شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 والتخصصات المطلوبة في دورة الضباط الجامعيين

بعد إعلان لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بدورة ضباط الجامعة 1444 ، بدأ البحث في زيادة شروط التقدم إلى كلية الملك خالد العسكرية 1444 لشباب الجامعة في عام 1444. المملكة التي حلمت بالالتحاق بالخدمة العسكرية. بالتسجيل في الدورة ، ومن خلال هذا المقال نقدم لك رابط التسجيل في كلية الملك خالد وكذلك المستندات والأوراق المطلوب تقديمها في الطلب الإلكتروني وكافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في الدورة.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_من_وطنية_جارديعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي الشهادات الجامعية. للتعليمات قم بزيارة الرابط التالي:

https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 21 يونيو 2022

شروط التقديم لكلية الملك خالد العسكرية 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل. يستثنى من شرط الأصل كل من نشأ مع أحد والديه خارج المملكة أثناء خدمته للوطن. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي في التخصصات المطلوبة. أن يتمتع بصحة عامة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله. ألا يزيد العمر وقت التسجيل عن 27 سنة ، والاختصاصات الطبية لا تزيد عن 30 سنة. الحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة للقبول بالكلية. إجراء اختبار القدرات العامة الذي يجريه المركز الوطني للقياس للتخصصات النظرية. في حالة الزواج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية والأصل والأصل. اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية بشكل حاد.

تاريخ التسجيل لدورة الضباط بالجامعة 1444

يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم 26/26/2022 الساعة العاشرة صباحا ، وينتهي يوم الخميس 30/6/2022 الساعة العاشرة صباحا.

طريقة التسجيل الالكتروني

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الجامعة kkmar.gov.sa .

. الضغط على ايقونة القبول والتسجيل للطلاب الجامعيين.

تسجيل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب الإلكتروني.

ثم انقر فوق الرمز للموافقة على الشروط والأحكام.

قم بتأكيد البيانات ، ثم أرسل الطلب واطبعه ، واحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

كلية الملك خالد العسكرية

هي كلية عسكرية مقرها العاصمة السعودية الرياض. وافتتحه المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1403 هـ. تمنح الكلية الخريجين درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية ، ويتم تعيينهم في قوات الحرس الوطني السعودي.