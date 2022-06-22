شروط تجديد تأمين السيارة وكيفية الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية والأسعار

شروط تجديد تأمين السيارة الاستعلام عن التأمين على السيارات من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. كان نوعه ، وسنوضح في هذا المقال الطريقة والخطوات وكافة التفاصيل حول تأمين السيارة وشروط تجديد التأمين وأسعار التجديد حسب كل شركة تأمين في المملكة العربية السعودية. يمكنك أيضًا التعرف على إصدار وتجديد تصريح العمل والشروط المطلوبة وطريقة الاستعلام عن رقم دفع تصريح العمل.

شروط تجديد تأمين السيارة والاستعلام عن تأمين السيارة

يمكن للمواطن وكذلك المقيم داخل المملكة العربية السعودية الحصول بسهولة على تأمين السيارة إلكترونيًا. يتم ذلك أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن تأمين السيارة على النحو التالي:

أولا يجب عليك زيارة موقع وزارة الداخلية ثم اختر “استفسار عام عن صلاحية تأمين المركبة” ثم اختر أفراد أبشر وقم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات حساب أبشر الخاص بك ثم اضغط على استعلام عن وثيقة تأمين المركبة ثم ستظهر قائمة السيارات المالكة حدد السيارة التي ترغب في الاستفسار عنها ثم اضغط على الزر لعرض بيانات بوليصة التأمين أمام السيارة المختارة ، وستظهر وثائق التأمين الخاصة بالسيارة. يمكنك أيضًا معرفة كيفية الحصول على رخصة قيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية

استعلام عن تأمين السيارة

كما ذكرنا سابقاً فإن خدمة التأمين على السيارات إلزامية لكل من يملك سيارة في المملكة العربية السعودية ، ومن أهم خدمات التأمين ما يلي:

التأمين على السيارة نفسها لإصلاح الأضرار التي لحقت بجسم السيارة بغض النظر عن مستوى الخسائر الناتجة عن الحوادث التي تتعرض لها السيارة على الطريق سواء كانت خطيرة أو بسيطة بحيث لا تتجاوز قيمة الإصلاح الحد الأقصى للتعويض القيمة.

يوجد أيضًا تأمين ضد الأضرار المادية للطرق لتغطية الأضرار التي لحقت بالممتلكات الأخرى التي تضررت في حادث طريق ، سواء كانت ممتلكات عامة أو سيارات.

يتم تحرير التأمين الشامل إذا تم تغطية جميع النقاط المذكورة أعلاه.

شروط تجديد تأمين السيارة

وضعت شركات التأمين عدة شروط لازمة لتجديد التأمين الشامل ، ويمكننا تقديم أهم شروط تجديد التأمين على السيارات على النحو التالي:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري المفعول.

الفحص الدوري للمركبة ساري المفعول.

دفع رسوم تجديد الطلب.

دفع جميع المخالفات المرورية.

أسعار التأمين على السيارات

تختلف أسعار التأمين من شركة إلى أخرى حسب الميزات التي تقدمها للعميل ، وفيما يلي متوسط ​​أسعار التأمين على السيارات:

ادفع 660 ريال لتحصل على تأمين من MedGulf Insurance.

مبلغ 895 ريال للحصول على وثيقة تأمين للغير من شركة إتحاد الخليج.

750 ريال سعودي للحصول على بوليصة تأمين ضد الغير من أسيج للتأمين.

895 للحصول على الوثيقة من شركة اتحاد الخليج.

في الشركة التعاونية 650 ريال للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل 6000 ريال.

في شركة الوفاء سعر التامين 1050 ريال سعودي.

كيفية تجديد التأمين عبر الإنترنت

في الآونة الأخيرة ، يمكن للمواطنين تجديد تأمين سيارتهم الخاصة دون الحاجة للذهاب إلى مؤسستهم الخاصة ، ويتم ذلك إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر للأفراد

ثم انتقل إلى خيار خدمات السيارة

ثم انقر فوق خيار الخدمات

ثم قم بتسجيل الدخول لتجديد رخصة القيادة الخاصة بك

ثم جدد تسجيل المركبة

ثم وافق على جميع الشروط والأحكام

ثم اضغط على تجديد النموذج

رسوم تجديد تسجيل المركبة 1443

حددت هيئة المرور داخل المملكة العربية السعودية رسومًا ليتمكن المواطن من تجديد مركبه. يمكننا أيضًا عرض معدلات الرسوم على النحو التالي: