

اكتب معلومات جواز السفر.

اكتب المعلومات ومكان الإقامة ومعلومات السفر والمعلومات المصاحبة.

اكتب معلومات عن أكاديمية المتقدم.

توضيح جميع المعلومات حول المهمة.

اكتب معلومات الاتصال.

تحقق من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح وصحيح.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة من خلال الموقع.

احتفظ برقم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقدم لبرنامج الابتعاث الخارجي

هناك مجموعة من الأوراق المهمة التي يجب أن تكون حاضرة عند تقديم طلب لبرنامج الابتعاث الخارجي، وهي كالتالي

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

إرسال نسخة من جواز سفر ساري المفعول.

إحضار نسخة من شهادة التأهيل السابقة.

إحضار صورة من قرار معادلة الشهادة في حال تم الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

تقديم خطاب قبول رسمي مع شرح للتخصص واسم الجامعة وتاريخ بدء الدراسة.

إرسال نسخة من السجل الأكاديمي.

إحضار نسخة من خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية.

توفير العنوان الوطني لمقدم الطلب.

اختصاصات برنامج السفير للبعثات الأجنبية 1444

وفيما يلي نستعرض أهم تخصصات برنامج السفير للبعثات الخارجية وهي كالتالي

تخصص المصايد.

تخصص في الإدارة والسياسة العامة.

تخصيص الموارد البشرية.

التخصص في الإعلام وعلوم الاتصال.

تخصص الفلسفة.

تخصص الاقتصاد.

تخصص الأمن القومي.

تخصص الجغرافيا.

تخصص في إدارة الأعمال.

التخصص في الغابات والمراعي.

تخصص إدارة الضيافة.

التخصص في العدالة الجنائية.

تخصص العمل الاجتماعي.

تخصص في الإدارة الرياضية والرياضية.

تخصص في علوم البيئة والإدارة البيئية.

التخصص في الأنثروبولوجيا.

تخصص في العلوم الساخنة.

تخصص التاريخ.

التخصص في علم الاجتماع.

متخصصون في السياحة والسياحة وإدارة الفنادق.

تخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

رابط التسجيل في برنامج سفير للمنح الأجنبية ksp.moe.gov.sa

يمكن التسجيل في برنامج سفير للمنح الأجنبية من خلال التعرف على جميع المعلومات والتعليمات والشروط والقيود المطلوبة للحصول على القبول في البرنامج. وبناءً عليه يتم إدخال المعلومات المطلوبة والتسجيل من خلال الرابط التالي “”.

شروط برنامج سفير للابتعاث الخارجي ، يعتبر برنامج السفير من الخدمات التي تعمل على تقديم الخدمات والتي يسهل على الطلاب المبعثون للدراسة في الخارج من مسار دراستهم ، للحصول على الفرص المختلفة من التعليم ، واوضحنا لكم خطوات التسجيل في برنامج سفير للمنح الأجنبية 1444 .