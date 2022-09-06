شروط تغيير الاسم في الاحوال المدنية 1444 ، أتاحت المملكة العربية السعودية على اتاحة إحدى الخدمات عبر هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بإمكانية العمل على تغير الاسم للأشخاص الذي يودون تغير أسمائهم ، وياتي ذلك ضمن معايير وشروط أعلنت عنها هيئة الأحوال المدنية ، ممات دفع الكثير من المواطنين لمعرفة الطريقة التي تمكنهم من العمل على تغير الأسماء الخاصة بهم ، كما أعلنت الأحوال المدنية بإمكانية تغير اسمائهم في الاحوال المدنية عبر الموقع الرسمي لمنصة الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر ، تابعوا معنا .

الأحوال المدنية السعودية

تم إنشاء وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية يوم الثلاثاء 9 شوال / 1395 هـ الموافق 14 أكتوبر 1975 م للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية المعمول بها. يتم تسجيل المواطنين أيضًا.

اختصاصات هيئة الأحوال المدنية السعودية

فيما يلي بعض أبرز اختصاصات ومهام المكانة السعودية

تنفيذ نظام الأحوال المدنية المعمول به ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى جميع التعليمات المرفقة به.

ضبط الأحوال المدنية لكل مواطن، وتسجيل وتسجيل جميع الوقائع المتعلقة بهذه الحالة من حياته في السجلات التي تعين في الأحوال.

تسجيل الفعاليات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج.

تنفيذ نظام الجنسية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات المرفقة به.

إصدار بطاقات الأحوال المدنية المعروفة بالهوية الوطنية وإصدار قيد الأسرة وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة.

إصدار تصاريح الحج للمواطنين.

تنظيم السجل المدني المركزي وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن سعودي.

توفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية.

تنسيق العمل بين فروع جهاز الأحوال المدنية وتوفير متطلباته الإدارية من الموظفين والتجهيزات المختلفة.

وضع التعليمات التي تهدف إلى تنظيم العمل في الوكالة وتها بشكل مستمر لضمان حسن الأداء.

إعداد تقارير إحصائية يومية وشهرية وسنوية عن حركة إصدار البطاقات والمستندات الصادرة عن الهيئة في إداراتها المختلفة والمنتشرة في أنحاء المملكة.

إعداد الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها فنياً للقيام بأعمال جهاز الأحوال المدنية من خلال مراكز تدريب متخصصة لتنمية القدرات في مجال عمل الوضع السعودي.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزوير المستندات الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية.

ضبط الغش والترويج واستعمال وثائق الأحوال المدنية بشكل غير نظامي، ومكافحة هذه الأعمال.

العمل على تطوير مستندات الأحوال المدنية بما يحد من تزويرها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة.

المشاركة في دراسة ومعالجة الظواهر المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية، لأن جهاز الأحوال المدنية من القطاعات التي لها اتصال مباشر مع الجمهور من مواطنين ووافدين.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية 1444

يجب استيفاء الشروط والمتطلبات التالية عند تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

يجوز لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره تغيير الاسم بموافقته على أن يكون التغيير لأول مرة أو العودة إلى الاسم السابق عن طريق مكاتب الحالة.

تقديم طلب تغيير الاسم إلى المديرية العامة للأحوال بالمنطقة إذا كان التغيير مطلوبًا بعد المرة الأولى مع توضيح السبب.

لا يجوز تغيير الاسم إلى أي من الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.

لا بد من إثبات كلمة الابن أو الابنة بين الاسم الأول واسم الأب وبين اسم الأب واسم الجد.

لا يجوز أن يشترك أخوان أو أختان من نفس الأب في نفس الاسم ما دام كلاهما على قيد الحياة، ولا يجوز للابن أن يسمي أبيه بنفس الاسم.

يجب الالتزام بقواعد اللغة العربية في الاسم الجديد عند تغيير الاسم.

يجب أن يكون تسجيل الاسم الأول في السجل المدني خاليًا من أي ألقاب.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية للأبناء 1444

يمكن تغيير الاسم الأول للأطفال في المملكة العربية السعودية بالشروط التالية

يتم تغيير الاسم الأول لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بموافقة إحدى الفئات التالية الاعتراف المباشر بوالديه. إقرار من الولي الشرعي. إقرار بتفويض من الوالدين عبر المنصة الإلكترونية. شكر وتقدير من وكالة خاصة.

لا يجوز استخدام الأسماء المركبة أو الأسماء المخالفة للشريعة.

اثبات كلمة الابن او الابنة بين الاسم الاول واسم الاب.

لا ينبغي أن يكون هناك شقيقان أو أختان على قيد الحياة بنفس الاسم إذا كان لهما نفس الأب.

لا يجوز للابن أن يشارك والده بنفس الاسم.

الالتزام بقواعد اللغة العربية بالاسم الجديد للطفل.

