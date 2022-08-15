شروط شراء بيت عن طريق البنك العقاري، فى وضع السوق الان من ارتفاع أسعار العقارات فى العاصمة الرياض، أصبح الاقتراض من المصارف لشراء بيت ليستر الحال من ضروريات امتلاك بيت الاحلام، ولكن قد تتنوع البنوك وشركات التمويل من حيث نظام الإقراض ونسبة الفائدة المقدمة للعميل ، حيث قد يواجه الدين مشكلة كبيرة للحصول على قرض عقاري يناسب ضرورياتك المادية .

شروط شراء منزل عن طريق البنك العقاري

يتيح البنك العقاري المصري العربي إمكانية تقديم الكثير من القروض من خلال خدماته المقدمة للعملاء، وفيما يتعلق بقرض السكن، هناك بعض الشروط لشراء منزل عن طريق البنك العقاري، وهي كالتالي

يشترط البنك ألا يقل عمر العميل وقت التقدم للحصول على القرض عن 21 عامًا.

يجب ألا يزيد عمر العميل وقت انتهاء السداد عن 70 عامًا.

ألا يقل الراتب عن 300 دينار للقطاع العام.

مع مراعاة أن لا يقل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة عن 400 دينار.

ويحسب الدين للعاملين في القطاع العام بنسبة 50٪ عندما يكون صافي الراتب أكثر من 500 دينار.

ويحدد الدين لكل من يزيد راتبه عن 500 دينار بنسبة 55٪ من إجمالي الراتب.

ويحتسب الدين المستحق للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 45٪ من اجمالي الراتب الشهري في حال كان الراتب اقل من 500 دينار.

يجب رهن العقار من الدرجة الأولى بمعدل 100٪ من مبلغ القرض الاسمي.

المستندات المطلوبة لشراء منزل من أحد البنوك العقارية

بعد معرفة جميع شروط تمويل المنزل عن طريق البنك العقاري، يجب معرفة المستندات المطلوبة، حتى نتمكن من شراء منزل عن طريق البنك العقاري، وهي كالتالي

أصحاب المهن الخاصة والحرفيين (السجل التجاري – صورة بطاقة العضوية النقابية – رخصة سارية – كشف حساب لآخر ستة أشهر).

جميع الفئات نسخة من البطاقة الشخصية.

أوراق المنزل تقديم (شهادة تسجيل مسكن – رخصة بناء – مخطط موقع – مخطط أرض).

التثمين العقاري يقوم الخبراء المعتمدون من البنك بتقييم المنزل المراد شراؤه من قبل البنك.

المبادرة تقديم أوراق للحصول على قروض المبادرة الملكية (سكن لائق لعيش كريم).

أوراق العميل يقدم العميل (صورة من بطاقة الهوية الأردنية – بنود الراتب لآخر 3 أشهر – كشف حساب لآخر 6 أشهر – مصادر الدخل الأخرى – ملكية سيارة – ملكية منزل).

المستندات الخاصة بالوافدين تقديم الوافدين (عقد العمل – إثبات الإقامة – بنود الراتب لآخر 3 أشهر – كشف حساب لآخر 6 أشهر – مصادر الدخل الأخرى).

أنواع قروض السكن في بنك الرهن العقاري

يقدم البنك العقاري المصري العربي العديد من القروض التي تساعد العميل في الحصول على المنزل المناسب الذي يحلم به. بعد معرفة شروط شراء منزل عن طريق البنك العقاري، نتعرف على هذه القروض على النحو التالي

قرض لتمويل شراء الشقق والوحدات السكنية.

قرض بمبادرة ملكية (سكن لائق لحياة كريمة).

قرض تمويل الأرض.

قرض لإنهاء أو صيانة منزل أو مبنى.

مزايا القروض العقارية

بعد معرفة شروط شراء منزل عن طريق البنك العقاري، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المزايا في هذه القروض التي يقدمها البنك العقاري، والتي تتلخص في النقاط التالية

1- قرض لتمويل شراء الشقق والوحدات السكنية

يتيح البنك العقاري لجميع عملائه الحصول على نوع من القروض يمكنهم من خلاله شراء منزل مناسب لاحتياجاتهم الشخصية مع بعض المزايا، لتسهيل الخطوات عليهم، وشروط شراء وحدة سكنية عن طريق البنك العقاري من هذا القرض كالتالي

يقدم البنك التأمين على الحياة والتأمين العقاري للمقترض لصالح البنك.

يمكن أن يتم التمويل للمقترض من قبل البنك دون الحاجة إلى ضامن.

قرض العميل متاح للشراء من قبل بنك آخر ليتم تحديده.

امكانية الحصول على بطاقة فيزا من البنك العقاري.

