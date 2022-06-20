شروط تسهيل للتمويل السعودية 1444 .. المستندات المطلوبة ورقم الشكاوى والاستفسارات

يعد برنامج التمويل السعودي تسهيل من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تتيح للأفراد الحصول على قرض من تسهيل. كما أوضحت الشركة المتحدة عددًا من الأمور التي يمكن للمواطن من خلالها الاستفادة من تمويل المنشأة. أوضحت الشركة شروط التسهيل التمويلي السعودي بالإضافة إلى المستندات. مطلوب للحصول على تمويل 1444.

شروط التمويل السعودي تسهيل

للحصول على تمويل من تسهيل في المملكة العربية السعودية يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يتقاضى الفرد المتقدم للتمويل راتباً شهرياً أقل من 12000 ريال سعودي في حال كان عمر الفرد بين 21 و 25 سنة.

إذا كان عمر طالب التمويل ما بين 25 و 60 سنة ، يجب ألا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يتم توظيف الفرد المتقدم للحصول على تمويل من قبل صاحب عمل معتمد من قبل برنامج تسهيل.

ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر.

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية يجب ألا يزيد راتبه الشخصي عن 5000 ريال سعودي.

في حال كان طالب التمويل من المنشأة السعودية مقيمًا في المملكة العربية السعودية ، يجب ألا يقل راتبه الشهري عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

الجهة الممولة لمنشأة الحد الأدنى لمدة التوظيف سنة واحدة لجميع المقيمين.

تسهيل للتمويل السعودية رقم

اعلنت الشركة السعودية للتسهيلات التمويلية السعودية عن توفر رقم مجاني موحد لتقديم الاستفسارات والشكاوى حول التمويل حيث يمكنك الاتصال على الرقم 920004123

المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على تمويل من تسهيل

يجب أن تكون المستندات المطلوبة متوفرة من تسهيل للتقدم للتمويل ، والمستندات اللازمة هي كالتالي:

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

نسخة من تصريح الإقامة للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم قد سجل عنوانه الوطني لدى البريد السعودي.

تقديم إثبات إثبات الراتب.

يجب إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر من الراتب.

مزايا التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل في المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات للأفراد ، حيث يتم منح الأفراد قروضًا تتميز بالعديد من المزايا ، ومن أبرزها ما يلي: