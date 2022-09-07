شروط شركة إمكان للتمويل المزايا وطرق التقديم ،يعتبر أحد أهم وأكبر الشركات السعودية التي توفر التسهيلات للمواطنين وتقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية بشكل سريع ،بالإضافة الى تعاملها مع بنك الراجحي وإمكانية الحصول على قرض من البنك وسط التسهيلات وبدون وسطاء وكفيل كما وتطرح الشركة عدد من الإجراءات والشروط للتعامل والوصول لخدماتها.

شروط تمويل إمكان

تم تحديد شُروطْ شركة إمكان للتمويل لضمان استفادة أكبر عدد من العملاء، فهِيْ شُروطْ سهلة وخالية من المتاعب، وهذا ما يجعلها وجهة للعديد من الأشخاص، ومن هذه الشُروطْ للتمويل السهل ما يلي

يمكن فقط للأشخاص الذين يحملون الجنسية السَعُودِيْة الحصول على التمويل.

ضرورة العمل فِيْ أي من القطاعات العامة أو الخاصة بالمملكة وكذلك تمويل المتقاعدين.

الحصول على راتب لا يقل عن 4000 ريال من قبل مقدم الطلب شرط أساسي لقبول طلب التمويل.

يمنح التمويل للأشخاص الطبيعيين من سن 25 وحتى 60 سنة.

فِيْ حالة العمل فِيْ القطاع الخاص فِيْ المملكة يمكن الحصول على تمويل بعد 6 أشهر لدى صاحب العمل.

لن يتم الحصول على التمويل إذا كان السجل الائتماني لمقدم الطلب سيئًا.

كم يمكنني الحصول على قرض

أجابت منصة إمكان على سؤال العملاء حول قيمة قرض إمكان، حيث يمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض يتراوح بين 2000 ريال سعودي إلى 50 ألف ريال.

مزايا تمويل إمكان

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها الناس عند حصولهم على تمويل سهل من إمكان، وهِيْ:

لا يحتاج العميل إلى توفِيْر كفِيْل.

يمكن أن تصل مدة السداد إلى عامين كاملين.

لا يشترط تحويل الراتب.

لا يشترط على العميل إحضار موافقة صاحب العمل.

كيفية التقدم للحصول على تمويل إمكان

قدمت الشركة أكثر من طريقة للتقدم بطلب للحصول على قرض إمكان، ومن هذه الطرق

إمكانية تقديم الطلب من خلال تطبيق إمكان على الهاتف المحمول للمستخدم وتسجيل التطبيق ثم التوقيع عليه إلكترونياً وتقديم الطلب.

من الممكن أيضًا التقدم بطلب للحصول على تمويل عن طريق زيارة أحد فروع مصرف الرَاجحّيْ، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب.

شروط شركة إمكان للتمويل المزايا وطرق التقديم كذلك الى إمكانية وصول سداد الأموال لفترة تزيد عن سنتين مع وجود الضمانات بالإضافة الى الحفاظ على راتب الموظف وعدم تعرضه للنقصان أو عمليات السحب عبر البنك مباشرة والتعامل السهل مع الشركة.