قيمة التمويل تصل إلى 750 ألف دينار.

قد تصل مدة التمويل إلى فترة تقديرية 30 سنة.

يقدم البنك أسعار فائدة منافسة للبنوك الأخرى.

يحدد سعر الفائدة (Inter Bank لمدة 3 أشهر + هامش الربح).

العمولة 1٪ من مبلغ القرض لمرة واحدة فقط.

يتم احتساب النسبة المئوية السنوية الفعلية وفقًا لسعر الفائدة بين البنوك (فائدة الإقراض بين البنوك لمدة 3 أشهر المعلنة من قبل جمعية البنوك الأردنية) عندما يتم تنفيذ القرض من قبل العميل.

يتم احتساب معدلات تمويل الشراء حتى 90٪ من القيمة المقدرة للعقار نفسه.

يسمح البنك للعميل بفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.

2- قرض تشطيب أو صيانة منزل أو مبنى

يسمح البنك العقاري لبعض العملاء بصرف قرض لإجراء صيانة أو تشطيب أو بناء عقار.

في هذه الحالة يسمح البنك بمنح القرض دون الحاجة إلى ضامن.

تصل العمولة إلى 1٪ من مبلغ القرض لمرة واحدة فقط.

يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف دينار.

يتم احتساب الفائدة من (سعر الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر + هامش الربح).

يعمل البنك على تأمين الممتلكات وحياة المقترض لصالحه.

فترة السماح بعد انتهاء فترة السداد تصل إلى 6 أشهر.

تصل معدلات التمويل التي يقدمها البنك إلى 100٪ من قيمة (تشطيب – إنشاء – صيانة) المقدمة للعميل.

فترة سداد التمويل المتاح تصل إلى 25 سنة من حالة البناء.

يسمح البنك بفترة سداد تصل إلى 20 سنة للصيانة والتشطيب.

يتم احتساب النسبة المئوية السنوية الفعلية على أساس معدل الفائدة بين البنوك عند تنفيذ القرض.

3- قرض لتمويل شراء أرض

يقرر البنك العقاري، بعد التعرف على شروط شراء منزل عن طريق البنك العقاري، أن العميل يحصل على العديد من المزايا عند التقدم بطلب للحصول على قرض، بهدف شراء أرض لبناء المنزل عليها، وهذه المزايا هي كالآتي

يتم احتساب سعر الفائدة من قبل البنك من خلال (الانتر بنك لمدة 3 اشهر + هامش الربح).

العمولة 1٪ من قيمة القرض المقدم للعميل لمرة واحدة.

معدلات التمويل لشراء الأرض تصل إلى 75٪ من القيمة المقدرة للأرض نفسها (مقابل العقار).

يقدم البنك ميزة التأمين على الحياة للمقترض لصالح البنك.

يوفر البنك إمكانية التمويل للمقترض دون الحاجة إلى وجود ضامن.

يتم تحديد النسبة المئوية السنوية الفعلية بمعدل الفائدة بين البنوك عند تنفيذ القرض.

تصل قيمة التمويل المقدم من البنك إلى 200 ألف دينار.

يسمح البنك بسداد التمويل لمدة تصل إلى 15 سنة.

خطوات شراء منزل عن طريق البنك العقاري

بعد التعرف على شروط شراء عقار عن طريق البنك العقاري، يجب على العميل اتخاذ عدة خطوات مرتبة للحصول على القرض من البنك بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية

يقوم العميل بإنشاء حساب جديد داخل البنك العقاري يريد التعامل معه في هذا القرض. يوافق ويقدم الأوراق المطلوبة ويتعهد من صاحب العمل بتحويل راتبه إلى البنك. وجد العميل المنزل المناسب له للحصول على القرض منه. يحسب العميل قيمة المنزل ويأخذ في الاعتبار قدرته على الدفع. أن يتقدم للبنك بطلب تمويل عقاري مرفقًا به المستندات والأوراق السابقة. ينتظر العميل رد البنك عليه، بعد الاستفسار والتأكد من بياناته والبيانات الخاصة بالعقار من قبل اللجان المعتمدة من قبله. يعمل البنك على الكتابة لمقدم الطلب للموافقة، وطلب تقديم باقي الأوراق والمستندات. يتم توقيع العقود بحضور المشتري ومالك العقار وأحد ممثلي البنك.

يعتبر البنك العقارى واحد من ابرز واهم المصارف التى توفر القروض الفريدة من نوعها للعملاء الذين يريدون ويحلمون فى شراء منزل أو وحدة سكنية فى المملكة العربية السعودية من خلال المصرف العقاري ، كما يوفر وسائل بسيطة لتسديد القروض ، ولذا يعد البنك العقاري واحد من المصارف الفريدة من نوعها.