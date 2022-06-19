شروط دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات

ومن طرق توفير فرص العمل ، الإعلان عن شروط دعم العمل الحر للعاملين في نشاط التوصيل ، وكيفية الاستفادة من هذا الدعم. يحقق الأهداف المرجوة ويزيد من المجالات التي توفر فرص عمل غير تقليدية يمكن من خلالها الحصول على دخل مادي مناسب ، أو تحسين الدخل لمجموعات العمل ، بما في ذلك نشاط توصيل الطلبات ، والذي أصبح أحد مجالات العمل التي تشهد نموا سريعا بعد تطور آليات التسوق.

دعم نشاط التسليم

شهد نشاط توصيل الطلبات نموا سريعا خلال السنوات الماضية وبعد ظهور فيروس كورونا ، وكانت المملكة من الدول التي توسع فيها الاعتماد على مثل هذه الأنشطة ، للحد من الخروج من المنزل والكثافة ، والجهات المعنية ، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية ، والهيئات الأخرى التي وضعت اللوائح والقوانين المنظمة بما في ذلك شروط استخراج وثيقة العمل الحر ، والمزايا التي ستعود على العاملين في هذا المجال ، بما في ذلك الدعم المادي. وتبلغ قيمة الدعم المالي المقدم لنشاط توصيل الطلبات 3 آلاف ريال شهرياً يحصل عليها المستوفون للمتطلبات ويلتزمون بالتعليمات.

شروط الاستفادة من دعم التوصيل

أطلقت هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية المعروف باسم الهدف وشركة Future Work ، برنامج دعم التوظيف الذاتي للعاملين في نشاط التوصيل. من أهم شروط الاستفادة من دعم الولادة ما يلي:

التسجيل في أحد طلبات التسليم المسجلة بهيئة الاتصالات

الحصول على وثيقة العمل الحر من البوابة الرسمية للعمل الحر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

استيفاء متطلبات أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية

التقديم عبر منصة طاقات بهدف

أهداف دعم التسليم

يعمل دعم نشاط التوصيل على تحقيق عدة أهداف وهي: