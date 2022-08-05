شروط بنك التسليف للزواج 1444 ، لقد إنتشر مؤخراً بوجود القروض لمن أراد الزواج عبر بنك التسليف في المملكة السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة بالقرض من قبل بنك التسليف ، وذلك عبر الجهات الإدارية داخل البنك ، حيث يستوجب على الراغبين في الحصول على الفرصة للإستفادة من المبالغ البالغة 60 ألف ريال سعودي المرور من خلالها ، والتي وافق البنك على منحها للقروض ، تابعوا معنا .

التمويل النقدي لبنك التنمية الاجتماعية

يعتبر التمويل النقدي من أبرز الخدمات التي يمولها بنك التنمية الاجتماعية ويقدمها لعامة سكان المملكة العربية السعودية وفق قواعد وشروط محددة. ولكي يتمكنوا من إتمام المشروع الذي يطمحون إليه، وتتنوع هذه المبالغ، حيث بلغ تمويل قروض الأعمال الخاصة 120 ألف ريال، وقروض الزواج 60 ألف ريال سعودي. يقوم العديد من المواطنين بالمساعدة، وهو يتقاطع مع الأهداف والغايات الأساسية التي تستند إليها فكرة البرنامج على أساس تمويل الراغبين والمؤهلين لشروط وقواعد التمويل.

شروط بنك التسليف للزواج 1444

تبلغ قيمة قرض الزواج 60 ألف ريال سعودي إذا كان قادراً على دفع ألف ريال شهرياً. ومع ذلك، يجب أن تستوفي هذه القروض عددًا من الشروط الأساسية التي تختلف باختلاف الفئات المتقدمة للزواج، والتي يمكن الاطلاع عليها بالكامل. أبرزها ما يلي

الشروط العامة لقرض الزواج لبنك التسليف 1444

تم الإعلان عن عدد من الشروط الأساسية والمهمة في الموافقة على منح قرض الزواج لأبناء المملكة العربية السعودية، وشروطه على النحو التالي

يجب أن يبلغ المتقدم السن المثالي لمنح القرض والذي لا يزيد عن 70 عامًا ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا.

يشترط أن يكون الدخل الشهري لمقدم طلب القرض أقل من سقف 12،500 ريال سعودي.

يشترط في زواج المقترض الراغب في الحصول على القرض أن يكون الزواج الأول في حياته، باستثناء وجود استثناءات من هذا الشرط، وفقاً لما يلي من ماتت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل دخولها.

يشترط أن تحمل الزوجة جنسية المملكة العربية السعودية أو أي من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي. في حال كانت الزوجة تحمل أياً من الجنسيات العربية والدولية الأخرى، يجب على صاحب العلاقة إحضار موافقة رسمية على الزواج من الجهات المختصة.

يشترط إرفاق عقد زواج رسمي مصدق من المحاكم المختصة في المملكة، مرفقًا بأوراق رسمية أخرى.

ألا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من سنتين حسب التقويم الهجري المعتمد. لوحظ أن التاريخ الهجري يستخدم رسمياً لحساب عدد سنوات الزواج لمقدم الطلب.

تاريخ تقديم طلب القرض هو التاريخ والمدة المحددين.

شروط بنك التسليف لزواج موظف القطاع الخاص 1444

تختلف شروط وضوابط الموظف في القطاع الخاص في حال رغبته في التقدم بطلب للحصول على قرض زواج عن بنك التنمية الاجتماعية، حيث تتمثل أبرز الشروط فيما يلي

يجب إرفاق النموذج الأصلي لتسليم البريد بشرط أن يحمل اسم العميل وتوقيعه واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

إرفاق نسخة من هوية مقدم الطلب بالطلب.

إرفاق صورة من السجل العائلي بشرط إضافة الزوجة إلى هذا السجل.

يجب إحضار نسخة كاملة من عقد الزواج.

إرفاق صورة هوية سارية المفعول للكفيل.

يجب تأمين النموذج الأصلي المرقّم (105) على أن يتم تعبئته إلكترونيًا وطباعته من حساب التمويل في بوابة الطلبات الإلكترونية لبنك التنمية، على النحو التالي يجب أن تكون قد أكملت واستوفت جميع التواقيع الخاصة والطوابع الرسمية من صاحب العمل المعتمد للموظف، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الموافقة 60 يومًا.

يجب إرفاق التفاصيل الكاملة لراتب الكفيل شريطة أن يكون مختوماً وموقعاً من قبل صاحب عمل الكفيل (ولا يتجاوز توقيعه 60 يوماً).

من الضروري إرفاق تفاصيل راتب مقدم الطلب بطلب القرض، والتي يجب أيضًا أن تكون مختومة وموقعة بالكامل من قبل صاحب عمل العميل ومصدقة من الغرفة التجارية، بشرط ألا يتجاوز تاريخ التوقيع ستين يومًا.

ارفاق مدة المشترك وشهادة الاجور الصادرة عن موقع التأمينات الاجتماعية على ان لا يتجاوز تاريخ اصدارها ستين يوما.

إرفاق رقم حساب IBAN لمقدم الطلب الصادر من البنك مختومًا وموقعًا.

يجب على كل من (الكفيل ومقدم الطلب) الحصول على تصريح بياناتي الصادر من وزارة الداخلية (بشرط أن يكون ساري المفعول).

إذا توفيت الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة رسمية ومختومة من وفاة الزوجة.

يجب تأمين القيد العائلي بشرط أن تضاف إليه الزوجة الأولى المتوفاة في حالة الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.

