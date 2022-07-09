شروط سيراميكا لبيع محمد إبراهيم للزمالك

كشفت الصحافة عن موقف نادي سيراميكا كليوباترا من بيع محمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم للفريق للزمالك، بعد أنباء متداولة عن رغبة الأبيض بإعادة خدمات اللاعب في الموسم الجديد.

أفادت تقارير أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لا تعارض عودة اللاعب للزمالك أو أي ناد بشرط دفع مبلغ 20 مليون.

وأوضح أن إدارة سيراميكا يمكن أن تخفض المبلغ إلى 15 مليون جنيه مع إضافة لاعبين من نادي الزمالك إلى صفوف الفريق.

وأكدت التقارير أنه لا توجد حاليًا مفاوضات أو محادثات رسمية من إدارة الزمالك بخصوص ضم محمد إبراهيم، وقد تكون هناك بعض المحادثات فقط من بعض وكلاء اللاعبين.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة من نادي الزمالك، صحة الأخبار المتداولة عن قيام نادي غلطة سراي التركي بإيداع 4 ملايين يورو في حساب النادي الأبيض، وهي قيمة عملية انتقال مصطفى محمد، المهاجم الأبيض للنادي التركي.

وأكدت المصادر أن إدارة الزمالك لم تتسلم أي مبلغ من جلاطة سراي بقيمة عقد مصطفى محمد.

كشفت تقارير إعلامية تركية، أن نادي غلطة سراي التركي، تمكن من دفع ثمن شراء مصطفى محمد لمسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، لإنهاء هذه الأزمة رسميًا.