شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1444 ، عملت وزارة التنمية والموارد البشرية على منح التسجل للإستفادة من الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل من غير الموظفين هو من الأمور التي يجب أن تخضع للمراقبة اليومية في المملكة ، لأن ملك السعودية لا يحرم أبنائه من أي مساعدة ، لذلك يسمح برنامج الضمان الاجتماعي من تقديم الدعم المالي لهم ، مع توفير فرص التدريب للعاطلين عن العمل ومع ذلك ، لا توجد فرص عمل لهم ، ولكن هنالك معايير يستوجب استيفائها للحصول على الضمان الاجتماعي ، تابعوا معنا .

سجل الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل.

هناك خطوات واضحة للتسجيل فِيْ النظام الاجتماعي وهِيْ كالتالي

• يتم التقديم للبرنامج من خلال منصة الدعم والحماية ورَابِطْها https//hrsd.gov.sa/.

• ستظهر الصفحة الرئيسية أمامك مع الخدمات الإلكترونية.

• إذا كانت هذه هِيْ المرة الأولى التي تقوم فِيْها بالتسجيل، فاستخدم رمز “تسجيل جديد”.

• ثم قم بتسجيل البيانات الأساسية، وهِيْ رقم بطاقة الهُوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي وغيرها.

• ثم قم بالتسجيل.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

هناك أهداف واضحة لهذا النظام وهِيْ

تدريب وتأهِيْل الشباب لفرص العمل المختلفة.

يوفر فرص عمل لأولئك الذين تم تدريبهم وأثبتوا أنفسهم فِيْ مرحَلْة التدريب.

وبالتالي، فإن مستوى الشباب سوف يتحسن.

نتيجة لذلك، ستتحسن فرصك الاقتصادية والاجتماعية.

البرنامج يمنحهم المال حتى يصلوا إلى الخطوة المطلوبة.

امنح الصدقات والزكاة لمن يستحقها حقًا.

الهدف الرئيسي للبرنامج هُو تحويل العاطلين عن العمل فِيْ المملكة إلى منتجين.

معايير الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة الموارد البشرية بدراسة جميع الحالات التي تطلب الضمان الاجتماعي وبناء عليه تم وضع شُروطْ لها وهِيْ