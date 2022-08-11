شروط تسجيل حساب المواطن العمر 1444 ، قد أثار الهام العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على معايير وشروط تسجيل العمر عبر حساب المواطن ، وبالبحث على معايير تسجيل حساب المواطن التي تمكنهم من التسجيل العمر عبر حساب المواطن ، ويعد تطبيق حساب المواطن من الحسابات التي يجب على جميع المواطنين التسجيل بها ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية ، تابعوا معنا .

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج لحماية الأسرة السعودية من الآثار الاقتصادية المختلفة التي قد تسبب عبئًا إضافيًا على بعض فئات المجتمع. تتمثل فكرة البرنامج في إعادة توجيه المزايا الحكومية بشكل فعال إلى المجموعات المؤهلة، لتقديم الدعم النقدي الذي يتم تحويله مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين. مما سيسهم في إعادة توجيه المنافع الحكومية، وتلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على احتياجات المستفيدين.

شروط احتساب سن المواطن

وأوضحت حساب المواطنة على الحساب الرسمي على منصة تويتر أنه تم تطبيق عدد من التعديلات المتعلقة باستقلالية الفرد ابتداء من سن الثامنة عشرة حتى الرابعة والعشرين، حيث أشارت إلى ضرورة إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت استقلالية الفرد بما في ذلك أوراق السكن بشرط أن تكون باسم مقدم الطلب. على سبيل المثال، (عقد إيجار موحد أو سند ملكية لسكن أو إقامة معهد أو كلية عسكرية، أو إثبات سكن جامعي). إذا لم يتم تقديم هذه المستندات، فمن الضروري إضافة الشخص إلى رب الأسرة لاستمرار الدعم، مع الأخذ في الاعتبار أنه في كل حالة يزيد عمره عن 24 عامًا، فإن المستندات المتعلقة بالاستقلال ليست مطلوبة أن تعلق.

شروط التسجيل لحساب مواطن واحد

أوضح حساب المواطن بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن الواحد للاستفادة من حساب المواطن، ولكن المواطن الواحد ينقسم إلى فئتين، وهما

للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 عامًا، الشروط التالية مطلوبة التسجيل للحصول على حساب منفصل، دون تقديم دليل على الاستقلال. التسجيل لدى رب الأسرة كمعال.

فئة أقل من 24 سنة، من خلال توفير الشروط التالية في حال كان يعيش مع العائلة يضاف إلى رب الأسرة ولا يحق له التسجيل في حساب منفصل. في حال كان يعيش في مسكن منفصل يتم تسجيله في حساب منفصل، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلاليته.



شروط التسجيل في حساب المواطن للمرأة

يمكن للمرأة السعودية التسجيل في حساب المواطن وفق بعض الشروط المطلوبة ومنها

يمكن للمرأة المهجورة التسجيل في حساب المواطن.

يمكن للمرأة المتزوجة من غير سعودي التسجيل في برنامج حساب المواطن.

يجب أن تكون ملكًا للأب أو الأم قبل الزواج.

يمكن للمرأة التسجيل في حساب المواطن إذا كانت من الفئات التالية الزوجة من عائلة السجين أو غير المؤهل أو الزوجة الغائبة.



شروط الأهلية للحصول على خدمة حساب المواطن 1444

تم اعتماد بعض الشروط العامة لاستحقاق حساب المواطن لتقدير قيمة الدعم الذي ينبغي تقديمه للمستفيد. هذه الشروط هي كما يلي

عدد أفراد الأسرة يزداد الدعم مع زيادة عدد أفراد الأسرة وينخفض ​​مع انخفاض عددهم.

أعمار أفراد الأسرة تزداد قيمة الدعم إذا كانت هناك عائلات فوق سن 18، وتنخفض مع انخفاض عدد الشباب.

قيمة الدخل الإجمالي للأسرة حيث يزداد الدعم في حالة انخفاض الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة، وتنخفض قيمة الدعم مع زيادة إجمالي دخل الأسرة.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن 1444

متطلبات الأهلية لبرنامج حساب المواطن موضحة أدناه

ألا يسكن المستفيد في ملجأ حكومي.