كيفية التقدم لبنك التسليف للزواج 1444

بعد اجتياز جميع الشروط المعلنة، يمكن للمواطنين التقديم على قروض بنك التسليف باتباع الخطوات الإلكترونية التالية

انتقل إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية مباشرة “”.

اختر خيار (تمويل الزواج) ثم اضغط عليه.

نسجل رقم الهوية وتاريخ الميلاد. شريطة أن يتم التحقق من إجراءات إدخال الهوية ورقم الولادة للأفراد من خلال بيانات المواطن الواردة في مركز المعلومات الوطني.

استكمال إجراءات مطابقة المعلومات، ثم الانتقال إلى الحصول على معلومات المواطن من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

متابعة جميع الإجراءات والبيانات الشخصية الأخرى المطلوبة لإكمال الطلب.

الاطلاع على التاريخ الذي يختاره نظام الموقع (بالنسبة للمواطن لإرسال الأوراق المطلوبة عن طريق البريد).

أكمل إجراءات معالجة الطلب في البنك.

نقل مبلغ القرض وتحويله إلى الحساب البنكي لمقدم الطلب.

الموافقة على تحصيل الأقساط من خلال نظام سداد أو من خلال راتب الموظف الحكومي.

شروط التقديم لبنك التسليف للزواج 1444

أعلنت الجهات الإدارية، عبر مواقع التواصل الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية، عن مجموعة من المستندات المطلوبة لإجراءات التقدم لبنك التسليف للحصول على قرض زواج، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون لمقدم الطلب بطاقة هوية وطنية (صالحة).

يجب إرفاق العنوان الوطني.

من المهم لمقدم الطلب أن يكون لديه رقم حساب IBAN الخاص به.

رقم الجوال المسجل في أبشر.

بالإضافة إلى رقم وثيقة الزواج.

شروط الحصول على قرض زواج لمن تزيد أعمارهم عن 55 سنة من بنك التسليف

بالإضافة إلى الشروط العامة المعلنة من خلال بنك التنمية الاجتماعية، يجب أن تمر هذه الفئة من خلال حزمة شروطها الإضافية، والتي جاءت على النحو التالي

يجب استيفاء الشرط الأساسي للعمر المحدد وهو ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا وأن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا أيضًا.

من المهم أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأقصى المسموح به وهو 12،500 ريال سعودي.

يجب أن يكون الزواج الحالي هو المرة الأولى لمقدم الطلب ويستثنى من هذا الشرط الذي وافته المنية زوجته الأولى والوحيدة. من طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها.

يجب أن تكون زوجة مقدم الطلب سعودية فقط، أو من دول عربية أخرى في مجلس التعاون الخليجي. في حال كانت الزوجة من الجنسيات الأخرى، يجب إرفاق قرار بالموافقة الرسمية من الجهات المختصة.

يجب إحضار عقد زواج رسمي صادر من المحاكم المختصة وموقع قانونيًا.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنتين هجرتين. لاحظ أن التاريخ الذي يتم فيه حساب مدة العقد هو التقويم الهجري. يكون تاريخ بداية المدة مع تاريخ تقديم الطلب.



كم مقدار قروض الزواج للائتمان 1444

وتختلف قيمة المبالغ الممنوحة من بنك التنمية الاجتماعية حسب الفئات التي تقدم لها القرض، حيث تمت الموافقة على مبلغ 30 ألف ريال للفئات العمرية التي تتراوح بين (60-65) سنة، في حين تم اعتماد مبلغ 18 ألف ريال. وافق. سعودي للفئة العمرية التي تتراوح بين (65-70) سنة كحد أدنى، بشرط أن يكون المعيار الأساسي في تحديد قيمة القرض مبنيًا على عدة أمور، من أهمها مقدار القسط الشهري يمكن للمواطن الدفع على أساس شهري، والدرجة التي يحتاجها المتقدم للحصول على القرض.

جدول بمبالغ علاوة الزواج من بنك التنمية 1444

ترتبط قيمة القرض المقدم للزواج من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة القسط الذي يمكن للمواطن دفعه شهريًا، وقد تم توضيحها في العلاقة التالية

الفئة المختارة مبلغ القسط الشهري لحامل القرض قيمة مبلغ القرض بما يتناسب مع القسط الفئة الأولى 300 (ريال سعودي) 18000 (ريال سعودي) الصف الثاني 400 (ريال سعودي) 24000 (ريال سعودي) الدرجة الثالثة 500 (ريال سعودي) 30000 (ريال سعودي) الطبقة الرابعة 600 (ريال سعودي) 36000 (ريال سعودي) الدرجة الخامسة 700 (ريال سعودي) 42000 (ريال سعودي) الدرجة السادسة 800 (ريال سعودي) 48000 (ريال سعودي) الدرجة السابعة 900 (ريال سعودي) 54000 (ريال سعودي) الدرجة الثامنة 1000 (ريال سعودي) 60000 (ريال سعودي)

رابط التقدم إلى بنك التسليف للزواج len.scsb.gov.sa

وانطلاقًا من أهمية تلك الرابطة المقدسة في بناء المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي، فقد أتاح بنك التنمية الاجتماعية البرامج المهمة التي يمكن التقدم لها بعد اجتياز الشروط الأساسية التي تم اعتمادها عبر الموقع الرسمي للبنك “” حسب الخطوات. والقواعد التي شرحناها في الفقرات السابقة.

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول شروط بنك التسليف للزواج 1444 ، و مقدار قروض الزواج للائتمان 1444 ، و شروط الحصول على قرض زواج لمن تزيد أعمارهم عن 55 سنة من بنك التسليف ، طريقة التقدم لبنك التسليف للزواج .