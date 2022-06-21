شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع و ما هي قرارات مجلس الوزراء الجديدة

شروط الالتحاق بفترات الاشتراك في نظام صرف المنافع هي إحدى الخدمات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشمل مدة خدمة العاملين في مؤسساتها والراغبين في الانتقال من وإلى القطاعين العام والخاص ، على أن يكون هؤلاء العمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية السعودية. حيث أن نظام تبادل الفوائد هو أحد الأنظمة التي أطلقتها الحكومة السعودية لجميع المشاركين في الموضوع. بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية ، حيث يحق لهؤلاء الموظفين التقدم بطلب لإدراج مدة خدمتهم مع فترة اشتراكهم في النظام الأخير لنظام التأمينات الاجتماعية ، بشرط أن تكون لديهم فترة اشتراك سابقة لا تقل عن سنة واحدة خاضع لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري ولم يتم التعويض عنه. كما يمكن تحديد الفئات التي تستحق المعاش المبكر وشروطه.

شروط الالتحاق بفترات الاشتراك في نظام صرف المنافع

أنا مطلوب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم استيفاء ستة شروط للموافقة على الالتحاق بفترات الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع ، وتم توضيح الشروط على النحو التالي:

أن يتقدم المشترك بطلب ضم المدد قبل انتهاء خدمته في آخر نظام انتقل إليه. ثم يجب ألا تقل الفترة المراد الالتحاق بها عن عام. أن يكون عمر المشترك أقل من 59 سنة. أن لا يكون المشترك قد حصل على مكافأة أو معاش عن تلك المدة. لم يكن المعاش في النظام السابق بسبب الإعاقة. بعد ذلك ، لا ينبغي أن تكون مدد الاشتراك التي يرغب المشترك في تضمينها فترات تكميلية لاستحقاق المعاش قبل بلوغ المتقدم سن الستين في النظام الأخير. بدلا من ذلك ، يجب على المشترك إكمال الفترة التي يتطلبها هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط لا يسري في حال إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التنازل.

قرارات مجلس الوزراء بشأن علاقاته ببعض الدول العربية

أصدر مجلس الوزراء السعودي ، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء ، عدة قرارات تتعلق بعلاقاته مع بعض الدول العربية ، وفيما يلي قرارات مجلس الوزراء الجديد:

عقد مباحثات مع السنغال حول مشروع تفاهم في المجال السياسي. ثم إقامة مشروع تعاوني في مجال الطاقة الكهربائية مع الجانب الأردني. اعتماد لائحة رسوم ترخيص الترددات. ثم الموافقة على اتفاقية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال الربط الكهربائي. الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية في مجال البريد. ثم ناقش مع جمهورية مصر العربية دعم المشروع الميداني القانوني. الموافقة على مذكرة التفاهم وتوقيع اتفاقية بين اليونان والمملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري. ثم ناقش مع جمهورية مصر العربية موضوع ومشروع مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري.

نظام استبدال استحقاقات التقاعد المبكر الجديد 1443

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات على نظام صرف المنافع الجديد تحديد سن التقاعد المبكر ، وحتى الآن لم يتم نشر هذه التعديلات رسميًا. وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 14 يونيو 2022 م على تعديل العديد من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومن بينها. تعد التعديلات بمثابة تعديل على نظام تبادل المزايا بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، حيث تتطلب القرارات الجديدة عدة تعديلات من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحصول على مكافأة مالية أو معاش تقاعدي.