ألا يكون المستفيد محبوسا في أحد سجون المملكة.

أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم تواجد المستفيد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية لتقديم الطلب.

يجب أن تتوافق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات الموثقة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

يجب أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المحدد للاستفادة من الدعم حسب عدد وأعمار أفراد الأسرة.

أن يكون المستفيد من الفئات التالية سعودي. أبناء سعودية متزوجة من أجنبي. حامل بطاقة التنقل. زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطن سعودي.



المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يجب تقديم المستندات المذكورة أدناه للتسجيل في حساب المواطن

بيان دخل الزوجة إن وجد.

بطاقة الرقم القومي وبطاقة العائلة.

بيان الدخل من الجهة التي يعمل بها المستفيد.

رقم الحساب المصرفي “IBAN”، ويجب أن يكون نشطًا ونشطًا.

بيانات الدخل الإضافية التي يحصل عليها المستفيد من إعانات الدولة.

بطاقة الاحوال للعاملين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والعاطلين عن العمل.

التسجيل في حساب المواطن 1444

يمكن للأفراد المستوفين للشروط أعلاه التسجيل وإنشاء حساب جديد في حساب المواطن إلكترونيًا، وذلك باتباع ما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل جديد).

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل الجديد في حساب المواطن ومنها تاريخ الميلاد الهجري. رقم الهاتف المحمول. قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول. أدخل رمز التحقق المرئي.

الموافقة على شروط وأحكام حساب المواطن.

انقر فوق أيقونة “تسجيل”.

سيتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة.

إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة، فسيرسل النظام رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكلمة مرور مؤقتة.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

سجل الدخول على حساب المواطن 1444

تتم خطوة تسجيل الدخول إلى البوابة الخاصة بحساب المواطن باتباع ما يلي

تسجيل الدخول إلى موقع المواطن.

أدخل بيانات التسجيل كما يلي اسم المستخدم في الحقل المقدم. كلمة المرور التي تم إرسالها عن طريق رسالة الجوال. رمز التحقق المرئي.

انقر فوق الزر “تسجيل”.

الأقواس لدعم حساب المواطن 1444

أوضح حساب المواطن الفئات التي تستحق الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 1444 هـ

رب الاسرة

الرجل المتزوج.

أم مستقلة.

أب مستقل.

الأخ الأكبر.

الزوجة غير المؤهلة.

الفرد المستقل.

الشركات التابعة.

زوجات.

أولاد.

المعالون القانونيون.

الفئات المؤهلة لدعم حساب المواطن 1444

كما حددت الوزارة المعنية الفئات المسموحة حسب الفئات التالية

الفئة الأولى تبدأ من صفر راتب حتى 8699 ريال سعودي.

الفئة الثانية للفئات التي تبدأ رواتبها من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة الأفراد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 12 ألفاً و 15299 ريالاً سعودياً.

الفئة الرابعة الأفراد الذين تتراوح رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

الفئة الخامسة الذين تزيد رواتبهم عن 20.160 ريالاً ولا يستحقون الإعالة.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكن الاتصال بحساب المواطن من خلال عدة طرق موضحة أدناه

الرقم القياسي 19912.

خدمة “صوتك مسموع” يمكن الوصول إليها “”.

خدمة المستفيدين يمكن التواصل مع خدمة المستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة 0100 ظهراً وحتى 1000 مساءً مباشرة.

رابط بوابة حساب المواطن ca.gov.sa

يمكنك الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الرسمية على الإنترنت مباشرة “” لمعرفة كافة شروط الأهلية للحصول على الدعم، وإمكانية تقديم طلبات الدعم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على شروط تسجيل حساب المواطن العمر 1444 ، حيث عمل حساب المواطن على تحديد شروط السن للأفراد الراغبين في التقدم والاستفادة من المخصصات المالية المقدمة من حساب المواطن .