تسجيل الاسم الأول في الأحوال المدنية بدون ألقاب.

خطوات تغيير الاسم في الحالة المدنية 1444

على مواطني المملكة العربية السعودية اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية تغيير الاسم في الأحوال المدنية

الإعلان عن رغبة المواطن في تغيير الاسم من خلال إحدى الصحف أو الصحف المحلية، ويجب أن يمر شهر كامل من تاريخ النشر قبل تغيير الاسم.

إنشاء صحيفة جنائية للتأكد من عدم وجود سجلات جنائية للمواطن الذي يريد تغيير اسمه، وذلك لتجنب أساليب الغش والتزوير.

– تأكيد قرار تغيير أو تعديل اسم المواطن وتوثيقه، مع الإعلان عن ذلك التوثيق في إحدى الصحف الرسمية المحلية بالمملكة.

تحميل استمارة رقم 203 من نماذج الأحوال المدنية ثم طباعتها وتعبئتها وهي الاستمارة الخاصة بتغيير الاسم.

كتابة تقرير يوضح الاسم القديم والاسم الجديد الذي يرغب المواطن في التغيير إليه، بالإضافة إلى توضيح أسباب تغيير الاسم في التقرير.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية لمن يريد تغيير اسمه، ونسخة من بطاقة الأحوال المدنية لوالده، بالإضافة إلى صورة البطاقة العائلية.

المصادقة أو الختم أو التوقيع من قبل رئيس بلدية الحي أو إمارة المنطقة أو الشرطة على استمارة التغيير التي تمت طباعتها من خلال الموقع الإلكتروني بعد أن قام المواطن بتعبئتها بشكل صحيح.

تسليم المستندات والنماذج السابقة إلى مكتب الحالة لتقديمها إلى اللجنة المختصة للاعتماد، ثم ة الأوضاع في التاريخ المحدد للموافقة على التغيير بعد انتهاء اللجنة من النظر في الطلب.

استلام ملف البيانات الجديد بعد موافقة اللجنة المختصة ثم التوجه للكاتب العدل برفقة شاهدين لتوثيق تغيير الاسم إلى الاسم الجديد.

– استلام الورقة بضرورة نشر إعلانين في الصحف للإعلان عن نية المواطن تغيير الاسم بشرط أن تكون إحدى هذه الصحف رسمية.

العودة إلى ديوان الأحوال المدنية لاستلام كتاب موجه إلى إدارة البحث الجنائي، بعد توثيق الطلب من كاتب العدل، بالإضافة إلى انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

قم ببصمة أصابع الشرطة وانتظر حتى يتم التحقق من الإذن بتغيير الاسم، مع التأكد من أن السجل الجنائي واضح وعدم وجود عوائق أو عوائق أمام التغيير.

الحصول على خطاب من المباحث السعودية وتقديمه إلى مكتب الأحوال المدنية لاعتماد الاسم الجديد.

استلام وثيقة مصدقة بحالة الاسم القديم والاسم الجديد لبدء تغيير الاسم في مختلف الدوائر الحكومية الأخرى ؛ هذه الوثيقة شرط لتغيير الاسم في الأقسام المذكورة أعلاه حتى بعد إصدار بطاقة وطنية جديدة بالاسم الجديد.

المستندات المطلوبة لتغيير الاسم في السعودية

القائمة التالية تحتوي على جميع المستندات المطلوبة لتغيير الأسماء في الحالة المدنية السعودية

البطاقة المدنية للمواطن الذي يرغب في تغيير اسمه.

بطاقة الأحوال المدنية للأب.

دفتر الأحوال المدنية للأسرة.

استمارة تغيير الاسم بعد تعبئتها.

يتضمن التقرير ما يلي الاسم الحالي. اسم جديد. سبب تغيير الاسم.



الأسماء الممنوعة من قيدها في الأحوال المدنية 1444

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على جواز تسجيل أي أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية، صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث الأكاديمية والافتاء، ومنهم عبد الرسول وعبد الرسول. لات. الأسماء المركبة مثل قمر الزمان ومحمد خالد.

تحميل استمارة تغيير الاسم في الحالة المدنية

قم بتنزيل نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “الأحوال المدنية”.

انقر فوق النماذج من القائمة اليسرى.

اضغط على استمارة طلب التعديل من قائمة النماذج.

انتظر حتى ينتهي الموقع من تحميل النموذج.

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في النموذج.

انقر فوق حفظ باسم من القائمة المنسدلة.

اختر تنزيل الدورة التدريبية، ثم انقر فوق حفظ.

شروط تغيير الاسم في الاحوال المدنية 1444 ، تعتبر عملية تغير الأسماء من الامور التي تهتم بها هيئة الأحول المدنية داخل المملكة ، والتي يستوجب اتباع الاجراءات والمعايير الخاصة بتلك العلمية للتأكد من عدم وجود تلاعب أو احتيال يلوث الرغبة في تغيير أسماء أي من المواطنين .