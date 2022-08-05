شروط بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 1444 ، لقد إنتشر مؤخراً وجود فرصة الحصول على امكانية سحب سيارة عبر لمن أراد بنك التنمية الاجتماعية للسيارات في المملكة السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة للحصول على السيارات من قبل بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يعتبر قرض السيارة من القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، تابعوا معنا .

بنك التنمية الاجتماعية لتمويل السيارات

تمويل السيارات هو أحد القروض الموجهة لأصحاب الدخل المحدود القادرين على العمل لزيادة دخلهم الشهري، من خلال الحصول على سيارة بتمويل سهل من البنك، وذلك للسماح بممارسة العمل الحر لحسابهم الخاص. يستهدف بنك التنمية الاجتماعية مجموعات محددة للحصول عليها، بما في ذلك

الموظفون براتب 14000 أو أقل.

عاطل عن العمل وغير مأجور.

غير مخدومة من خلال قنوات التمويل التقليدية.

أهداف تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية

يهدف تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق العديد من الأهداف منها

تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق أهداف العمل المرن.

رفع جودة حياة المواطن السعودي.

فرصة لتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

تخفيض معدل البطالة.

الدخل الإضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

الحد من الائتمان غير الرسمي.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 1444

وافق بنك التنمية الاجتماعية على بعض شروط الحصول على قرض السيارة لعام 1444، وهذه الشروط كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة هجرية ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 14 ألف ريال.

تقديم ضمان مقابل التمويل من قبل المقترض.

اجتياز فحص الائتمان.

ألا تزيد مدة التمويل عن 60 شهرًا.

الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول.

لا مخالفات مرورية.

مطلوب التسجيل مع إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة.

يجب أن تكون المركبة مؤمنة.

متطلبات التقدم للحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية عند التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (IBAN) لمقدم الطلب.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

شهادة العمل الحر (لتمويل خدمات متخصصة).

آليات التقدم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 1444

يجب عليك اتباع الخطوات التالية عند التقدم للحصول على تمويل السيارة في بنك التنمية الاجتماعية

تقديم طلب تمويل السيارة من خلال موقع البنك.

يتم التحقق من الأهلية من قبل البنك بعد استلام الطلب.

يرسل مقدم الطلب المستندات اللازمة عبر البريد السعودي.

يصرف البنك مبلغ التمويل لمقدم الطلب.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 1444

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارة باتباع الخطوات التالية

الدخول على صفحة طلب قرض السيارة مباشرة “أ”.

انقر على التقديم الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني.

اختر إضافة طلب جديد من القائمة الرئيسية.

اضغط على الطلب للحصول على تمويل جديد.

اختر خيار “المنتجات المستقلة”.

انقر على أيقونة “مركبات النقل الموجهة”.

قم بتعبئة بيانات طلب التمويل.

اضغط على إرسال.

سيظهر رقم الطلب أمامك.

يمكنك متابعة حالة الطلب في نتائج الإجراء.

يجب طباعة واستكمال النماذج والمستندات المطلوبة من النظام.

حفظ الموعد الذي يحدده النظام لإرسال الأوراق المطلوبة بالبريد.

يتم معالجة الطلب في البنك

يصرف البنك قيمة التمويل إلى “المستفيد أو المورد أو الوكيل”.

حُدِّدت حدود التمويل من بنك التنمية الاجتماعية للسيارات لعام 1444 هـ على النحو التالي

نوع التمويل حدود التمويل رسوم إدارية حماية تمويل السيارات لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال رسوم ادارية لا تزيد عن 4000 ريال سعودي تضاف ضمن قيمة التمويل. حسم من صاحب عمل حكومي أو ضامن مدين

نطاق تمويل بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 1444

أوضح بنك التنمية الاجتماعية الحد الأقصى للتمويل الذي يصل إلى 200 ألف ريال سعودي، حسب نوع السيارة والغرض منها، حيث يختلف نطاق التمويل لقرض السيارة حسب نوع السيارة، سواء كان أجرة عامة، الأجرة الخاصة، المواصلات المدرسية “. تأتي نطاقات التمويل لقروض السيارات في بنك التنمية على النحو التالي

الحد الأقصى لقروض سيارات الأجرة العامة 100،000 ريال (100،000).

الحد الأقصى للقروض الإيجارية الخاصة مائة وخمسون ألف ريال (150.000).

الحد الأقصى لقروض سيارات النقل المدرسي مائتا ألف ريال (200.000).

اللائحة التنفيذية لتمويل بنك التنمية الاجتماعية للسيارات

وافق بنك التنمية الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لتمويل السيارات، وذلك لضمان عدم مخالفة العملاء للدفع وعدم استغلال هذه المساعدة أو انتهاكها. هذه المخصصات هي كما يلي

لا تتم متابعة المشاركات وإلغائها بعد شهر واحد من تاريخ الإخطار.

يجب إدخال جميع المعلومات الائتمانية لمقدم الطلب لاستكمال طلبات التمويل.

يحق للبنك حجز السيارة ومطالبة العميل بدفع المبلغ كاملاً في حالة مخالفة العميل لأي من الشروط المتفق عليها، مثل في حالة توقف العميل عن العمل. إذا تم تسليم المركبة لشخص آخر للعمل عليها أو لقيادتها. إذا تم استخدام السيارة لغرض آخر غير الغرض الذي صممت من أجله. في حال تأخر العميل في سداد الأقساط حيث أن الحد الافتراضي لا يتجاوز 30 ألف ريال غير شامل فواتير الخدمات العامة. إذا رفض سداد الأقساط المستحقة.

يخلي البنك مسؤوليته في الحالات التالية أي مخالفات أو حوادث تسببها المركبة. أي تعويضات أو مطالبات ناتجة عن عدم دفع أقساط التأمين سواء على السائق أو المركبة. أي تجديد أو إنشاء بوليصة تأمين على السائق أو المركبة.

لن يتم إخلاء سبيل أي مستفيد من التمويل قام بسداد القرض بالكامل ما لم يقدم تأكيدًا بنقل ملكية السيارة.

نعم يشترط العمل في أحد التطبيقات لمدة 8 ساعات في اليوم، ويجب أن يكون هذا العمل في وقت الذروة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، والجدير بالذكر أن وقت الذروة هو ما بين 6 صباحًا و 6 صباحًا مساءً، ويومي الجمعة والسبت، تبدأ ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 صباحًا.

أنواع القروض في بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنواعًا عديدة من التمويل للأفراد، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، وهذه الأنواع على النحو التالي

التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عددًا من منتجات التمويل الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة. كما يسمح لهم البنك بتحديد التمويل المناسب للفرد من خلال أداة تفاعلية يمكنك من خلالها إدخال بعض المعلومات عن الفرد، ويمكنك إدخال رابط التمويل الاجتماعي “”.

تمويل الأسر المنتجة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية دعماً مالياً قابلاً للاسترداد بحد أقصى 50،000 ريال سعودي، ويتم تقديمه من خلال وسطاء تمويل مدعومين بمحافظ تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، لتمويل مشاريع الأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات، بهدف دعم الأسر المنتجة مادياً وتشجيعها على مزاولة الأعمال والمهن بمفردها. ولحسابهم الخاص، وكذلك توسيع مشاركة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية. ويمكنك إدخال رابط التمويل مباشرة “”.

برنامج تمويل العمالة الذاتية

تم إنشاء هذا المنتج التمويلي بهدف تمكين المواطنين من أصحاب المهارات والحرفيين لممارسة العمل الحر، بقيمة تمويل تصل إلى 60 ألف ريال للمسار النقدي و 150 ألف ريال لمسار تمويل المركبات، ليكون رافداً مالياً للذات. – الأشخاص العاملون لبناء وتوسيع دخلهم. يمكنك الوصول إلى هذا المنتج وعرض جميع شروط وأحكام “برنامج التمويل”.

تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

تم وضع برنامج تمويل كنف لجميع فئات الأرامل والمطلقات. من خلال البرنامج، يتم توفير الأموال لمساعدتهم على تحمل وتغطية تكاليف الحياة والاحتياجات الأساسية لأنفسهم وأطفالهم. حد التمويل 30 ألف ريال سعودي ويمكنك التقديم على رابط التمويل “”.

التمويل المؤهل من بنك التنمية الاجتماعية

هو منتج للعملاء الذين سبق لهم الحصول على أحد منتجات التمويل الاجتماعي (الأسرة، الترميم، الكنف)، بهدف دعمهم باحتياجاتهم الأسرية المتزايدة، ويصل حد التمويل إلى 60 ألف ريال، وفترة سداد تصل إلى إلى 6 سنوات، ويمكنك التقدم للحصول على هذا التمويل من خلال تسجيل الدخول والاطلاع على “”.

قم بتنزيل تطبيق بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تطبيقًا إلكترونيًا يمكنك تنزيله على أجهزة iPhone و Android، وذلك لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ومن أهمها

معرفة التفاصيل المالية الخاصة بك سواء كنت مقترضًا أو ضامناً.

انظر عملية الدفع الخاصة بك.

تتبع طلب القرض الخاص بك داخل البنك ومعرفة الحالة التي وصل إليها.

الاستفادة من الخدمات الالكترونية المختلفة مثل الافراج عن الحزب وغيرها.

تعرف على عناوين فروع البنك.

إمكانية التواصل مع البنك بشكل سريع و تفاعلي.

طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل، ومن أبرزها ما يلي

رقم الهاتف 920008002. خدمة عامر يمكنك التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية من خلال خدمة عامر من خلال الرقم 199099.

البريد الإلكتروني إنه كذلك. سيتم الرد خلال يوم عمل كامل.

إرسال تقرير إلكتروني يمكنك تقديم تقرير إلكتروني عن طريق الوصول إلى الخدمة “” في أي وقت على مدار الأسبوع، وسيتم الرد عليك خلال 3 أيام عمل كاملة.

الدردشة الفورية ““.

Twitter يمكنك الاتصال بصفحة خدمة العملاء على منصة Twitter “”.

فروع بنك التنمية الاجتماعية يمكنك تحديد فروع بنك التسليف الأقرب إليك عن طريق إدخال “”.

رابط بنك التنمية الاجتماعية للسيارات sdb.gov.sa

يقدم بنك التنمية الاجتماعية برنامج تمويل السيارات، حيث يمكنك الاستفادة منه والتقدم للحصول عليه إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للبنك، والاطلاع على جميع الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب، وكل ما سبق يتم عن طريق الدخول رابط البرنامج ““.

وفي الختام تحدثنا حول شروط بنك التنمية الاجتماعية للسيارات 1444 ، و متطلبات وآليات التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية، واللائحة التنفيذية الخاصة بالتمويل من البنك التنمية الاجتماعية، وأنواع القروض في بنك التنمية الاجتماعية .