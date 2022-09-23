شروط خدمه توثيق عقود الإيجار الكترونيا عبر منصه ابشر ، تعد خدمة مستندات المتعلقة بعملية توثيق عقد الإيجار من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تلقيها بشكل الكترونياً من خلال الدخول الى منصة أبشر ضمن الاجراءات التي تم الإعلان عنها في الأوقات الماضية عبر الصفحة الرسمية للمنصة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، و بالتالي سنوضح شروط خدمه توثيق عقود الإيجار الكترونيا ، تابعوا معنا .

شروط توثيق العقد

كَمْا أوضحت المنصة أهم الشُروطْ والمتطلبات التي يجب توافرها عند طلب الخدمة. والتي نوضحها من خلال ما يلي

خدمة العقد تحت التوثيق.

فِيْ حالة عدم تقديم العقد، يجب استشارة الوسيط الذي أنشأ العقد.

يتم قبول العقد من قبل المالك ثم قبوله من قبل المستأجر أو وكيله.

فِيْ حالة تعديل العقد، يجب رفض المصادقة.

تعديل العقد مع الوسيط.

إرسال العقد مرة أخرى للتوثيق.

بعد ذلك تختفِيْ العقود المعروضة فِيْ الحالات التالية.

القبول المسبق من كلا الطرفِيْن.

عندما يتم رفض الوثائق من قبل أحد الطرفِيْن.

مدة القبول أو الرفض 48 ساعة.

توثيق عقود الإيجار

أعلنت منصة أبشر عن خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، والتي تتيح لجميع المستفِيْدين توثيق عقود المنشأة من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. ويسمى الإيجار ويسجل من خلال الهُوية الوطنية أو هُوية المقيم سواء كان مستأجرا أو مؤجرا أو وكيل مستأجر.

خطوات توثيق عقد الإيجار

بالإضافة إلى ذلك، سنشرح أيضًا ونوضح كيفِيْة تنفِيْذ خدمة توثيق عقود الإيجار من خلال منصة أبشر. كَمْا سنشرح ذلك من خلال الخطوات التالية