شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الأسرة عام 1444 ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص حول التعرف على الشرط والمعايير التي تتعلق بالبنك الخاص بالتسليف الجديد للقرض الخاص بالأسرة ، حيث تأتي الشروط الجديدة لبنك التسليف للقرض العائلي، حيث يتم فرضها من قبل التنمية الاجتماعية على الأشخاص الراغبين في الحصول على القرض عائلي ، تابعوا معنا .

ما هو قرض الأسرة في المملكة العربية السعودية

القرض العائلي هو أحد الخدمات والقروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على مواجهة تكاليف الحياة الاقتصادية داخل المملكة. يتميز القرض العائلي بعدم وجود أي تكاليف إدارية إلى جانب عملية السداد التي تعتمد على السداد الشهري، ويعفى الفرد من سداد القرض في حالة الوفاة أو العجز التام وفق الشروط والأحكام التي يحددها البنك. .

الشروط الجديدة لبنك التسليف للقرض العائلي

من أهم شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الأسرة ما يلي

يجب ألا يزيد عمر طالب القرض عن 70 عامًا، وأن يكون عمر الضامن 55 عامًا.

مطلوب سلامة التاريخ الائتماني لمقدم طلب القرض.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب القرض العائلي عن 12،500 ريال سعودي.

ألا يزيد دخل الفرد للأسرة عن 3000 ريال سعودي.

يُحسب الابن من أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز الرابعة والعشرين، ولم يكن عاملاً أو متزوجاً.

تحسب الفتاة من أفراد الأسرة إذا كانت غير عاملة أو متزوجة.

إذا كانت المرأة السعودية مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً أو أكثر فيحق لها التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للتمويل لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأقل من 65 عامًا هو 30 ألف ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للتمويل لمن هم فوق 65 عامًا وأقل من 70 عامًا هو 18000 ريال سعودي.

خطوات التقديم على القرض العائلي 1444

يتم التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من بنك الائتمان من خلال النقاط التالية

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الدخول الوطنية الموحدة ““.

انتقل إلى علامة التبويب إضافة طلب جديد.

انقر فوق الخيار لطلب تمويل جديد.

انقر فوق إرسال عبر قائمة البرامج في خيارات المنتج الفردي.

انقر فوق كلمة “إرسال” من قائمة المنتجات في خيار “تمويل العائلة”.

املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

انقر فوق كلمة حفظ.

تحديد القسط الشهري المطلوب.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق قبول جميع الملفات.

تتم متابعة الحالة في نتائج الإجراءات عبر رقم الطلب.

الاستعلام عن قرض بنك التسليف العائلي 1444

يتم الاستعلام عن قروض بنك التنمية الاجتماعية من خلال النقاط التالية

افتح الرابط الرسمي لموقع البنك “”.

إضافة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني وكلمة المرور.

انقر فوق كلمة المرور.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد القرض الذي تريد الاستفسار عنه.

اضغط على أيقونة كشف الحساب.

كم هو القرض العائلي 1444

حدد بنك التنمية الاجتماعية قيمة قرض الأسرة، وهي حوالي 60 ألف ريال سعودي، حيث يتم استبعاد مجموعة من الأفراد على أساس فئتهم العمرية، وهي كالتالي

الأفراد فوق 60 سنة وأقل من 65 سنة قرض الأسرة 30 ألف ريال سعودي.

الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 70 عامًا مبلغ القرض العائلي 18000 ريال سعودي.

كم من الوقت يستغرق قرض الأسرة

حدد بنك التنمية الاجتماعية الفترة التي يتم خلالها صرف القرض العائلي بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط. يستغرق الحصول على قرض عائلي من 7 إلى 10 أيام فقط بعد تقديم الطلب إلكترونيًا والامتثال لشروط القرض.

الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية

يمكن الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مباشرة “” والاطلاع على أبرز الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين بالإضافة إلى الاستفادة منها، حيث تتمثل الخدمات في قروض متنوعة، طريقة الاستفسار وآلية التقديم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الأسرة عام 1444 ، و الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ، و كم هو القرض العائلي 1444 وكم يحتاج من الوقت .