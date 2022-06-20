شروط تسجيل العاملين في العمل المرن في التأمينات وطريقة التسجيل

شروط تسجيل العاملين في نظام العمل المرن مما يساعد على توفير فرص عمل في أكثر من جهة وعلى ساعات عمل مرنة حسب قدرة كل فرد وهذا وفق الشروط من خلال التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل العاملين في النظام المرن. نظام العمل من خلال التحقق من بياناته المسجلة من منصة Rejoice ، تمامًا كما يتم تسجيل عامل التأمينات الاجتماعية في بند المعاش ، ويتم احتساب الساعات على منصة العمل المرنة ، وتقوم المؤسسة بإرسال تنبيه له بأنه يستحق خدمة شهر ولكن إذا لم يكمل العامل العدد المطلوب من الساعات على المنصة يتم احتسابها في رصيده حتى اكتمال العدد المطلوب للتسجيل في التأمينات تم وضع ضوابط معينة تساعد في الحفاظ على حقوق العمال مع هذا النظام. الحد الأعلى للساعات المسموح بالتعاقد عليها مع نظام العمل المرن للموظف في منشأة واحدة هو 95 ساعة في الشهر. لا يمكن نقل عامل بدوام كامل إلى عامل بنظام العمل المرن ، أي قطاع خاضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، سيتم قبول جميع الفئات العمرية التي يمكنها العمل وفق نظام العمل السعودي.

يشترط على أرباب العمل تسجيل العمال وفق نظام التأمينات الاجتماعية ، حفاظاً على حقوق الموظفين والتمكن من الحصول على مزايا التأمين. الموظف الذي تم توثيق عقد عمله في بوابة العمل المرن يتم تسجيله تلقائيًا في أسلوب العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية.

شروط تسجيل العاملين في العمل المرن في التأمينات

يجب أن يكون المسجل في منصة العمل المرنة قد أكمل ما لا يقل عن 168 ساعة عمل ، سواء كان العمل مرتبطًا بواحد أو أكثر من أصحاب العمل. من الضروري استكمال 60 ساعة عمل للفرد في حال تعدد أصحاب العمل. أن يكون سعودي الجنسية. ألا يكون موظفًا حكوميًا أو عسكريًا. ألا يكون مسجلاً في منشأة في فترة إغلاق مؤقت.

كيفية التسجيل للعمل المرن

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة Morn. ثم اضغط على حساب جديد. تم تحديد نوع الحساب. أضف رقم الهوية بشكل صحيح وأضف كلمة المرور. أدخل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واكتب تاريخ الميلاد بالهجري.

قيمة أجر العامل المرن الخاضع للتأمينات الاجتماعية

يتم احتساب أجر العامل على أساس عدد ساعات العمل والأجر المسجل في عقد العمل. الحد الأدنى للتسجيل للعمل المرن واستحقاق التسجيل في التأمين 25 ريال سعودي. أما الحد الأقصى للأجر لموظف العمل المرن فهو 45 ألف ريال سعودي / ساعة مع العلم أنه لا يوجد حد أقصى للأجر في نظام العمل المرن بشكل عام.

والجدير بالذكر أن هناك موانع استعمال لبعض الفئات في المملكة ، ومنها العمالة الوافدة غير السعودية في المملكة ، وكذلك العاملين في القطاعات الحكومية. أيضا ، لا يمكن للمتقاعد التسجيل أو أن يكون عمره أقل من 15 سنة.