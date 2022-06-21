شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية للمقيمين وطريقة الاستعلام عن التأشيرة

المحدد وزارة الخارجية السعودية شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة ، حيث أعطت الوزارة الحق لجميع المقيمين داخل المملكة في إحضار أقارب من الدرجة الأولى للزيارة ، من خلال تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرة الإلكترونية إنجازلكنها شددت على بعض الضوابط التي بموجبها يحصل المقيم على الموافقة والموافقة على الطلب ، وبالتالي إصدار تأشيرة زيارة عائلية ، باعتبار أن منصة إنجاز هي منصة حكومية رسمية أطلقتها وزارة الخارجية السعودية. ؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل رقمي إلكتروني ، وفرت من خلالها خدمات تقديم طلب زيارة عائلية والاستعلام عنها.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

وافقت وزارة الخارجية السعودية على شروط طلب الزيارة العائلية للمقيمين ، ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون مكان إقامة طالب تأشيرة الزيارة العائلية إقامة تجارية وليس إقامة مصاحبة.

يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول.

يشترط في الأقارب المطلوب استقدامهم أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى ، بمن فيهم الزوجة والأبناء والآباء.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج طلب الزيارة العائلية عبر منصة إنجاز.

تصديق الطلب من جهة العمل أو موافقة الغرفة التجارية.

يجب أن تكون البيانات صحيحة ومطابقة تمامًا للبيانات المسجلة في جواز السفر.

املأ البيانات باللغة العربية ، باستثناء البيانات التي يطلب النظام إدخالها باللغة الإنجليزية ، كما يتم استبعاد المقيمين غير الناطقين باللغة العربية.

طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

كما ذكرنا سابقاً ، قامت وزارة الخارجية السعودية بتقديم خدمة تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونياً عبر منصة إنجاز ، وذلك في الخطوات التالية:

حول إلى منصة انجاز للتأشيرات عبر الإنترنت. اختيار الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين. انقر فوق تقديم خدمة طلب زيارة عائلية. العمل على تعبئة بيانات استمارة الطلب. التأكد من أن البيانات مسجلة بدقة كما هي في جواز السفر والوثائق الرسمية. العمل على تصديق الطلب من الغرفة التجارية أو صاحب العمل.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

بعد الاطلاع على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، وتقديم طلب عبر منصة إنجاز للتأشيرات ، يمكن للمقيم الاستعلام عن تأشيرة الزيارة باتباع الخطوات التالية:

افتح رابط منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات. اختر الخدمات للاستعلام عن طلبات وزارة الخارجية. سجل رقم الطلب ورقم جواز السفر. أدخل رمز الصورة كما هو. انقر فوق خيار الاستعلام.

رسوم طلب الزيارة العائلية من وزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية السعودية رسم طلب زيارة عائلية يتوجب على المتقدم دفعه عبر منصة انجاز ، حيث تبلغ قيمة التأشيرة لمدة شهر 300 ريال سعودي ، وأتاحت للمقيمين فرصة تجديد تأشيرة الزيارة. ثلاث مرات ، يتم دفع الرسوم عن كل مرة.