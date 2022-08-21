شروط تقليل الاغتراب ، يتساءل الكثير من الطلبة المصريين عن شروط تقليل الاغتراب، وما هو تقليل الاغتراب، تقليل الاغتراب هو ان يقوم الطالب بعمل تعبئه طلب الكتروني للجامعة التي سيدرس فيها والتي من خلاله سيتم احضار الطالب وثائقه كامله للحصول على طلب التنسيق حسب الجامعة المعلن عنها، فعلى سبيل المثال طالب من جامعة القاهرة اتى تنسيقه في جامعه بنها فيكون تنسيقه في جامعه بنها فسيذهب الى جامعه بنها للحصول على أقامه لإكمال دراسته الجامعية.

شروط تقليل الاغتراب

شروط تقليل الاغتراب عن طريق حصول الطالب على التنسيق الخاص به وتوصيله للمكان الذي سيدرس فيه، ويأتي ذلك ضمن قرار وزارة التربية والتعليم من خلال اصدار التنسيق للطالب، ولا يعني ذلك ان الطالب سيغير التنسيق الخاص به بطلب اخر، بعد اعلان المرحلة الثانية للتنسيق يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب في المرحلة الأولى والثانية، ويتم اعلان النتائج في نسبه لا تزيد عن عشره في المئة وفقا لاستيعاب الكلية المراد التحويل فيها ويكون ذلك ضمن اطار المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها الطالب، وبعد اعلان النتيجة في المرحلة الثالثة سيتم فتح باب للتحويلات بنفس القواعد التي ذكرت في المرحلة الأولى والثانية.

ما هو تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب هو ان يقوم الطالب بالدخول الى موقع وزاره التربية والتعليم وعمل طلب للحصول على طلب تقليل الاغتراب، والذي يتضمن ان يكون الطالب في نفس المدينة التي يعيش فيها ويقلل ذلك من اغترابه الى مدينه أخرى، كمن يدرس في جامعة القاهرة ويأتي تنسيقه في جامعة بورسعيد فيكون للطالب أحقية في ان يقدم طلب بتقليل الاغتراب من خلاله ستقوم الوزاره بعمل طلب لنقله الى مكانه في مدينته التي يعيش فيها.

كيف اقوم بتقليل الاغتراب

يقوم الطالب بالدخول الى بوابة الحكومة المصرية الى دائرة تنسيق القبول في الكليات والمعاهد، ومن ثم يقرا الارشادات الموجودة للطالب لطلب تنسيق وتقليل الاغتراب عن طريقه يتم تعبئه طلب تقليل الاغتراب للطالب لنقله الى الكلية التي يريدها.

بعد دخول الطالب الى الموقع الالكتروني الخاص بالحكومة الخدماتية للتعليم سيقوم الطالب بتعبئة الطلب لنقله الى الجامعة التي تكون قريبة منه حسب مدينته التي يعيش فيها.