شروط تمويل الوطنية أفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

الشركة الوطنية للتمويل شركة سعودية متخصصة في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والأفراد وفق الشريعة الإسلامية. السيارات جديدة أو مستعملة.

أنواع مؤسسة التمويل الوطنية

تمويل المرابحة

تمويل السيارات

تمويل المرابحة من الشركة الوطنية

هو تمويل مخصص لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بهدف شراء صاحب المشروع لعقار تجاري.

ومن مميزاته أن فترة السداد تصل إلى 30 شهرًا.

كما أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ، وقد تمت مراجعته من قبل لجان شرعية متخصصة.

لا تحتاج إلى تحويل الراتب للحصول على التمويل.

أنت لا تحتاج إلى راع.

يمكن تمويل العملاء من أي جنسية سواء كانوا سعوديين أو مقيمين في المملكة من أي جنسية.

شروط الحصول على تمويل المرابحة من الوطنية

أن يكون المتقدم يمتلك مشروعاً صغيراً أو متناهياً الصغر ويرغب في تمويله.

يوقع المستفيد العقد في مقر الشركة.

يتم خصم الرسوم الإدارية من مبلغ التمويل.

تمويل السيارات من الوطنية للأفراد

تمول الشركة الوطنية عملية شراء السيارات بطرق مختلفة مثل تمويل التأجير وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة ، بمعدل سنوي يبدأ من 10.36٪.

يمكنك شراء أي نوع من السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة وفق برنامج المقدّم لتمويل السيارات.

من أهم مزايا تمويل السيارات من الشركة الوطنية السعودية:

متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن للعميل شراء أي سيارة من أي ماركة سواء كانت جديدة أو مستعملة بشرط أن يتناسب سعرها مع الحد الائتماني للعميل.

يمكن للعميل الحصول على الموافقة على تمويل السيارة خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

يمكن أن تصل فترة السداد إلى 60 شهرًا.

هامش ربح 55٪.

بدون كفيل.

متاح لجميع الجنسيات.

يمكن للشخص الذي حصل على التمويل السفر خارج المملكة في أي وقت.

المستندات المطلوبة لتمويل الأفراد من الوطنية

عرض سعر ومواصفات السيارة المراد تمويلها.

رخصة قيادة سارية المفعول بإسم العميل.

كشف حسابك البنكي لآخر 3 أشهر قبل التقدم بطلب التمويل.

نسخة من إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين.

إثبات من جهة العمل للمسمى الوظيفي وإجمالي الدخل الشهري والتزاماتك المالية وتاريخ الالتحاق بالعمل.

استمارة طلب تمويل معبأة بالبيانات المطلوبة.

نسخة من الهوية ورخصة القيادة سارية المفعول.

تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل وإجمالي الدخل الشهري.

شروط الحصول على التمويل الوطني للأفراد

من أجل الحصول على تمويل الوطنية للسيارات ، سواء كان تمويل شراء أو إيجار ، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

أن يكون الراتب الشهري الإجمالي 4500 ريال سعودي.

لقد أمضيت ستة أشهر على الأقل في مكان عملك.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عامًا.

ألا تقل خدمة الموظف لدى صاحب العمل عن ستة أشهر.

أن لا يقل الدخل الشهري عن (4500) ريال.

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارات الوطني

يمكنك التقديم عبر الموقع الرسمي لـ شركة التمويل الوطنية السعودية.

سيتم الاتصال بك من قبل موظفي الشركة لإبلاغك ببقية الإجراءات.

رقم التمويل الوطني

للاستعلام عن الوطنية للتمويل يمكنك الاتصال على رقم الشركة الوطنية للتمويل التالي:

رقم التمويل الوطني