شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة وخطوات التقديم على الزيارة

شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة تأشيرة الزيارات العائلية هي التأشيرة التي تسمح للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية بمرافقة أسرهم إلى المملكة أي تسمح لهم بدخول الأراضي السعودية وهذه التأشيرة للعائلة أفراد من الدرجة الأولى كالوالدين أو الأبناء أو الزوجة أو الزوج ، هناك بعض الشروط التي اعتمدتها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية للموافقة على طلبات الزيارة العائلية أو رفضها ، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة ما لديها. خدمات تسهل على جميع المواطنين وحتى المقيمين تلبية متطلباتهم ، وتعمل الجوازات السعودية على تطوير القرارات المتعلقة بالمقيمين والزيارات وفق خطوات التقديم والرسوم المفروضة ، ويمكن تقديم الطلب بخطوات بسيطة لا تتطلب الكثير من الوقت من خلال موقع وزارة الخارجية.

شروط طلب زيارة عائلية مؤقتة

تقدم وزارة الخارجية السعودية خدمة تقديم طلبات الزيارة العائلية عبر موقعها الرسمي ، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلب لزيارة عائلاتهم المقيمة خارج المملكة والحضور إليها لفترة مؤقتة. تعد هذه الخدمة من بين الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة بدخولها منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية.

يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة لإحضار الزيارة العائلية ، وفي حالة عدم دفع الرسوم ، سيتم رفض الطلب. يجب تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي لمنصة خدمات التأشيرة. تعبئة المعلومات المطلوبة في النموذج الإلكتروني على الموقع. يجب أن يتم ختم النموذج الإلكتروني من قبل المؤسسة أو الكيان الذي يعمل فيه المقيم. يجب ختم النموذج الإلكتروني من قبل غرفة التجارة والتأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح. تحدد مدة الزيارة بتسعين يومًا على الأقل من تاريخ وصول الأسرة إلى المملكة. أن يكون المتقدم يعمل لدى صاحب عمل في المملكة العربية السعودية. لا تتم الموافقة على طلبات المقيمين المرافقين ورفض طلبات الزيارة خلال فترتي الحج والعمرة. يسمح فقط للأقارب من الدرجة الأولى ، ورفض طلبات الزائر لإحضار عائلة من الدرجة الثانية.

خطوات التقدم بطلب زيارة عائلية