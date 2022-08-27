شروط خدمة كفالة الايتام في منصة احسان 1444 ، تعتبر منصة احسان إحدى المنصات العاملة في الجانب الخيري وتقديم المساعدات داخل المملكة العربية السعودية ، ودئاماً تبحث المنصة بشتى الطرق على تقدم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والأسر المحتاجة، وياتي الهدف لإنشاء المنصة على تقوية أواصر المحبة والمودة بين الناس ، ويتم ذلك عن طريق جمع التبرعات وتقديمها للأيتام والمحتاجين، تابعوا معنا .

منصة إحسان الخيرية

منصة إحسان هي المنصة الوطنية للعمل الخيري. تم إنشاء المنصة بأمر ملكي في المملكة العربية السعودية برقم 48019 عام 1444 هـ. كان الغرض من المنصة هو إتاحة الفرصة للمانحين لتقديم الدعم المالي للأيتام، وتقديم جميع وسائل المساعدة من خلال المساهمة في توفير احتياجاتهم الحياتية والمعيشية. وتأمين حياة مستقرة لهم ولأسرهم مما يعزز من قيمة المسؤولية الاجتماعية خاصة مع هذه الفئة المهمة في المجتمع التي تحتاج إلى عناية ورعاية خاصتين.

شروط خدمة كفالة الأيتام على منصة إحسان 1444

خدمة كفالة اليتيم من الخدمات المتميزة التي تقدمها منصة إحسان، وهي خدمة تعمق التكافل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع السعودي، من خلال تقديم الدعم لمن يستحقها.

أن يكون يتيم سعودي.

أن اليتيم غير متزوج.

أن لا يزيد عمر اليتيم عن 18 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون اليتيم مسجلاً لدى إحدى الجمعيات الرسمية.

كيفية التقديم على منصة إحسان

يمكنك التقديم على منصة إحسان باتباع الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى منصة إحسان “”.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الخيار الموجود على يسار الصفحة.

اكتب رقم الهاتف.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق إرسال رمز التحقق.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على رمز التحقق إلى هاتف المستخدم.

أدخل الرمز لإكمال عملية تسجيل الدخول.

كيفية التبرع على إحسان 1444

تتيح منصة إحسان في السعودية للمستخدمين التبرع للأيتام والأسر المحتاجة باتباع الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى منصة إحسان “”.

انقر فوق خيار التبرع الآن في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة.

ستظهر خيارات التبرع.

حدد واجهة التبرع التي سيتم التبرع بها.

انقر فوق خيار التبرع الآن أسفل المشروع المحدد.

تسجيل دخول المستخدم.

أدخل معلومات الدفع الخاصة بك، بما في ذلك الاسم المكتوب على بطاقة رقم الهوية. رقم البطاقة. رمز الحماية. تاريخ انتهاء الصلاحية.

انقر فوق تبرع الآن.

سيتلقى المستخدم رسالة تؤكد إتمام العملية.

توفر المنصة أيضًا القدرة على إهداء تبرع لأحد الأقارب كهدية من خلال النقر على الخيار الذي أريد تقديم هذه المساهمة كهدية.

اكتب المعلومات التالية اسم المرسل. اسم المانح. رقم الهاتف المحمول.



ما هي أهداف منصة إحسان

لمنصة إحسان مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وتشمل هذه الأهداف ما يلي

تفعيل الدور المجتمعي للعمل الخيري.

تقوية حب الوطن.

دعم القطاعات غير الربحية وزيادة المشاركة فيها.

تقديم العمل الخيري بشفافية ومصداقية عالية.

يمكن للمشاركين والمساهمين الاطلاع على نتائج أعمالهم الخيرية.

تقدير العاملين في الأعمال الخيرية ليكونوا قدوة يحتذى بها.

تحقيق التكامل بين المؤسسات والمنظمات غير الربحية وبين القطاعات الحكومية.

طرق التواصل مع منصة إحسان

منصة إحسان الخيرية هي إحدى المنصات التي توفر أكثر من طريقة للتواصل معها للاستعلام والاستفسار عن كل ما يتعلق بالمنصة، ويتم ذلك وفق الآتي

رقم التواصل لمنس احسان 8001247000.

حساب تويتر يمكنكم التواصل مباشرة مع منصة إحسان على تويتر “”.

رابط منصة إحسان الخيرية

منصة إحسان الخيرية إحدى المنصات التي تقدم العديد من الخدمات المتميزة للمحتاجين والأيتام. تقوم المنصة بجمع التبرعات من المتبرعين وتقديمها على شكل مساعدات ومساعدات للأسر المحتاجة. أدناه نرفق رابط الدخول المباشر إلى منصة إحسان الخيرية “”.

شروط خدمة كفالة الايتام في منصة احسان 1444 ، هي منصة أطلقت لتحقيق التكافل والمودة بين الأشخاص داخل المملكة ، وجاء امر إنشائها بأمر ملكة داخل السعودية ، وتعمل دائماً على المساهمة في توفير احتياجاتهم الحياتية والمعيشية لتحقيق سبل العيش الكريمة للمواطنين .