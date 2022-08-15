شروط تقديم ارامكو لخريجي للجامعيين 1444 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول الوطن العربي بالتعرف على على شركة ارامكو والمعروفة باختصاصها بالتداول 2022 ، وذلك نظراً الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها شركة أرامكو ، والمميزات التي تتميز بها شركة ارامكو مقارنة بالشركات الأخرى ، تسائل العديد من خريجي الجامعات والثانوية العامة حول اشروط والمعايير الخاصة لتقديم لشركة ، تابعوا معنا .

شركة أرامكو السعودية

أرامكو هي واحدة من أكبر وأهم شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية. تأسست لأول مرة في عام 1933. تساهم أرامكو في تطوير وإنتاج المواد الكيميائية من أجل دعم الإنتاج العالمي. تضم أرامكو العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، من بينها توجيه استهلاك الطاقة في مختلف المجالات، إلى جانب أنها تتيح للأفراد التقديم على برامجها المختلفة وفق مجموعة من الشروط والضوابط.

شروط تقديم أرامكو لخريجيها لطلبة الجامعة 1444

تم فرض مجموعة شروط على طلاب الجامعات للتقدم إلى أرامكو، منها ما يلي

أن يكون الخريج سعودي الأصل والأصل.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات المطلوبة تخصص هندسي. تخصص الحاسبات والعلوم التقنية. تخصص الأعمال. تخصص في القانون. تخصص العلوم. تخصص الآداب والآداب.

في حالة وجود خبرة يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات.

يشترط التأكد من أن معدل الخريجين لا يقل عن (2-4) أو (3-5) في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

ألا يقل المعدل التراكمي للخريج عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) في التخصصات الإدارية.

يشترط إجراء جميع الاختبارات للقبول في الشركة، بما في ذلك المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

أن يكون الخريج مسجلاً رسمياً بالهيئة السعودية للمهندسين.

كيفية التقديم على أرامكو لخريجي الجامعات 1444

يتم التقديم والتسجيل لدى أرامكو السعودية من خلال الخطوات التالية

انتقل من خلال الرابط لتقديم طلب للحصول على تخصصات أرامكو “”.

اختر التخصص المطلوب.

انتقل إلى صفحة الوصف الوظيفي للتخصص.

انقر على أيقونة الإرسال.

أضف جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق خيار الإرسال.

التحقق من مستندات وشهادات مقدم الطلب من قبل الجهات المختصة.

منح المتقدم جدول اختبار في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

يتم إرسال رسالة لنتائج الاختبار إلى رقم الهاتف المحمول.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى أرامكو للطلاب الجامعيين

يجب إرفاق المستندات الرسمية على النحو التالي عند التقديم إلى أرامكو

إرفاق بطاقة الأحوال الشخصية لمقدم الطلب.

الحصول على بطاقة عائلية لولي الأمر.

وجود نسخة مصدقة ومحدثة من كشف درجات مقدم الطلب.

إرفاق رسالة من الجامعة تؤكد استمرار الطالب في نفس التخصص الحالي متضمناً فرع الجامعة وتاريخ التخرج.

كيفية التواصل مع أرامكو السعودية

يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال قنوات الاتصال التالية

رقم الهاتف اتصل على +966 13-874-3333

البريد الإلكتروني Email [email protected]

عنوان الشركة التوجه إلى أرامكو السعودية ص. 5000، الظهران 31311، المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني انتقل إلى الموقع الرسمي للشركة “”.

رابط التقدم بطلب للحصول على أرامكو السعودية

يتم تقديم طلب التسجيل في أرامكو لخريجي الجامعات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت “” حيث توفر الشركة إمكانية التعرف على شروط التقديم وماهي مواعيد التسجيل ونتائج الترشيح بالإضافة إلى أهم التخصصات المطلوبة.

شروط تقديم ارامكو لخريجي للجامعيين 1444 ، حيث تعرفنا على الشروط والمعايير الخاصة والتي تمكن الخريجين من التقدم للشركة للعمل بها ، وأوضحنا طريقة التقديم على أرامكو، وأبرز المستندات المطلوبة ، وأرفقنا ألية التواصل مع أرامكو السعودية.