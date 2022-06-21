شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية للمقيمين وطريقة الاستعلام عن التأشيرة

المحدد وزارة الخارجية السعودية شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة ، حيث أعطت الوزارة الحق لجميع المقيمين داخل المملكة في إحضار أقارب من الدرجة الأولى للزيارة ، من خلال تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرة الإلكترونية إنجازلكنها شددت على بعض الضوابط التي بموجبها يحصل المقيم على الموافقة والموافقة على الطلب ، وبالتالي إصدار تأشيرة زيارة عائلية ، باعتبار أن منصة إنجاز هي منصة حكومية رسمية أطلقتها وزارة الخارجية السعودية. ؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل رقمي إلكتروني ، وفرت من خلالها خدمات تقديم طلب زيارة عائلية والاستعلام عنها.
شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية
وافقت وزارة الخارجية السعودية على شروط طلب الزيارة العائلية للمقيمين ، ومن أهمها ما يلي:
- يجب أن يكون مكان إقامة طالب تأشيرة الزيارة العائلية إقامة تجارية وليس إقامة مصاحبة.
- يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول.
- يشترط في الأقارب المطلوب استقدامهم أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى ، بمن فيهم الزوجة والأبناء والآباء.
- يجب تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز.
- تصديق الطلب من جهة العمل أو موافقة الغرفة التجارية.
- يجب أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة تمامًا للبيانات المسجلة في جواز السفر.
- املأ البيانات باللغة العربية ، باستثناء البيانات التي يطلب النظام إدخالها باللغة الإنجليزية ، كما يتم استبعاد المقيمين غير الناطقين باللغة العربية.
طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية
كما ذكرنا سابقاً ، قامت وزارة الخارجية السعودية بتقديم خدمة تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونياً عبر منصة إنجاز ، وذلك في الخطوات التالية:
- حول إلى منصة انجاز للتأشيرات عبر الإنترنت.
- اختيار الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين.
- انقر فوق تقديم خدمة طلب زيارة عائلية.
- العمل على تعبئة بيانات استمارة الطلب.
- التأكد من أن البيانات مسجلة بدقة كما هي في جواز السفر والوثائق الرسمية.
- العمل على تصديق الطلب من الغرفة التجارية أو صاحب العمل.
استعلام عن طلب زيارة عائلية
بعد الاطلاع على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، وتقديم طلب عبر منصة إنجاز للتأشيرات ، يمكن للمقيم الاستعلام عن تأشيرة الزيارة باتباع الخطوات التالية:
- افتح رابط منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات.
- اختر الخدمات للاستعلام عن طلبات وزارة الخارجية.
- سجل رقم الطلب ورقم جواز السفر.
- أدخل رمز الصورة كما هو.
- انقر فوق خيار الاستعلام.
رسوم طلب الزيارة العائلية من وزارة الخارجية
حددت وزارة الخارجية السعودية رسم طلب زيارة عائلية يتوجب على المتقدم دفعه عبر منصة انجاز ، حيث تبلغ قيمة التأشيرة لمدة شهر 300 ريال سعودي ، وأتاحت للمقيمين فرصة تجديد تأشيرة الزيارة. ثلاث مرات ، يتم دفع الرسوم عن كل مرة.
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