شروط تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمين والمعلمات حول التعرف على الشروط والمعايير الخاصة بالحصول على طلب ترقية الرخصة المهنية 1444 ، كونها من الأمور المهمة والخاصة بمهنة التعليم داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أنه أصدرت عن هيئة التدريب وتقييم التعليم في المملكة ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

هو اختبار يخضع له المعلم من أجل الالتحاق بوظائف تعليمية مختلفة في المملكة العربية السعودية. يعتبر اختبارا مخصصا لقياس القدرات التعليمية والتخصصية للمعلمين والمعلمات يتم من خلاله المقارنة بين المعلمين والمعلمات لاختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظيفة التعليمية. والجدير بالذكر أن هذا الاختبار يخضع لإشراف هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمركز الوطني للقياس. والجدير بالذكر أن الاختبار يشمل 38 تخصصًا، يتم فيها اختبار المعلم في كل تخصص على حدة، بهدف قياس كفاءة المعلم للالتحاق بالتخصص التدريسي.

طلب ترقية الرخصة المهنية 1444

تقدم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من مستوى إلى آخر وفق بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم ترقية الموظف، حيث المنصوص عليها في المادة 4 من لائحة التراخيص المهنية للوظائف التعليمية، حيث يمكن لكل معلم الحصول على الترقية المناسبة، في حالة استيفاء شروط الترقية، لضمان حصول الموظفين على الترقية التي يستحقونها وضمان خدمة يتم تسهيل الكادر التعليمي بكل شفافية.

شروط تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية

يتم تقديم طلب ترقية المعلمين وفق بعض الشروط المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون لدى المعلم رخصة مهنية رسمية.

أن يعمل المعلم في وظائف التدريس.

امتلاك المهارات والخبرة اللازمة لكل رتبة وظيفية.

الوصول إلى الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني للمعلم.

يجب إكمال أربع سنوات من الرتبة الوظيفية قبل طلب الترقية إلى درجة أعلى.

تعمل آلية ترقية المعلم تدريجياً من صف إلى آخر.

يجب ألا يقل الأداء الوظيفي عن “جيد جدًا” في آخر 3 سنوات.

كيفية تطبيق طلب ترقية المعلم 1444

يمكن للمدرسين تقديم طلب لترقية رخصتهم المهنية والانتقال من مستوى وظيفي إلى مستوى أعلى، على النحو التالي

انتقل إلى نظام “أسعار الخدمة الذاتية”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم عن طريق إدخال ما يلي اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق “الموظف الخدمة الذاتية”.

انقر فوق علامة التبويب “ترقية الخدمة الذاتية”.

اكتب جميع البيانات التي يطلبها النظام.

إرفاق صورة من الرخصة المهنية للموظف.

انقر فوق تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن الرخصة المهنية 1444

فيما يلي خطوات الاستعلام عن الأمر إلكترونيًا من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب

الوصول إلى رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب “”.

قم بتسجيل الدخول من خلال خدمة الوصول الموحد.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر على “متابعة”.

اكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق ‘إرسال.

ستظهر بيانات الرخصة المهنية.

خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمين بنظام فارس

يمكنك الاستفسار عن ترقية المعلمين عبر منصة فارس كالتالي

الوصول إلى نظام “Knight”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

اختر علامة التبويب الخدمة الذاتية للترقية.

انقر فوق ترقية الدقة.

ستظهر نتيجة الترقية.

طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم

يمكن التواصل مع هيئة التقييم والتعليم من خلال قنوات الاتصال التالية

الهاتف الموحد 920033555. يمكنك الاتصال بنا من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.

موقع الكتروني “”.

رابط تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية 1444

يمكنك الانتقال إلى الرابط لتقديم طلب لترقية الترخيص المهني مباشرة “” واتباع خطوات تقديم طلب الترقية المرفق أعلاه بعد التأكد من استيفاء شروط الترقية، وانتظار استجابة الجهة المنظمة إلى قبول الترقية أو الرفض.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على شروط تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية 1444 ، و طرق التواصل مع هيئة التقويم والتعليم ، و خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمين بنظام فارس ، و